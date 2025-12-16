Παράθυρο logo
Θέατρο
ΘΟΚ: Τις σύγχρονες προκλήσεις στο θέατρο παρουσίασε ο Σάββας Πατσαλίδης (βίντεο)
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 16.12.2025 16:55
ΘΟΚ: Τις σύγχρονες προκλήσεις στο θέατρο παρουσίασε ο Σάββας Πατσαλίδης (βίντεο)

Ο κ. Πατσαλίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σχέση του θεάτρου με την τεχνολογία, την ΑΙ, στις εργασιακές συνθήκες και την ψυχική υγεία των καλλιτεχνών.

To πολυεπίπεδο πλαίσιο προβληματισμού γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το θέατρο, ιδίως σε μικρές χώρες όπως η Κύπρος, ανέπτυξε ο ομότιμος Καθηγητής Θεατρικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σάββας Πατσαλίδης σε ομιλία με τίτλο «Οι Μεγάλες Προκλήσεις για το Θέατρο του 21ου Αιώνα», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του ΘΟΚ.

Σύμφωνα με τον οργανισμό η ομιλία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, στο Θέατρο ΘΟΚ - Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους», σε εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν άνθρωποι του θεάτρου, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, συγγραφείς, θεατρολόγοι, δημοσιογράφοι, καθώς και μέλη του Διοικητικού προσωπικού και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΘΟΚ, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου ως σημείου συνάντησης ουσιαστικού διαλόγου για το παρόν και το μέλλον του θεάτρου.

Ο Οργανισμός αναφέρει περαιτέρω ότι ο Καθηγητής τόνισε τη σημασία της ανθρώπινης παρουσίας, της κοινότητας, της καλλιτεχνικής ηγεσίας με όραμα, αλλά και της ανάγκης το θέατρο να παραμείνει ένας ζωντανός χώρος ενσυναίσθησης, αντίστασης και συλλογικής σκέψης μέσα σε έναν κόσμο ψηφιακής ομοιομορφίας.

Στην ομιλία του ο κ. Πατσαλίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σχέση του θεάτρου με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, στις εργασιακές συνθήκες και την ψυχική υγεία των καλλιτεχνών, στη θέση των νέων δημιουργών, καθώς και στον ρόλο του ελεύθερου θεάτρου ως πεδίου ερωτήσεων και όχι απλής παροχής υπηρεσιών. Ανέπτυξε επίσης τη πρόκληση του «νέου θεατή» στον 21ο αιώνα, καθώς και η ανάγκη για ένα θέατρο που να τον αφορά ουσιαστικά στο σήμερα, με εμπλουτισμό τόσο στο θέατρο της εφηβικής κοινότητας όσο και σε έργα που αγγίζουν ζητήματα της τρίτης ηλικίας, αναδεικνύοντας τη συμμετοχή, την ταυτότητα και τη μνήμη.

Ο ΘΟΚ αναφέρει ακόμα ότι στην εκδήλωση παράλληλα, συζητήθηκε το θέατρο χωρίς σταθερό χώρο ή στέγη, με παραδείγματα παραστάσεων όπου ο χώρος καθορίζει τη δραματουργία, αλλά και μορφές θεάτρου πλήρους συμμετοχής, όπου το κοινό διαμορφώνει την εμπειρία.

Ακόμα έγινε αναφορά στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις παραστάσεις ως εργαλείο δημιουργικού πειραματισμού, αλλά και ως πεδίο κριτικού προβληματισμού.

Ο ΘΟΚ συμπληρώνει ότι μέσα από τη διοργάνωση αυτή,επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να λειτουργεί ως φορέας παραγωγής και ως θεσμικός χώρος σκέψης, διαλόγου και πολιτισμικής ευθύνης, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και δημοκρατικού θεατρικού οικοσυστήματος για τον 21ο αιώνα.

Tags

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΑΤΡΟ
ΘΟΚ
Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου
Τεχνητή Νοημοσύνη
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Επαναφέροντας την έννομη τάξη για την προάσπιση της Δημοκρατίας

16.12.2025 17:27

Post thumbnail or placeholder

ΘΟΚ: Τις σύγχρονες προκλήσεις στο θέατρο παρουσίασε ο Σάββας Πατσαλίδης (βίντεο)

16.12.2025 16:55

Post thumbnail or placeholder

Τον Γαβριήλ και τα μάτια μας

16.12.2025 15:30

Post thumbnail or placeholder

Πραγματοποιήθηκε η ομιλία του Σάββα Πατσαλίδη «Οι Μεγάλες Προκλήσεις για το Θέατρο του 21ου Αιώνα» στο Θέατρο ΘΟΚ – Νέα Σκηνή

16.12.2025 15:22

Post thumbnail or placeholder

Υπουργικό: Ιδρύεται Κυπριακό Πολιτιστικό Κέντρο στο Παρίσι - Οι πρώτες πληροφορίες για Ακόλουθο και λειτουργία

16.12.2025 15:00

Post thumbnail or placeholder

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας: Έγινε η απονομή παρά τις αντιδράσεις - Νέα κατηγορία και νέο σχέδιο στήριξης προανήγγειλε η Κασσιανίδου (φώτος)

16.12.2025 14:30

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ