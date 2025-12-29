Παράθυρο logo
«Σ’ εσάς που με ακούτε» της Λούλας Αναγνωστάκη στη Νέα Σκηνή
Δημοσιεύθηκε 29.12.2025 11:05
«Σ’ εσάς που με ακούτε» της Λούλας Αναγνωστάκη στη Νέα Σκηνή

Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων της παραγωγής της Νέας Σκηνής «Νίκος Χαραλάμπους» με τίτλο Σ’ εσάς που με ακούτε της Λούλας Αναγνωστάκη, σε σκηνοθεσία Θανάση Γεωργίου. Η πρώτη παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026.

Εννιά πρόσωπα συναντιούνται σε ένα διαμέρισμα στο πολυπολιτισμικό Βερολίνο. Έξω, η πόλη βρίσκεται σε αναβρασμό – συγκεντρώσεις, επεισόδια, αναταραχές. Ο Άγης, συγγραφέας, προετοιμάζεται για ένα φιλειρηνικό φόρουμ κατά της παγκοσμιοποίησης, ενώ η Σοφία κυνηγά μια παράνομη αλλά ελπιδοφόρα συναλλαγή. Ξαφνικά, ο αντίλαλος της πόλης εισβάλλει στο «μέσα» και μετατρέπεται σε μια νοητή διαδήλωση. Το ένα πρόσωπο μετά το άλλο μιλάει σε ένα φανταστικό ακροατήριο, ανασύροντας τραύματα, κρυφές επιθυμίες και ανεκπλήρωτες προσδοκίες.

Αυτός ο βαθιά εξομολογητικός λόγος, άλλοτε ειρωνικός και άλλοτε χιουμοριστικός, με τις υπόγειες σημάνσεις του και τα οπτικά και ηχητικά σημεία του, γίνεται μια αναμέτρηση με τη μνήμη, την ξενότητα και την αβεβαιότητα· μια τομή που φανερώνει εσωτερικές ρωγμές και συλλογικές ρήξεις, την απόλυτη μοναξιά και την υπαρξιακή στέρηση.

Το Σ’ εσάς που με ακούτε, το οποίο γράφτηκε το 2003, αποτελεί το τελευταίο έργο της Λούλας Αναγνωστάκη και ένα από τα πιο δυνατά και πολυεπίπεδα σύγχρονα κείμενα του μεταπολεμικού ελληνικού θεάτρου. Με τη διεισδυτική και ευαίσθητη γραφή της, η Αναγνωστάκη συνθέτει έναν θρυμματισμένο κόσμο όπου η πολιτική και η Ιστορία διασταυρώνονται με την προσωπική εμπειρία.

Ο σκηνοθέτης Θανάσης Γεωργίου και ένα εξαιρετικό επιτελείο ερμηνευτών και άλλων συντελεστών καλούνται να υπηρετήσουν ένα έργο εντυπωσιακά ζωντανό στο σήμερα, μεταμορφώνοντας το κλειστό βερολινέζικο δωμάτιο σε μια ανοιχτή αρένα σιωπηλής διαμαρτυρίας, στην οποία το ιδιωτικό διαπλέκεται με το δημόσιο και το ατομικό με το συλλογικό βίωμα.

Ταυτότητα Παράστασης

Σκηνοθεσία: Θανάσης Γεωργίου

Σκηνικά-Κοστούμια: Λύδια Μανδρίδου

Κίνηση: Φώτης Νικολάου

Μουσική επιμέλεια-Σύνθεση ήχων: Γιάννης Χριστοφίδης

Σχεδιασμός φωτισμών: Γεώργιος Κουκουμάς

Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Παπαγεωργίου

Παίζουν: Θανάσης Γεωργίου, Σταύρος Δημόπουλος, Φάνος Θεοφάνους, Σοφία Καλλή, Μελίνα Κουτσόφτα, Ανδρέας Κούτσουμπας, Μαρία Κωνσταντίνου, Κρις Σπύρου, Νιόβη Χαραλάμπους

 

Παραστάσεις

Λευκωσία: Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους»

Από Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 και κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 20:00 και Κυριακή στις 18:00

 

  • Ελ. Αμμόχωστος: Δημοτικό Θέατρο Σωτήρας |Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 στις 20:30
  • Λάρνακα: Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος |Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 στις 20:30
  • Πάφος: Μαρκίδειο Θέατρο |Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 στις 20:30
  • Λεμεσός: Θέατρο Ριάλτο |Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

Μετά το τέλος της παράστασης, την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση του κοινού με τους συντελεστές και τους ηθοποιούς.

 

Υπερτιτλισμένες παραστάσεις

  • Λευκωσία: Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 (αγγλικά και τουρκικά)

       Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 (ελληνικά)

  • Λεμεσός: Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 (αγγλικά και τουρκικά)

 

Πληροφορίες

  • Λευκωσία: Ηλεκτρονικά στη σελίδα www.thoc.org.cy 

        Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717 (Τρίτη-Κυριακή 10:00-13:30 & 16:00-18:00)

Ταμείο Θεάτρου Ριάλτο, τηλ 77777745 (Δευτέρα με Παρασκευή 10:00-15:00 και τις  μέρες των παραστάσεων 90 λεπτά πριν την έναρξη τους)

Τιμές Εισιτηρίων: €15 / €6 (άνεργοι, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι με την επίδειξη του αντίστοιχου αποδεικτικού εγγράφου και άτομα κάτω των 25 ετών με την επίδειξη πολιτικής ταυτότητας)

Φωτογραφίες: Δημήτρης Λούτσιος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ