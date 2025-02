Διεθνής και κυπριακή παρουσία στο CITF: Αυτοί συμμετέχουν στο 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου

ΠΑΡΑΘΥΡΟ Δημοσιεύθηκε 26.2.2025

Διεθνούς εμβέλειας καλλιτέχνες/σχήματα και βήμα σε ντόπιους καλλιτέχνες - «Fragments of Who We Are» είναι η φετινή θεματική που εξερευνεί το φεστιβάλ