Η σειρά "Art in the City" του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών επιστρέφει στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας
Δημοσιεύθηκε 02.09.2025 11:35
Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας μπαίνει δυναμικά στην 6η του έκδοση αυτόν τον Σεπτέμβριο και μαζί με τις παραστάσεις του συνεχίζει τη δημοφιλή σειρά αφιερωμάτων σε Κύπριους δημιουργούς "Art in the City", παραγωγής του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

Στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, οι προβολές της σειράς θα μεταφέρουν το κοινό στον κόσμο των Κυπρίων καλλιτεχνών, αποτυπώνοντας τη σύνδεση της τέχνης με την κοινωνία και την ιστορία του νησιού. Ζωγράφοι, γλύπτες και δημιουργοί από διάφορους χώρους μοιράζονται τις εμπνεύσεις, την πορεία τους και τα έργα τους, δίνοντας έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου μέσα από ένα σύγχρονο και φρέσκο πρίσμα.

Πρόγραμμα προβολών Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου 2025:

 

·         01 - 14/09/2025: Ευθύμιος Συμεού, κεραμίστας. Σκηνοθεσία Πάρις Ερωτοκρίτου

 

·         15 - 29/09/2025: Παναγιώτης Πασάντας, γλύπτης. Σκηνοθεσία Γιάννα Αμερικάνου

 

·         30/09 - 12/10/2025: Φίλιππος Γιαπάνης, γλύπτης. Σκηνοθεσία Δανάη Στυλιανού

 

·         13/10 – 31/10/2025: Λοΐζος Σεργίου, ζωγράφος. Σκηνοθεσία Γιώργος Σπυρής

 

Οι προβολές πραγματοποιούνται στις τηλεοπτικές οθόνες στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, ξεκινώντας μία ώρα πριν από την κάθε παράσταση.

 

