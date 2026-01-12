Η Βαλεντίνα Σοφοκλέους τιμάται για τη συμβολή της στον διαπολιτισμικό διάλογο στην Κωνσταντινούπολη

Δημοσιεύθηκε 12.01.2026 14:30

Διεθνές βραβείο διαπολιτισμικής δράσης θα απονεμηθεί στην ηθοποιό, καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Ροή, Βαλεντίνα Σοφοκλέους στις 9 Φεβρουαρίου στην Κωνσταντινούπολη από το πολιτιστικό περιοδικό της Τουρκίας Tiyiatro Gazetesi.

Αυτό αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε η ίδια σε παραλιακό ξενοδοχείο στη Λάρνακα για δημοσιογράφους, τους συνεργάτες και τους φίλους του θεάτρου Ροή.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, την εκδήλωση άνοιξε με τραγούδια η νεαρή σοπράνο Ιωάννα Γερολέμου.

Η Βαλεντίνα Σοφοκλέους αφού «καλωσόρισε τους καλεσμένους της αναφέρθηκε στο πλούσιο και δημιουργικό έργο του θεάτρου τον χρόνο που μας πέρασε με τις εντυπωσιακές καλλιτεχνικές επιδόσεις του θεάτρου στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό».

Οι συμμετοχές του θεάτρου ΡΟΗ στο εξωτερικό, τόνισε η κ. Σοφοκλέους, «δεν είναι μόνο αναγνώριση του καλλιτεχνικού μας αποτυπώματος, αλλά και ευκαιρία για περαιτέρω συνεργασίες με ιστορικά θέατρα και σημαντικούς καλλιτέχνες και μοναδική ευκαιρία καλλιτεχνικής ανανέωσης».

Είπε, ακόμα πως «η συνεχής αυτή συνεργασία με το εξωτερικό συνέβαλε στην καθοριστική συμβολή της Κύπρου στο θεατρικό και πολιτιστικό χάρτη της Ευρώπης και της Ασίας».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δράσεις της για τη δημιουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Θεάτρων ΕΤΑ ο οποίος ξεκίνησε με 7 χώρες και τώρα μετρά μέλη πέραν των 60 χωρών.

«Στόχος του θεάτρου Ροή είναι να γίνει το θέατρο ανοιχτό, προσβάσιμο και ακόμα πιο παραγωγικό, με έμφαση στα κοινωνικά θέματα την αποδοχή και την διαφορετικότητα», είπε, προσθέτοντας πως «οι θεατρικές μας παραγωγές άφησαν το στίγμα τους στο θεατρικό ψηφιδωτό της Κύπρου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κ. Σοφοκλέους «μίλησε με σκληρή γλώσσα για τις πολιτικές του Υφυπουργείου Πολιτισμού και στην "πρόσφατη εγκληματική και κατ΄ επανάληψη παραγνώριση" των προτάσεων του θεάτρου Ροή προς το σχέδιο χορηγιών Θυμέλη του Υφυπουργείου Πολιτισμού, αυτή την φορά σε συνεργασία με το θέατρο Versus» και αναφέρθηκε σε ερωτηματικά που προκύπτουν.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι «με την αλλαγή στη Γενική διεύθυνση του Υφυπουργείου τα πράγματα θα διαφοροποιηθούν».

Στην ομιλία της ανακοίνωσε και τις νέες δράσεις του θεάτρου Ροή στο εξωτερικό.

Πέραν της βράβευσης της την Κωνσταντινούπολη, αναφέρθηκε στη συμμετοχή του Θεάτρου Ροή στην Πορτογαλία με το έργο «Ξένες Γυναίκες Πρόσφυγες» βασισμένο στο λογοτεχνικό βιβλίο της Όλγας Κοζάκου Τσιάρα σε μεταφορά και σκηνοθεσία της ίδιας στις 20 Μαΐου 2026.

Είπε ακόμα ότι θα συμμετάσχει τον Σεπτέμβριο και στο Φεστιβάλ Αναλογίου, στην Αθήνα, με πρόσκληση από την ιδρύτρια και καλλιτεχνική Διευθύντρια του θεσμού Σίσσυ Παπαθανασίου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σε χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος Λάρνακας Ιάσων Ιασωνίδης ανέφερε ότι «το θέατρο Ροή και η καλλιτεχνική του Διευθύντρια Βαλεντίνα Σοφοκλέους συμβάλλουν στην πολιτιστική ζωή του τόπου και ιδιαίτερα της Λάρνακας. Οι δράσεις αυτές βοήθησαν και στην επιλογή της Λάρνακας ως πολιτιστική πρωτεύουσα το 2030».

(ΚΥΠΕ/ΣΧ/ΓΒΑ)