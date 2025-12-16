ΘΟΚ: Τις σύγχρονες προκλήσεις στο θέατρο παρουσίασε ο Σάββας Πατσαλίδης (βίντεο)

Δημοσιεύθηκε 16.12.2025 16:55

Ο κ. Πατσαλίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σχέση του θεάτρου με την τεχνολογία, την ΑΙ, στις εργασιακές συνθήκες και την ψυχική υγεία των καλλιτεχνών.

To πολυεπίπεδο πλαίσιο προβληματισμού γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το θέατρο, ιδίως σε μικρές χώρες όπως η Κύπρος, ανέπτυξε ο ομότιμος Καθηγητής Θεατρικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σάββας Πατσαλίδης σε ομιλία με τίτλο «Οι Μεγάλες Προκλήσεις για το Θέατρο του 21ου Αιώνα», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του ΘΟΚ.

Σύμφωνα με τον οργανισμό η ομιλία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, στο Θέατρο ΘΟΚ - Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους», σε εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν άνθρωποι του θεάτρου, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, συγγραφείς, θεατρολόγοι, δημοσιογράφοι, καθώς και μέλη του Διοικητικού προσωπικού και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΘΟΚ, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου ως σημείου συνάντησης ουσιαστικού διαλόγου για το παρόν και το μέλλον του θεάτρου.

Ο Οργανισμός αναφέρει περαιτέρω ότι ο Καθηγητής τόνισε τη σημασία της ανθρώπινης παρουσίας, της κοινότητας, της καλλιτεχνικής ηγεσίας με όραμα, αλλά και της ανάγκης το θέατρο να παραμείνει ένας ζωντανός χώρος ενσυναίσθησης, αντίστασης και συλλογικής σκέψης μέσα σε έναν κόσμο ψηφιακής ομοιομορφίας.

Στην ομιλία του ο κ. Πατσαλίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σχέση του θεάτρου με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, στις εργασιακές συνθήκες και την ψυχική υγεία των καλλιτεχνών, στη θέση των νέων δημιουργών, καθώς και στον ρόλο του ελεύθερου θεάτρου ως πεδίου ερωτήσεων και όχι απλής παροχής υπηρεσιών. Ανέπτυξε επίσης τη πρόκληση του «νέου θεατή» στον 21ο αιώνα, καθώς και η ανάγκη για ένα θέατρο που να τον αφορά ουσιαστικά στο σήμερα, με εμπλουτισμό τόσο στο θέατρο της εφηβικής κοινότητας όσο και σε έργα που αγγίζουν ζητήματα της τρίτης ηλικίας, αναδεικνύοντας τη συμμετοχή, την ταυτότητα και τη μνήμη.

Ο ΘΟΚ αναφέρει ακόμα ότι στην εκδήλωση παράλληλα, συζητήθηκε το θέατρο χωρίς σταθερό χώρο ή στέγη, με παραδείγματα παραστάσεων όπου ο χώρος καθορίζει τη δραματουργία, αλλά και μορφές θεάτρου πλήρους συμμετοχής, όπου το κοινό διαμορφώνει την εμπειρία.

Ακόμα έγινε αναφορά στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις παραστάσεις ως εργαλείο δημιουργικού πειραματισμού, αλλά και ως πεδίο κριτικού προβληματισμού.

Ο ΘΟΚ συμπληρώνει ότι μέσα από τη διοργάνωση αυτή,επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να λειτουργεί ως φορέας παραγωγής και ως θεσμικός χώρος σκέψης, διαλόγου και πολιτισμικής ευθύνης, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και δημοκρατικού θεατρικού οικοσυστήματος για τον 21ο αιώνα.