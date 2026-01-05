Για πολιτική επιλογή κάνει λόγο το Θέατρο Versus αναφορικά με τη μη χρηματοδότησή του

Δημοσιεύθηκε 05.01.2026 10:16

Η μη χρηματοδότηση του Θεάτρου Versus και του Θεάτρου ΡΟΗ Λάρνακας δεν αποτελεί απλώς αδικία, αλλά συνειδητή πολιτική επιλογή, αναφέρει το Θέατρο Versus σε ανακοίνωση που εξέδωσε για τη μη συμπερίληψη του Θεάτρου Versus και του Θεάτρου ΡΟΗ Λάρνακας στη χορηγία του σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ για το Α’ εξάμηνο του 2026.

«Η περίπτωση του Θεάτρου ΡΟΗ είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική και προκλητική: αποτελεί το μοναδικό εν ζωή θέατρο στη Λάρνακα, πόλη που έχει ανακηρυχθεί Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2030, και παρ’ όλα αυτά αποκλείεται από τη βασική πολιτιστική χρηματοδότηση. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της πολιτιστικής πολιτικής πίσω από τις δημόσιες εξαγγελίες», αναφέρεται – μεταξύ άλλων – στην ανακοίνωση.

«Ενώ προς τα έξω προβάλλεται εικόνα πολιτιστικής στρατηγικής, ευρωπαϊκού οράματος και στήριξης της δημιουργίας, στο εσωτερικό της χώρας εγκαταλείπονται συστηματικά ολόκληροι θεατρικοί οργανισμοί, ακόμη και σε πόλεις που υποτίθεται πως βρίσκονται στο επίκεντρο του πολιτιστικού σχεδιασμού», συμπληρώνεται. «Αυτό δεν είναι πολιτιστική πολιτική. Είναι βιτρίνα προς τα έξω και ερήμωση προς τα μέσα», προστίθεται.

«Η μη χρηματοδότηση του Θεάτρου Versus και του Θεάτρου ΡΟΗ Λάρνακας δεν αποτελεί απλώς αδικία. Είναι συνειδητή πολιτική επιλογή, μέρος ενός μηχανισμού που επιβραβεύει τη συμμόρφωση και τιμωρεί την ανεξαρτησία», αναφέρει το Θέατρο Versus.