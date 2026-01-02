Παράθυρο logo
Κινηματογραφική προβολή της παράστασης «Η σημασία να είσαι σοβαρός» του Όσκαρ Ουάιλντ
Δημοσιεύθηκε 02.01.2026 11:40
Κινηματογραφική προβολή της παράστασης «Η σημασία να είσαι σοβαρός» του Όσκαρ Ουάιλντ

Η Nicosia For Art και το National Theatre Live παρουσιάζουν την κινηματογραφική προβολή της παράστασης «Η σημασία να είσαι σοβαρός» του Όσκαρ Ουάιλντ

Η Nicosia For Art, σε συνεργασία με το National Theatre Live, παρουσιάζει την κινηματογραφική εκδοχή της θεατρικής παράστασης «Η σημασία να είσαι σοβαρός» του Όσκαρ Ουάιλντ, σε σκηνοθεσία Max Webster. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 20:30, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. 

Το National Theatre του Λονδίνου παρουσιάζει ζωντανά στους κινηματογράφους τη διασκευή της πιο διάσημης και εύθυμης κωμωδίας του Όσκαρ Ουάιλντ, μέσα από μια σύγχρονη και πρωτότυπη ερμηνεία. Η παράσταση είναι γεμάτη χιούμορ, σαρκασμό και ρομαντισμό, με την υπογραφή του βραβευμένου σκηνοθέτη Max Webster. 

Η ιστορία 

Ο Jack είναι υπεύθυνος φύλακας στην ύπαιθρο, αλλά στην πόλη δρα με ψεύτικη ταυτότητα. Ο φίλος του, Algy, συμπεριφέρεται με ανάλογο τρόπο. Προσπαθώντας να εντυπωσιάσουν δύο νεαρές κυρίες, οι δύο άνδρες μπλέκονται σε έναν ιστό ψεμάτων που πρέπει να διαχειριστούν με προσοχή. 

Η παράσταση πρωτοπαρουσιάστηκε στο St. James’ Theatre στο Λονδίνο, στις 14 Φεβρουαρίου 1895. 

 

Τι είπαν για την παράσταση 

★★★★★ Broadway World – «Ένα αψεγάδιαστο κομμάτι κωμικού θεάτρου» 

★★★★ Times – «Ένα τολμηρό και εκρηκτικό reboot του Ουάιλντ» 

★★★★ Time Out – «Καθαρή έκρηξη απόλαυσης» 

★★★★ Guardian – «Ο Ncuti Gatwa ηγείται μιας άκρως γοητευτικής αναρχικής παρέας» 

★★★★★ Daily Mail – «Μια λαμπερή νέα παραγωγή… πιστή με πάθος στο πνεύμα του Ουάιλντ, πικρά υπονομευτική και σαρκαστική» 

★★★★★ London Theatre – «Διασκεδαστικό, υπέροχο και φλογερό, μια ξεκαρδιστική εμπειρία» 

★★★★ Financial Times – «Εξαιρετικά απολαυστικό, με ανεξέλεγκτη και μεταδοτική χαρά» 

 

National Theatre και National Theatre Live 

Το National Theatre δημιουργεί θέατρο που ψυχαγωγεί και εμπνέει, αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα και την εμπειρογνωμοσύνη που το διακατέχει. Μοιράζεται αξέχαστες ιστορίες με εκατομμύρια θεατές στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Επενδύει στο ταλέντο και την καινοτομία τόσο στη σκηνή όσο και εκτός αυτής λαμβάνοντας σοβαρά τον ρόλο του ως εθνικό θέατρο.  

Το National Theatre Live ξεκίνησε το 2009, προβάλλοντας επιτυχημένες θεατρικές παραγωγές στη μεγάλη οθόνη. Μέχρι σήμερα έχει προβάλει περισσότερες από 100 παραγωγές σε 2.500 χώρους σε 74 χώρες, επιτρέποντας σε εκατομμύρια ανθρώπους να βιώσουν θέατρο παγκόσμιας κλάσης στην κινηματογραφική σκηνή. 

 

Συντελεστές 

Σκηνοθεσία: Max Webster 

Σκηνικά & κοστούμια: Rae Smith 

Σχεδιασμός φωτισμών: Jon Clark 

Σχεδιασμός ήχου: Nicola T. Chang 

Κινησιολογία: Carrie-Anne Ingrouille 

Μουσική σύνθεση: DJ Walde 

Κωμωδία με κίνηση 

Σύμβουλος: Joyce Henderson 

Συντονισμός Εγγύτητας (Intimacy Coordinator): Ingrid Mackinnon 

Ομάδα μετάδοσης 

Σκηνοθέτης για την οθόνη: Matthew Amos 

Διευθύντρια φωτισμού: Gemma O’Sullivan 

Επόπτης ήχου: Conrad Fletcher 

Υπεύθυνη σεναρίου: Vicky Edmonds 

Διανομή: 

Gwendolen Fairfax: Ronke Adikoluijó 

Merriman/ Lane: Julian Bleach 

Ensemble: Shereener Browne 

Reverend Canon Chasuble: Richard Cant 

Lady Bracknell: Sharon D Clarke 

Algernon Moncrieff: Ncuti Gatwa 

Ensemble: Jasmine Kerr 

Miss Prism: Amanda Lawrence 

Ensemble: Gillian McCafferty 

Ensemble: Elliot Pritchard 

Cecily Cardew: Eliza Scanlen 

Jack Worthing: Hugh Skinner 

Ensemble: John Vernon 

Διάρκεια: 170΄ (με 15 λεπτά διάλειμμα) 

Ηλικίες: Κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Συνιστάται η γονική καθοδήγηση και παρουσία, καθώς ορισμένες σκηνές ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για μικρά παιδιά 

Εισιτήρια: Από την ιστοσελίδα more.com: https://bit.ly/4pkvlfG και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00). 

Τιμές εισιτηρίων: €7 

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Παιδιά, μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, ηθοποιοί, ΑΜΕΑ (δωρεάν) με παρουσίαση σχετικής ταυτότητας. 

Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00) &  

http://bit.ly/3VjZ0ZG 

Διοργανωτές: Δήμος Λευκωσίας, Nicosia For Art 

