Απεργούν οι ηθοποιοί στην Ελλάδα: Διαμαρτύρωνται για την ανασφάλιστη και απλήρωτη εργασία
Δημοσιεύθηκε 27.12.2025 16:56
Απεργούν οι ηθοποιοί στην Ελλάδα: Διαμαρτύρωνται για την ανασφάλιστη και απλήρωτη εργασία

«Μαθαίνουμε τις τελευταίες ώρες ότι οι εργοδότες προχωρούν σε αντικαταστάσεις τεχνικών και ηθοποιιών στα θέατρα “ΧΟΡΝ”,  “ΛΑΜΠΕΤΗ”, ” ΑΛΚΥΟΝΙΣ”»

Κλειστά είναι τα θέατρα το Σάββατο στην Ελλάδα με τους ηθοποιούς να απεργούν. Το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιείται απεργιακή συγκέντρωση στη Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, στην Αθήνα.

Σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών αναφέρει ότι «η απεργία που πραγματοποιείται στις θεατρικές σκηνές είναι απεργία όλων των συντελεστών που είναι απαραίτητοι για να γίνει μια θεατρική παράσταση». 

«Ο χώρος εργασίας μας, ο κόπος μας είναι κοινός. Όπως κοινά είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, ανασφάλιστη και απλήρωτη εργασία», σημειώνει.

Συνεχίζει αναφέροντας ότι «έχουμε δώσει μια μεγάλη μάχη μαζί κόντρα στην τρομοκρατία και την προσπάθεια της εργοδοσίας να μας χωρίσει σε τεχνικούς και ηθοποιούς σε ποσοστούχους και μη. Η συσπείρωση όλων των εργαζομένων είναι μεγάλη και αυτό μας καθιστά ήδη νικητές».

Προσθέτει ότι «τα ποσοστά της απεργίας ξεπερνούν το 70%. Καλούμε κάθε συνάδελφο που θέλει να απεργήσει, που πιστεύει στο δίκιο του αγώνα μας, στην ανάγκη για συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα ακόμα και την τελευταία στιγμή να κάνει το βήμα». 

«Μαθαίνουμε τις τελευταίες ώρες ότι οι εργοδότες προχωρούν σε αντικαταστάσεις τεχνικών και ηθοποιιών στα θέατρα “ΧΟΡΝ”,  “ΛΑΜΠΕΤΗ”, ” ΑΛΚΥΟΝΙΣ”. Δεν είμαστε αναλώσιμοι. Οι παραστάσεις χωρίς αυτούς του συντελεστές δεν είναι οι ίδιες παραστάσεις», αναφέρει. 

«Σεβασμός στο κοινό σημαίνει σεβασμός στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα», επισημαίνενι. 

Καλεί όπως μην επιτραπεί να γίνουν παραστάσεις με αντικαταστάσεις απεργών. 

«Η απεργία είναι δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου και η πραγματοποίηση μια θεατρικής παράστασης είναι υπόθεση όλων των εργαζομένων», αναφέρει.

