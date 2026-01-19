Επιτροπή αξιολόγησης «Θυμέλη»: Αυτή την Παρασκευή οι εκλογές για τους 5 των θεατρικών φορέων

Δημοσιεύθηκε 19.01.2026 15:52

Η διαδικασία εκλογής δεν θα ξεπεράσει σε διάρκεια τις δύο ώρες, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026, ώρα 12:00,θα πραγματοποιηθεί η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των πέντε μελών για εκπροσώπηση της θεατρικής κοινότητας στην Επιτροπή Αξιολόγησης Παραστάσεων (ΕΑΠ) του Σχεδίου «Θυμέλη» για το 2026.

Σε ανακοίνωσή του, σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, το Υφυπουργείο Πολιτισμού ενημερώνει πώς θα λάβει χώρα στο ισόγειο του κτηρίου του, στην Ιφιγένειας. Η διαδικασία εκλογής δεν θα ξεπεράσει σε διάρκεια τις δύο ώρες, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΑΠ έχει ως αποστολή την αξιολόγηση της ποιότητας των θεατρικών παραγωγών που ανεβάζουν οι θεατρικοί φορείς, οι οποίοι λαμβάνουν χορηγία από το Υφυπουργείο Πολιτισμού μέσω του Σχεδίου «Θυμέλη».



Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή παρακολουθεί τις παραγωγές και προχωρεί σε αξιολόγηση, την οποία και υποβάλλει στο Υφυπουργείο Πολιτισμού για περαιτέρω χειρισμό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου. Η ΕΑΠ διορίζεται για περίοδο ενός έτους, και στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον Ιανουάριο 2026 έως το Δεκέμβριο 2026.





Η ΕΑΠ απαρτίζεται από εννέα μέλη: Πέντε μέλη της εκλέγονται απευθείας από τους θεατρικούς φορείς και τέσσερα διορίζονται απευθείας από την Υφυπουργό Πολιτισμού.





