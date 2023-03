36ο Παγκόσμιο Συνέδριο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου 2023

Το φετινό Συνέδριο φιλοξενήθηκε και συνδιοργανώθηκε από την Κυβέρνηση του Εμιράτου της Φουτζάιρα.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 36 ου Παγκόσμιου Συνεδρίου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΔΙΘ) με θέμα «Επανενωθείτε, για τις Παραστατικές Τέχνες και τον Ανθρωπισμό», το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 20 μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2023 στη Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (Η.Α.Ε.). Το φετινό Συνέδριο φιλοξενήθηκε και συνδιοργανώθηκε από την Κυβέρνηση του Εμιράτου της Φουτζάιρα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Νεολαίας των Η.Α.Ε, ενώ τελούσε υπό την αιγίδα της UNESCO, καθώς και της Αυτού Υψηλότητας του Σεΐχη Χαμάντ μπιν Μοχάμεντ Αλ Σάρκι, Κυβερνήτη της Φουτζάιρα και Μέλους του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Συμβουλίου των Η.Α.Ε., και του Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Χαμάντ μπιν Μοχάμεντ Αλ Σαρκί, διαδόχου του Εμιράτου της Φουτζάιρα.

Ως ο μεγαλύτερος παγκόσμιος οργανισμός για το θέατρο και τις παραστατικές τέχνες γενικότερα, το ΔΙΘ στοχεύει σήμερα να καταστεί μια αποτελεσματική και δυναμική πλατφόρμα για τους καλλιτέχνες σε ένα «μεταπανδημικό» τοπίο. Το 36 ο Παγκόσμιο Συνέδριο υπήρξε η πρώτη παγκόσμια διά ζώσης συγκέντρωση του ΔΙΘ από το 2017, δίνοντας την ευκαιρία σε μέλη του από όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν σε μια κοινή συγκέντρωση, με στόχο την αναβάθμιση του ΔΙΘ μέσα από τη λήψη αποφάσεων, καθοριστικών για την εξασφάλιση ενός ισχυρού μέλλοντος για τον Οργανισμό, προσβλέποντας παράλληλα να προσφέρει στους αντιπροσώπους του μια ακόμα πιο ευρεία πλατφόρμα έκφρασης απόψεων και υλοποίησης των οραμάτων τους.

Η κυπριακή αντιπροσωπεία αποτελείτο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΚΚΔΙΘ, Βαρνάβα Κυριαζή και τον Διευθυντή του ΚΚΔΙΘ, Χρίστο Γεωργίου.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου συζητήθηκαν σημαντικά θέματα που απασχολούν τα Εθνικά Κέντρα, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ενώ πραγματοποιήθηκαν οι Καταστατικές εργασίες με τις Γενικές Συνελεύσεις και τις εκλογές ανάδειξης των μελών του νέου Εκτελεστικού Συμβουλίου. Πρόσθετα, ορίστηκαν τα προγράμματα δράσης των διεθνών επιτροπών του ΔΙΘ για το 2023 και το 2024, παρουσιάστηκαν οι εκθέσεις δράσεων της τελευταίας πενταετίας, ενώ έλαβαν χώρα οι απαραίτητες εργασίες των Διεθνών Επιτροπών του ΔΙΘ, καθώς και συνεδρίες των Περιφερειακών Συμβουλίων. Κατά τη διάρκεια των ολοήμερων εργασιών του Συνεδρίου διεξήχθησαν παράλληλα συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, εκπαιδευτικά προγράμματα κι εργαστήρια, όπως επίσης παρουσιάστηκαν παραστάσεις από τις χώρες της αραβικής περιοχής και από άλλες περιοχές του κόσμου. Κατά την παραμονή της στη Φουτζάιρα, η κυπριακή αντιπροσωπεία είχε σημαντικές επαφές με αντιπροσώπους άλλων Εθνικών Κέντρων του ΔΙΘ (Αλγερία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελβετία, Ζιμπάμπουε, Ιορδανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κούβα, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Σλοβενία κ.ά.), όπου συζητήθηκαν και ανταλλάχθηκαν απόψεις για συνεργασία σε διάφορους τομείς. Αξιοσημείωτο είναι το ενδιαφέρον που προσελκύει το «Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος» καθώς και η συμμετοχή του ΚΚΔΙΘ σε προγράμματα συνεργασίας, η προβολή της κυπριακής θεατρικής δραστηριότητας και των παραστατικών τεχνών στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερα σημαίνουσα χαρακτηρίζεται η παρουσία της κυπριακής αντιπροσωπείας στο Συνέδριο με την προβολή της πολυσχιδούς δραστηριότητας του ΚΚΔΙΘ. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΚΔΙΘ, Βαρνάβας Κυριαζής, ως επικεφαλής της αποστολής, παρουσίασε σε ειδική Συνεδρία τις κύριες δραστηριότητες του ΚΚΔΙΘ μέσω μιας αναλυτικής αναδρομής, εδραιώνοντας τον ρόλο του ΚΚΔΙΘ ως ένα από τα πιο ενεργά Εθνικά Κέντρα του ΔΙΘ.

Ο Χρίστος Γεωργίου, ως Διευθυντής του ΚΚΔΙΘ και ως Πρόεδρος της μέχρι πρότινος Επιτροπής N-HIM (Network for Heritage, Indigenous Cultures and Migration), συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης παρουσιάζοντας εισήγηση με θέμα «Διατηρώντας την Κληρονομιά, μέσα από την αναβίωση του αρχαίου ελληνικού δράματος στην Κύπρο» κατά την οποία παρουσιάστηκαν ενδελεχώς οι δραστηριότητες του ΚΚΔΙΘ «Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος» και «Διεθνές Συμπόσιο Αρχαίου Ελληνικού Δράματος», ως παραδείγματα καλής πρακτικής.

Ως ευρεία και πλούσια, θεωρείται επίσης η εκπροσώπηση της Κύπρου στις Διεθνείς Επιτροπές του ΔΙΘ. Ο Διευθυντής του ΚΚΔΙΘ, Χρίστος Γεωργίου, διορίστηκε Πρόεδρος της νεοσύστατης επιτροπής «Κληρονομιά και Διαφορετικότητα/Heritage and Diversity Forum», η οποία αποτελεί μέρος της μέχρι πρότινος Επιτροπής N-HIM (Network for Heritage, Indigenous Cultures and Migration), στην οποία διετέλεσε Αντιπρόεδρος από το 2014 έως το 2021 και Πρόεδρος από το 2022 έως και τον περασμένο Φεβρουάριο.

Επιπλέον, αντιπροσωπευτική είναι και η συμμετοχή μελών του Δ.Σ. του ΚΚΔΙΘ, σε Διεθνείς Επιτροπές του ΔΙΘ, με την Ελένη Αναστασίου στο Φόρουμ Θεατρικής Εκπαίδευσης και Παιδείας/Forum of Theatre Training and Education (FTTE), τη Μαρία Μανναρίδου Καρσερά και τον Αιμίλιο Χαραλαμπίδη στο Διεθνές Φόρουμ Μονοδράματος/International Monodrama Forum (IMF) και τον Σκεύο Πολυκάρπου στο Διεθνές Φόρουμ Φεστιβάλ/International Festival Forum (IFF).

Η παρουσία του ΚΚΔΙΘ κατάφερε να εξασφαλίσει -για ακόμα μια φορά- την εκπροσώπηση της Κύπρου ενώπιον πέραν των 250 συμμετεχόντων από 69 χώρες και τη συμμετοχή της σε διεθνείς επιτροπές, φόρουμ και δίκτυα του ΔΙΘ, δίνοντας το δικαίωμα λόγου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και συνεργασίας με αντίστοιχα εθνικά Κέντρα και συνεργαζόμενους φορείς, αναδεικνύοντας και ενισχύοντας τη θέση της Κύπρου στον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη.