Συλλογικότητα Θεατρικών Φορέων | Χαιρετίζουν το «Θυμέλη» αλλά ζητούν βελτιώσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι την συλλογικότητα θεατρικών φορέων απαρτίζουν αρκετές θεατρικές ομάδες, σκηνές και επαγγελματίες του Κυπριακού θεατρικού τοπίου και συγκεκριμένα την επιστολή υπογράφουν τα ακόλουθα πρόσωπα και ομάδες:

Φιλίππου Μαρία - Side Effect Productions

Αναστασίου Ελένη - Intra Portas

Κάσιου Αθηνά - Open Arts

Κυριάκου Μαρία

Λούρας Γιάννος - Θέατρο Δέντρο

Ερωτοκρίτου Πάρις - Fresh Target Theatre Ensemble

Βαρνακκίδου Μαρία - A Vendre

Παπαβασιλείου Κύρος - A Vendre

Θεοχάρους Στέλιος - Anti-skino Performing Arts, Βήμα Σε Νέους Καλλιτέχνες, ΚΤΗΡΙΟΝ 55

Χριστοδούλου Γιολάντα

Ονουφρίου Ευαγγελία - Point To Contemporary Theatre

Δημητρίου Νικόλας - Point To Contemporary Theatre

Αναστασιάδου Νάγια - Anyhow Theatre Ensemble

Σωκράτους Ελευθερία - Πολυχώρος Συνεργείο

Κυπριανού Άδωνις - Πολυχώρος Συνεργείο

Ζήρα Μαγδαλένα - Φανταστικό Θέατρο

Αντωνιάδη Νέδη - ΣΕΖΟΝ Γυναίκες

Ευαγγέλου Ελλάδα

Οδυσσέως Ελένη - Red Stage Theatre

Κορδάτου Ιωάννα

Μεττής Μάριος - Hamm Productions

Χαραλάμπους Πέτρος - Film etc

Καλλινίκου Έλενα - Enacttheatre

Μακρή Μαρίνα - Enacttheatre

Ιωάννου Εβίτα

Καρολίδου Μαρία-Ιόλη

Καρσερά Μαρία - Σόλο για Τρεις

Παναγιώτου Ναταλία - Ομάδα Γιασεμίν

Κελεπέσιη Νάσια - Θεατρική Ομάδα ΘέαμArt

Διαβάστε αυτούσια την επιστολή:

«Ως επαγγελματικοί θεατρικοί φορείς, χαιρετίζουμε την εξέλιξη του Σχεδίου Θυμέλη, και την πρόθεση του Υφυπουργείου Πολιτισμού για ένα διάλογο γόνιμο και εποικοδομητικό με τη θεατρική κοινότητα.

»Παρ'όλες τις επιμέρους βελτιώσεις που χρήζει το Σχέδιο, αναγνωρίζουμε το στόχο του Υφυπουργείου ως προς «τη δημιουργία ενός υγιούς θεατρικού οικοσυστήματος που θα προάγει τον πλουραλισμό, τη συμπερίληψη, την αριστεία και την αειφορία» όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, αλλά και την υπαγωγή του σε ένα καινούριο μοντέλο διοικητικής ευελιξίας.

»Χαιρετίζουμε επίσης το Σχέδιο επιχορήγησης των λειτουργικών δαπανών των θεάτρων που διαθέτουν στέγη, καθώς στηρίζει εμπράκτως την βιωσιμότητα των θεάτρων, διαχωρίζοντάς την από την καλλιτεχνική αξία κάθε επιμέρους πρότασης για παραγωγή.

»Σημειώνουμε εντούτοις ότι τόσο το Σχέδιο Θυμέλη, όσο και η γενικότερη πολιτιστική πολιτική του κράτους από τη οποία πρέπει να απορρέει το Σχέδιο, χρήζουν περαιτέρω μελέτης και σημαντικής βελτίωσης. Απαιτείται η σε βάθος αναγνώριση των πρακτικών δυσκολιών που διέπουν την βιωσιμότητα του θεάτρου και η ανάγκη της γενικότερης αρωγής της πολιτείας για τη στήριξή του.

»Δηλώνουμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε συλλογικά και σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, μέσα από διαβουλεύσεις, τεχνική επεξεργασία των σχεδίων και επιμορφώσεις, με τη συμπερίληψη προνοιών για ποικίλη οικονομική στήριξη του τομέα και τη χάραξη μίας συστηματικής πολιτικής για την ανάπτυξη της θεατρικής δημιουργίας στην Κύπρο.

Με εκτίμηση,

Συλλογικότητα Θεατρικών Φορέων Κύπρου»