Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Θέατρο
Επιτροπή αξιολόγησης «Θυμέλη»: Αυτή την Παρασκευή οι εκλογές για τους 5 των θεατρικών φορέων
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 19.01.2026 15:52
Επιτροπή αξιολόγησης «Θυμέλη»: Αυτή την Παρασκευή οι εκλογές για τους 5 των θεατρικών φορέων

Η διαδικασία εκλογής δεν θα ξεπεράσει σε διάρκεια τις δύο ώρες, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026, ώρα 12:00,θα πραγματοποιηθεί η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των πέντε μελών για εκπροσώπηση της θεατρικής κοινότητας στην Επιτροπή Αξιολόγησης Παραστάσεων (ΕΑΠ) του Σχεδίου «Θυμέλη» για το 2026. 
 
Σε ανακοίνωσή του, σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, το Υφυπουργείο Πολιτισμού ενημερώνει πώς θα λάβει χώρα στο ισόγειο του κτηρίου του, στην Ιφιγένειας. Η διαδικασία εκλογής δεν θα ξεπεράσει σε διάρκεια τις δύο ώρες, τονίζεται στην ανακοίνωση. 
 
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΑΠ έχει ως αποστολή την αξιολόγηση της ποιότητας των θεατρικών παραγωγών που ανεβάζουν οι θεατρικοί φορείς, οι οποίοι λαμβάνουν χορηγία από το Υφυπουργείο Πολιτισμού μέσω του Σχεδίου «Θυμέλη».

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή παρακολουθεί τις παραγωγές και προχωρεί σε αξιολόγηση, την οποία και υποβάλλει στο Υφυπουργείο Πολιτισμού για περαιτέρω χειρισμό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου. Η ΕΑΠ διορίζεται για περίοδο ενός έτους, και στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον Ιανουάριο 2026 έως το Δεκέμβριο 2026.  

Η ΕΑΠ απαρτίζεται από εννέα μέλη: Πέντε μέλη της εκλέγονται απευθείας από τους θεατρικούς φορείς και τέσσερα διορίζονται απευθείας από την Υφυπουργό Πολιτισμού. 



Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα