Στις 16 οι εγκεκριμένες παραγωγές για το Α΄ Εξάμηνο του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ 2026

Δημοσιεύθηκε 31.12.2025 09:46

Στις 16 ανέρχονται οι επαγγελματικές θεατρικές παραγωγές που θα πραγματοποιηθούν και θα χρηματοδοτηθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 στο πλαίσιο του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ, αναφέρει το Υφυπουργείο Πολιτισμού σε ανακοίνωσή του, με την οποία δημοσιεύονται τα αποτελέσματα του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων, το Υφυπουργείο αναφέρει ότι κατατέθηκαν 27 αιτήσεις από 18 θεατρικούς φορείς, εκ των οποίων πέντε είναι νεοσύστατοι. Από τις 27 αιτήσεις, η μία ήταν άκυρη.

Παράλληλα, το Υφυπουργείο Πολιτισμού εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την αισθητή βελτίωση και αναβάθμιση στην ποιότητα των αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Επιπρόσθετα, θετική θεωρείται η υποβολή 8 αιτήσεων συμπαραγωγών, από τις οποίες οι 5 βρίσκονται ανάμεσα τις εγκεκριμένες παραγωγές του εξαμήνου, γεγονός που αποδεικνύει ότι η συνεργασία αποφέρει θετικά αποτελέσματα.

Η τελική βαθμολογία αποτελεί συνάρτηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτήσεων, τα οποία συνδυάζουν τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά κριτήρια. Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν από πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων (Ε.Α.Α), η οποία διορίστηκε για τον σκοπό αυτό από την Υφυπουργό Πολιτισμού. Τα μέλη της Επιτροπής ήταν οι Μαργαρίτα Αλεξάνδρου, Νίκος Θεοφάνους, Μάριος Κωνσταντίνου, Αντώνης Τσακμάκης και Γεωργία Χόπλαρου, όπως αναφέρεται.

«Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης και στη βάση των προνοιών του Σχεδίου, οι οποίες ενέχουν περιορισμό στον αριθμό των προτάσεων ανά φορέα που λαμβάνει χρηματοδότηση και στον συνολικό αριθμό εγκεκριμένων παραγωγών ανά εξάμηνο, οι 16 αιτήσεις που εξασφάλισαν την υψηλότερη βαθμολογία θα λάβουν κρατική χορηγία για μία ή περισσότερες θεατρικές παραγωγές, σύμφωνα με την ένταση και το ανώτατο όριο χρηματοδότησης που καθορίζεται στο Σχέδιο», σημειώνεται.

Επιπρόσθετα, οι φορείς θα λάβουν χρηματοδότηση για εκείνες τις παραγωγές που θα παρουσιάσουν σε περιοδεία ή/και που αφορούν ανέβασμα κυπριακού έργου ή/και που περιλαμβάνουν δράσεις συμπερίληψης. Στους επιλεχθέντες φορείς θα εκταμιευθεί το ποσό της χρηματοδότησης που εξασφάλισαν στη βάση των όρων και των προϋποθέσεων, ως αναγράφονται στο Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ.

Υπογραμμίζεται ότι όλοι οι αιτητές θα λάβουν γραπτή απάντηση για την κατάταξη της αίτησής τους, καθώς και για την αναλυτική βαθμολογία που εξασφάλισαν. Οι φορείς, των οποίων οι θεατρικές παραγωγές έχουν εγκριθεί, θα πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς το Υφυπουργείο εάν αποδέχονται ή όχι τη χορηγία το αργότερο έως τις 16 Ιανουαρίου 2026.

«Σε περίπτωση μη αποδοχής χορηγίας από εγκεκριμένη παραγωγή, η αμέσως επόμενη εγκεκριμένη παραγωγή ανεβαίνει μία θέση στην κατάταξη, εάν και εφόσον πληρούνται οι πρόνοιες του σχεδίου», προστίθεται.

Ο τελικός πίνακας των ποσών επιχορήγησης θα δημοσιευτεί μετά την αποδοχή ή μη των χορηγιών από τις 16 εγκριθείσες παραγωγές. Στη συνέχεια, το Υφυπουργείο Πολιτισμού θα είναι σε θέση να προχωρήσει στη χρηματοδότηση ορισμένων από τις επιλαχούσες προτάσεις με το ποσό των €20.000, ως ορίζεται στο Σχέδιο.

Για σκοπούς διαφάνειας, ο πίνακας με τη συνολική βαθμολογία όλων των προτάσεων είναι αναρτημένος στον σύνδεσμο του Υφυπουργείου Πολιτισμού: https://www.culture.gov.cy/dmculture/dcc.nsf/all/B6F4885E3852490AC2258B880049601C?opendocument

Οι βαθμολογίες των 26 παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση

Στις 26 παραγωγές που υπέβαλαν αίτηση για να χρηματοδοτηθούν από το Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 περιλαμβάνονται τα «Ματωμένα Στέφανα» του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα (συμπαραγωγή ΕΘΑΛ - Point To & Anyhow – βαθμολογία: 92,89), «Το Βουνί» της Λουίζας Παπαλοΐζου (συμπαραγωγή A Vendre & Humart – βαθμολογία: 90,96), «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» του Hugh Whitemore (φορέας: Alpha Square – βαθμολογία: 90,58), «Η Πλατεία» της Ελένης Αναστασίου (συμπαραγωγή Θεάτρου Αντίλογος & Σόλο Για Τρεις – βαθμολογία: 89,86), και «Οι βλαβερές συνέπειες του καπνού» της Λένας Κιτσοπούλου (συμπαραγωγή Θεάτρου Δέντρο & Υπογαία – βαθμολογία: 89,75).

Στον κατάλογο των παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση περιλαμβάνονται και το «Πριν την αποχώρηση» του Thomas Bernhard (φορέας: Σατιρικό Θέατρο – βαθμολογία: 88,56), το ‘’Glass. Kill. Bluebeard. Imp.’’ της Caryl Churchill (φορέας: Open Arts – βαθμολογία: 88,24), «Ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ» της Πατρίσια Χάισμιθ (φορέας: Θέατρο Ένα – βαθμολογία: 88,09), το «Δυόμισι φόνοι και ένα μπουλντόγκ» των Μιχάλη Ρέππα – Θανάση Παπαθανασίου (φορέας: Θέατρο Ανεμώνα – βαθμολογία: 87,95) και «Ο Πατέρας» του Florian Zeller (συμπαραγωγή Θεάτρου Δέντρο & ΘΣΚ – βαθμολογία: 87,7).

Ακόμη, έχουν αιτηθεί χρηματοδότηση οι παραγωγές «Τα Ορφανά» του Dennis Kelly (φορέας: Σατιρικό Θέατρο – βαθμολογία: 87,31), «Ο αδελφός του ύπνου» του Ρόμπερτ Σνάιντερ (φορέας: Θέατρο Διόνυσος – βαθμολογία: 85,7), «Η Κοιμωμένη του Χαλεπά» της Ιρένε Μαραντέι (φορέας: Θέατρο Ανεμώνα – βαθμολογία: 85,25), το ‘’Boeing-Boeing’’ του Marc Camoletti (φορέας: Θέατρο Ένα – βαθμολογία: 84,49), και το ‘’Namaste!’’ του Κωνσταντίνου Οδυσσέως (φορέας: Θέατρο Διόνυσος – βαθμολογία: 83,15).

Χρηματοδότηση για το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν επίσης αιτηθεί οι παραγωγές ‘’Play it again Sam’’ του Woody Allen (φορέας: Humart – βαθμολογία: 82,28), «Απόψε δεν είμαι για κανέναν» του Χουάν Κάρλος Ρούμπιο (συμπαραγωγή Θεάτρου Versus & Θεάτρου Ροή – βαθμολογία: 81,52), «Φαλακρή Τραγουδίστρια» του Ευγένιου Ιονέσκο (συμπαραγωγή Artrat & Audere Productions – βαθμολογία: 81,5), «Ιφιγένεια Millennium Edition» του Neil LaBute (φορέας: Alpha Square – βαθμολογία: 81,28) και ‘’All of it’’ του Alistair Mcdowall (φορέας: Anti-Skino Performing Arts – βαθμολογία: 80,8).

Τον κατάλογο των παραγωγών συμπληρώνουν τα έργα «Μύθε Μύθε είσαι εδώ; Ο Αίσωπος έρχεται» της Ελένης Οδυσσέως (φορέας: Rose Productions – βαθμολογία: 80,5), ‘’The Prudes’’ του Anthony Neilson (συμπαραγωγή Σόλο Για Τρεις & Θεάτρου Αντίλογος – βαθμολογία: 80,48), «Τηλεφώνησε ο γιος σου» των Ιγνάθιο δελ Μοράλ - Μαργαρίτα Σάντσεθ (συμπαραγωγή Θεάτρου Versus & Θεάτρου Ροή – βαθμολογία: 76,42), «Το Κουκλόσπιτο» του Χένρικ Ίψεν (συμπαραγωγή Audere Productions & Point To – βαθμολογία: 74,49), «Γλέντι τον καιρό της πανούκλας» του Αλεξάντρ Σεργκέγεβιτς Πούσκιν (φορέας: Ο Ναός Της Μελπομένης – βαθμολογία: 72,95) και «Δάκρυ και Γέλιο» του Χαλίλ Γκιμπράν (φορέας: Ο Ναός Της Μελπομένης – βαθμολογία: 68,95).