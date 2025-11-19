Ισοψήφισαν τρια έργα για τα 3 βραβεία σε ραδιοφωνικό διαγωνισμό του ΡΙΚ

Για πρώτη φορά στα χρονικά του θεσμού του Διαγωνισμού Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού Έργου 2025 του ΡΙΚ, στη μνήμη της ηθοποιού Μαρίας Μίχα, τα τρία έργα που πρώτευσαν συγκέντρωσαν ακριβώς την ίδια βαθμολογία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΡΙΚ η κριτική επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα όπως τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στο πρώτο (1200 ευρώ), στο δεύτερο (1000 ευρώ) και στο τρίτο (800 ευρώ) βραβείο, διανεμηθούν ισόποσα στα τρία αυτά έργα, οι συγγραφείς των οποίων θα λάβουν έκαστος το χρηματικό ποσό των 1000 ευρώ.

Βραβείο (1000 ευρώ) απονέμεται στην Ισμήνη Παφίτη για το έργο «Κατά τας γραφάς». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για ένα πρωτότυπο έργο, ένα αστυνομικό δράμα με ολοκληρωμένη θεατρική γραφή, άρτια σκιαγράφηση χαρακτήρων και επιμελημένη γραμμική, κλιμακωτή εξέλιξη της υπόθεσης, που πετυχαίνει να κρατά τον ακροατή σε συνεχή εγρήγορση έως την τελική του κορύφωση.

Βραβείο (1000 ευρώ) απονέμεται στην Καίτη Στεφάνου για το έργο «Το καλό επιστρέφει». Καλογραμμένο έργο, με προσεγμένο διαχωρισμό σκηνών, ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη πλοκή, και ολοκληρωμένους, πλήρως ανεπτυγμένους χαρακτήρες. Ξεχωρίζει, για τη λεπταίσθητη και ευαίσθητη γραφή του.

Βραβείο (1000 ευρώ) απονέμεται στη Μαρία Παΐση για το έργο «Ένα σχισμένο πουκάμισο». Έργο με πρωτότυπη πλοκή και ιδιαίτερα προσεγμένη δομή, το οποίο πραγματεύεται το θέμα του εκφοβισμού. Οι χαρακτήρες παρουσιάζονται με συνέπεια και βάθος, βοηθώντας την ιστορία να καταλήξει σε ένα ευχάριστα αναπάντεχο φινάλε. Ξεχωρίζει για τα διαυγή μηνύματά του, τα οποία αναδύονται μέσα από άρτια δομημένους διαλόγους. Οι αναδρομές στο παρελθόν εντάσσονται με ευρηματικό και απόλυτα λειτουργικό τρόπο.

Το ΡΙΚ αναφέρει ότι η κριτική επιτροπή αποφάσισε όπως φέτος, κατ’ εξαίρεση, απονεμηθούν 3 έπαινοι, καθότι πέραν του 2ου σε συγκέντρωση βαθμών έργου το 3ο και το 4ο ισοψήφισαν.

Έτσι, έπαινος απονέμεται στη Γεωργία Ιορδάνου για το έργο «Το Ρηνιώ». Ένα συγκινητικό έργο με ιδιαίτερα καλή ανάπτυξη, το οποίο τοποθετείται σε μια διαφορετική εποχή, στοιχείο που ενισχύει αισθητά την πρωτοτυπία του. Οι διάλογοι παρουσιάζονται με ακρίβεια και συνέπεια, αποτυπώνοντας τη γλωσσική αρτιότητα της συγγραφέως. Οι χαρακτήρες είναι σαφείς και ευρηματικά διαμορφωμένοι, υπηρετώντας αποτελεσματικά τη δραματουργική πορεία.

Έπαινος επίσης απονέμεται στην Εύη Μουρούζη για το έργο «Μια νύχτα με καταιγίδα». Πραγματευόμενο τον βαθύ ανθρώπινο πόνο της απώλειας, το έργο ξεχωρίζει για τους ιδιαίτερα προσεγμένους και δομικά επιμελημένους διαλόγους του. Λιτοί, τρυφεροί και απολύτως ουσιαστικοί, αποφεύγουν κάθε περιττή φλυαρία. Η σκιαγράφηση των χαρακτήρων παρουσιάζει εντυπωσιακή πληρότητα και συνέπεια.

Έπαινος απονέμεται και στην Ευγενία Πάπαλλου Σταύρου για το έργο «Ένας φύλακας άγγελος». Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον έργο, το οποίο προσεγγίζει την μητρική αγάπη με λεπτότητα, ευαισθησία και αισθητική αρτιότητα. Οι διάλογοι αποτελούν βασικό στοιχείο της δύναμής του, ενώ οι χαρακτήρες παρουσιάζονται με συνέπεια και προσεγμένη δομή.

Ακόμη, κατάλληλα προς μετάδοση κρίθηκαν και τα πιο κάτω έργα:

«Κόντρα στους ανέμους» του Κυριάκου Κυριάκου

«Ηλιοβασίλεμα» της Μαρίας Χριστοφίνα

«Αγάπη extra large» της Μαριλένας Αχιλλέως

«Ρίζες σιωπής» της Αθηνάς Βιολάρη

«Γιατί εξαφανίστηκε η Αρετή» του Κώστα Παππή

«Χάρτινος κήπος» της Μαρίας Ολυμπίου

«24 μαρκαδόροι» του Θωμά Μενεξέ

«Μέχρι τον τέταρτο» της Αθανασίας Σόνιας Τσιουτσιουλικλή

«Το βάρος της ευθύνης» της Αυγούστας Ευσταθίου

«Πόρτες κλειστές» της Σόφης Αλεξάνδρου

«Εξ’ αδιαιρέτου» της Μαρίνας Μάστρου

«Κωδικός: Ροζ Αλεπού» της Ευαγγελίας Χαραλάμπους

Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν: Πρόεδρος ο Στέφανος Φαρμακάς, Εκπρόσωπος Τμήματος Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων ΡΙΚ, Λειτουργός Τηλεόρασης Α΄ και μέλη Έλενα Νικολάου, εκπρόσωπος της΄Ενωσης Θεατρικών Συγγραφέων, Χαράλαμπος Χοτζάκογλου, εκπρόσωπος της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, Αγγέλα Κωνσταντινίδου, εκπρόσωπος της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου και Ζωή Κυπριανού, ραδιοσκηνοθέτιδα.