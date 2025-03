Οι συμμετοχές του φετινού theYard.Residency.25

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ ανακοινώνει τις συμμετοχές της 15ης εκδοχής του καλλιτεχνικού προγράμματος φιλοξενίας στο Ξυδάδικο.

Ο ετήσιος θεσμός του theYard.Residency λειτουργεί από το 2011 με έδρα τον χώρο τέχνης Ξυδάδικο στη Λεμεσό, που λειτουργεί ως ένας ασφαλής χώρος, μια ασφαλής αυλή για δημιουργία και συνάντηση, για φιλοξενία και παρουσίαση. Mε κεντρικό άξονα το παραστατικό σώμα, το theYard υποστηρίζει τις διακαλλιτεχνικές και διεπιστημονικές συνεργασίες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, που αναπτύσσει συμπαραγωγές με δημιουργούς και ομάδες από Κύπρο και εξωτερικό και, που τρέχει κατά τη διάρκεια της εκάστοτε χρονιάς. Αποτελεί μια δυναμική πλατφόρμα ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης, πειραματισμού και προβληματισμού, ανταλλαγής και κινητικότητας. Ενισχύει το διάλογο στα θέματα των πολλαπλών αφηγημάτων, της ενεργής σχέσης με την πόλη, της συμμετοχής και του εκδημοκρατισμού.

H 15η διοργάνωση του theYard έχει ως θεματική το «the day after». Εμφανίζεται ως μια πρόσκληση για να αναλογιστούμε πώς θα μπορούσε να μοιάζει, να είναι το ‘μετά το τώρα’. Είναι μια πρόταση για να φανταστούμε τη μέρα που ακόμα δεν έχει έρθει, μια διαφορετική μέρα, μια νέα μέρα. Μπορεί να έχει φως ή σκοτάδι ή και τα δύο. Αλλά η ‘επόμενη μέρα’ υπονοεί ένα μέλλον που είναι από μόνο του μια πολιτική δήλωση σε έναν κόσμο που ακόμη και το να φανταστούμε την επόμενη μέρα μοιάζει δύσκολο. Ακολουθεί την ιδέα, ότι η πράξη της φαντασίας του μέλλοντος, που υποδηλώνει ελπίδα για διαφορετικές μέρες και έναν άλλο κόσμο, είναι μια ριζoσπαστική πράξη προς την αλλαγή.»

Η εκδοχή του theYard.Residency.25:

H καλλιτεχνική διευθύντρια του προγράμματος, Έλενα Αγαθοκλέους, προσκάλεσε για την εκδοχή του theYard.25 τις Κωνσταντίνα Peter (creative director ΜΙΤΟΣ, θεατρολόγος), Ιουλίτα Τουμαζή (θεωρητικός τέχνης, επιμελήτρια) και Εβίτα Ιωάννου (σκηνοθέτιδα) να λειτουργήσουν ως δημιουργική ομάδα (πάνω στην θεματική και δομή του προγράμματος) αλλά και ως η ομάδα επιλογής.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει, μία συμμετοχή στην κατηγορία Πρεμιέρα(συμπαραγωγή), τέσσερις ακόμα συμμετοχές ως τις βασικές φιλοξενίες, δύοσυμμετοχές ως 24hour shot και ένα πάρτυ λήξης. Παράλληλα διατηρείται η συνεργασία για κινητικότητα με τη Στέγη Χορού Λευκωσίας, ενώ αναπτύσσονται οι πρώτες συνέργειες με τον Πολυχώρο Συνεργείο.

Για τους δημιουργούς του theYard.Residency.25 διοργανώθηκε η Εναρκτήρια Ενημερωτική Ημερίδα. Στην φετινή διοργάνωση η ομάδα εισάγει τα TALKS που θα πραγματοποιηθούν στις 23 Μαρτίου και αφορούν τοποθετήσεις, παρεμβάσεις ή παρουσιάσεις καλλιτεχνών γύρω από κρίσιμες θεματικές, μέσα από την πρακτική και τη ζωή τους. Στο πρώτο Talk η πρωτοπόρος της performance Αριάννα Οικονόμου, με τίτλο Η αυλή των κυκλάμινων μοιράζεται την αντίληψη των κύκλων της μέχρι στιγμής πορείας της ως γυναίκα καλλιτέχνιδα στην Κύπρο (εν είδει συνέντευξης με την Έλενα Αγαθοκλέους). Το δεύτερο, είναι μία παρουσίαση της Νurtane KaragilMaybe We Are Not Real που εξετάζει πώς οι πολιτικές δομές, τα σύνορα και η καθημερινή ζωή στην Κύπρο αποκτούν μια σουρεαλιστική ποιότητα—όχι επειδή είναι φτιαχτά, αλλά λόγω του πώς ερμηνεύονται και επαναλαμβάνονται μέσω της τέχνης. Επίσης φέτος θα συνεχιστεί η συγγραφή και η δημοσίευση κειμένων για τις δράσεις του theYard, που συμπληρώνουν το Ανοικτό Ημερολόγιο του ΜΙΤΟΣ.

Έναρξη γίνεται με την παράσταση Personne από την ομάδα Liminal στις 6, 7, 8 και 9 Μαρτίου. Τι λέμε στον εαυτό μας όταν δεν ακούει κανείς; Ποιες ενδόμυχες φωνές σωπαίνουμε από ντροπή; Τι κάνουμε όταν ο εσωτερικός μας κόσμος και η κοινωνική μας περσόνα αποξενώνονται όλο και περισσότερο;Ένα έργο για την τόλμη, την αυθεντικότητα και την αναζήτηση του εαυτού πίσω από τις κοινωνικές μας μάσκες. Δημιουργία: Νεκτάριος Θεοδώρου και George Siena, Σκηνοθεσία/Απόδοση κειμένου: George Siena, Video Art/Σκηνογραφία: Άννα Φωτιάδου, Μουσική: Βύρωνας Κατρίτσης, Κοστούμι: Μαρίνα Νικολαϊδου, Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος Ευαγόρου, Βοηθός παραγωγής/ Υπέρτιτλοι: Χαράλαμπος Πατσαλίδης, Ερμηνεία: Νεκτάριος Θεοδώρου, Συμπαραγωγός: Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ

Συνέχεια στο πρόγραμμα είναι η συμμετοχή της κολεκτίβας Koύλλου|Μάκκα, μία συνεργασία με τον πολυχώρο Συνεργείο. Η συμμετοχή Freak the Dream Out χωρίζεται σε δύο δράσεις, αρχικά ένα εργαστήρι γραφής και κίνησης στις 24 και 25 Απριλίου και στις 10 Μαϊου ένα παραστατικό πάρτυ. Η συμπεριληπτική θεατροκινητική συλλογικότητα Κούλλου|Μάκκα, προσκαλεί σας σε θκυό ξεχωριστά εργαστήρια γραφής τζαι κίνησης, με κεντρικόν θεματικόν τζαι δημιουργικόν άξοναν τα Όνειρα. Το υλικόν που θα παραχτεί που τα εργαστήρια θα συνδιαμορφωθεί με υλικόν τζαι πρακτικές που την υπάρχουσαν έρευναν της ομάδας τζαι θα πλαισιωθεί στο τελικόν παραστατικόν συμμετοχικόν αποτέλεσμαν, έναν ππάρτυν. Από και με: Αγγέλα Σταύρου, Νάγια Τ. Καρακώστα, Ελευθερία Σωκράτους, Ρόζ, Χρίστος Ιτζεγιάννης, Μαρία Αλεξάνδρου, Γιάννης Φέρρος, Ανδρέας Σολομού, Έλενα Σωκράτους, Ελενίτσα Ονησιφόρου.

Στο πλαίσιο ανταλλαγής και κινητικότητας με τη Στέγη Χορού Λευκωσίας παρουσιάζουμε στις 18 Μαϊου τον Γιώργο Μπίζιο και το right in the center of the matter, μια δια-καλλιτεχνική παραστατική συνθεση που προτείνει μια διαδικασία ενεργοποίησης της καρδιάς. Μέσα από τον λόγο, την μουσική και την σωματική δράση το έργο διερευνά θέματα όπως την ανθεκτικότητα, τον συλλογικό πόνο και την θυσιαστική φύση της αγάπης.

Στο ίδιο πλαίσιο στις 22.05 η Nίκολα Μητροπούλου, η Κλάρα Ζίνεκερ και φέτος η Σέτα Αστραίου – Καρύδη (Interference net.), σαν συνέχεια της περσινής συμμετοχής στο theYard.Residency,συμμετέχουν στο φεστιβάλ On Bodies με την δράση Συνάντηση στον Άγιον Αντρέα. Η συνάντηση θα διερευνήσει τις πολυεπίπεδες γεωγραφίεςγύρω από τη Στέγη Χορού Λευκωσίας, τοποθετώντας την ιστορικά, πολιτικά καιγεωγραφικά. Τοποθετημένο σε μια διασταύρωση ελέγχου και αφθονίας, κοντά στηνεκρή ζώνη, σε ένα στρατόπεδο και στις κεντρικές φυλακές της Κύπρου, βρίσκεταισε μια περιοχή που κάποτε ήταν ένας χώρος όπου οι διαφορετικές κοινότητες τουνησιού ζούσαν μαζί. Η νεκρή ζώνη έχει έκτοτε διακόψει προηγούμενες συνδέσεις ήδιαδρομές, αποκόπτοντάς την από γειτονικές γειτονιές όπως η Arab Ahmet, ενώπολυτελείς κατοικίες την περιβάλλουν. Μέσα από την κίνηση και τη συλλογικήχωρική εξερεύνηση, θα περιηγηθούμε σε αυτό το περιβάλλον, θέτοντας το ερώτημαπώς τοποθετείται μια Στέγη Χορού -και εμείς - μέσα σε αυτήν.

Στην συνέχεια η ομάδα enacttheatre επιστρέφει στη διοργάνωση του theYard με την θεατρική παράσταση O Πολυέλαιος, στις 7, 9, 10, 11 και 12 Ιουνίου. Σε μια εκστρατεία εξοικονόμησης ενέργειας η χώρα έχει επιβάλει το σχέδιο "blackout" όπου κάθε μια ώρα γίνετε διακοπή ρεύματος. Οι γονείς, ανακαινισαν το σαλόνι για τον αυριανο γάμο. Άπομένει να στηθεί ενας πολυέλαιος. Σύσσωμη όλη η οικογένεια ενώνεται σε ενα κοινό στόχο: να τον στησουν στην οροφή. Ιδέα σύλληψη/συγγραφή: Μαρίνα Μακρή, Παραγωγή: enacttheatre, Δραματουργία: Ελενα Καλλινίκου, Μαρίνα Μακρή, Παίζουν: Σοφία Καλλή, Έλενα Καλλινίκου, Μαρίνα Μακρή, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Οπτική Επικοινωνία: Δημήτρης Σωτηρίου, ολόκληρη η ομάδα θα ανακοινωθεί μετέπειτα.

Στις 6 και 7 Ιουλίου η ομάδα Ο Κούκος τζιαι τ’ Αηδόνι παρουσιάζει το θέατρο σκιών Οδύσσεια. Η περιπέτεια του Οδυσσέα ζωντανεύει σε μια διασκευή με μυθολογικά στοιχεία και έντονα αντιπολεμικά μηνύματα. Ένα ταξίδι γεμάτο δράση, συναίσθημα και προβληματισμό για τη συγχρονη προσφυγοποίηση και την αναζήτηση του τόπου.

Δραματοποίηση, Σκηνοθεσία, Κατασκευή φιγούρας, Εμψύχωση: Αγγέλα Σταύρου, Βιντεοπροβολές/Φωτογραφία: Λούκας Σταύρου

Τον ίδιο μήνα, στις 19 Ιουλίου η Σοφία Κωνσταντίνου παρουσιάσει την performanceFrozen Winds: Passage to Eschaton. Μια τελετουργική θεατρική εμπειρία βασισμένη στο Keys to Eschaton των Κύπριων black metallers Frozen Winds. Με τη φωνή της Σοφίας Κωνσταντίνου, τραγουδίστριας των Frozen Winds, και τις χαρακτηριστικές τελετουργικές παραστάσεις του συγκροτήματος, η παράσταση συνδυάζει αποκρυφιστικά σύμβολα με ακραίο ήχο, οραματιζόμενη την επόμενη μέρα ως μία κρίσιμη μετάβαση μέσα από το τέλος προς το άγνωστο. Κύρια ερμηνεύτρια,Φωνητικά: Σοφία Κωνσταντίνου, Ερμηνεύτρια, Σύμβουλος Κίνησης: Μαρίνα Σοφοκλέους, Ερμηνεύτρια: Στέφανη Νασρ, Ερμηνευτής: Παύλος Παπαδόπουλος, Σχεδιασμός Κοστουμιών: Soraya Oronti

Στις 30 και 31 Αυγούστου το Renay Roussou παρουσιάζει την performance art ISHIOTIKI. Η performance Ishotiki στοχεύει να φέρει την πολυεπίπεδη και ανείπωτη οικειότητα ενός ραντεβού για μαλλιά σε ένα παραστατικό πλαίσιο. Προσκαλεί το κοινό να βιώσει το περιβάλλον ενός κομμωτηρίου από μία νέα οπτική, υπογραμμίζοντας τον οριακό χώρο ανάμεσα στο παρελθόν/ εμπειρία των στυλίστων με το μέλλον των πελατών. Creative direction: Rony Daccache, Sound design: ΈλεναΣαβίδου, Visual design: Ελένη Αναστασίου

Φέτος το theYard.Residency.25 κλείνει στις 15 Νοεμβρίου με ένα ανοικτό πάρτυ με τονΒέλγο καλλιτέχνη Pierre Remy - El Rata, με τo WELCOME. Η μουσική είναι μια σκοτεινή και διασκεδαστική Electronica με έντονη επίγευση JUNGLE.

