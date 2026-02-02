Στην Επίδαυρο με δική του παραγωγή ο ΘΟΚ το 2026 – αλλαγές σε διοίκηση και στρατηγική κοινού

Δημοσιεύθηκε 02.02.2026 15:02

Στην αυτόνομη συμμετοχή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου στο Φεστιβάλ Επιδαύρου το 2026, στην προκήρυξη της θέσης Γενικού Διευθυντή, αλλά και στη στρατηγική στροφή προς νεότερους θεατές και την εκπαίδευση, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΘΟΚ, Παντελής Βουτούρης, ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, κατά την εξέταση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 2026.

Σύμφωνα με τον κ. Βουτούρη, ο ΘΟΚ καλείται να αντιμετωπίσει τη διαχρονική δυσκολία διεύρυνσης του θεατρικού κοινού στην Κύπρο, με τον μέσο όρο ηλικίας των θεατών να παραμένει μεταξύ 50 και 60 ετών. Όπως ανέφερε, ο Οργανισμός προσανατολίζεται σε πολιτικές που στοχεύουν στην προσέγγιση νεότερων ηλικιακών ομάδων, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των παραγωγών, μέσα από επιλογές έργων ευρύτερης απήχησης και δράσεις ενεργού εμπλοκής νέων ανθρώπων.

Παρουσιάζοντας τα οικονομικά στοιχεία, ο Πρόεδρος του ΘΟΚ ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός για το 2026 προβλέπει συνολικά έσοδα και δαπάνες ύψους €6.503.221. Όπως εξήγησε, €1,3 εκατ. αφορούν διαχειριστικά έξοδα, €4,7 εκατ. τη συνολική λειτουργία του Οργανισμού, ενώ €298 χιλ. προορίζονται για την ανάπτυξη προγραμμάτων και παράλληλων δραστηριοτήτων.

Ο κ. Βουτούρης σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός επιχειρεί να απαντήσει σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα του ΘΟΚ, τον εκσυγχρονισμό και τη συντήρηση των κτηριακών και υλικοτεχνικών υποδομών, την ενίσχυση του εκπαιδευτικού ρόλου του Οργανισμού, την αποκέντρωση των δράσεων και την στρατηγική διεθνή εξωστρέφεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της οικονομικής βιωσιμότητας, επισημαίνοντας ότι υφίσταται έλλειμμα ύψους περίπου €1 εκατ. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Όπως ανέφερε, ένας από τους βασικούς στόχους της πολιτικής του ΘΟΚ είναι η αύξηση των ιδίων εσόδων, στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής βιωσιμότητας.

Αναφερόμενος στη διεθνή παρουσία του Οργανισμού, ο Πρόεδρος του ΘΟΚ έκανε λόγο για την ηγετική συμμετοχή του στο European Theatre Convention, όπου ο ΘΟΚ εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και για την αποκατάσταση της ιστορικής σχέσης με το Φεστιβάλ Επιδαύρου. Όπως ανέφερε, η πρόταση για αυτόνομη συμμετοχή του ΘΟΚ έγινε αποδεκτή και ο Οργανισμός θα συμμετάσχει το 2026 με δική του παραγωγή.

Σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά ζητήματα λειτουργίας, ο κ. Βουτούρης ανέδειξε το πρόβλημα της υποστελέχωσης, σημειώνοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση του οργανογράμματος που προβλέπει τη δημιουργία επτά μόνιμων θέσεων.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, προχωρεί η διαδικασία πρόσληψης Γενικού Διευθυντή, θέση που εγκρίθηκε από τη Βουλή τον περασμένο Δεκέμβριο, με την προκήρυξη να αναμένεται να δημοσιευθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Στόχος, όπως εξήγησε, είναι ο συνολικός εκσυγχρονισμός της διοικητικής δομής του ΘΟΚ, ενώ για το 2026 επανέρχεται και η θέση Προϊσταμένου Διοίκησης και Προσωπικού. Σημείωσε επίσης ότι καταργείται η θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

Αναφορά έκανε και σε ζητήματα υποδομών, λέγοντας ότι ο νέος χώρος της Πειραματικής Σκηνής στον Στρόβολο αναμένεται να είναι έτοιμος τον Μάρτιο. Παράλληλα, παρουσίασε τον σχεδιασμό για δράσεις αποκέντρωσης και εκπαίδευσης, όπως την ίδρυση δραματικής σχολής στη Λάρνακα, με τροποποίηση της νομοθεσίας του ΘΟΚ, και τη δημιουργία Κέντρου Σκηνογραφίας στην Αγία Νάπα.

Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης, ο Πρόεδρος του ΘΟΚ ανέφερε ότι τον Φεβρουάριο διοργανώνεται, σε συνεργασία με την Επιτροπή Πολιτισμού Ορεινών Περιοχών Τροόδους και τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων, σειρά θεατρικών εργαστηρίων και δράσεων σε ορεινά χωριά, ενώ συνεχίζεται και ο θεσμός των Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου. Ιδιαίτερη έμφαση, όπως είπε, αποδίδεται και στη σύνδεση του θεάτρου με την εκπαίδευση, ως εναλλακτικού και δημιουργικού τρόπου διδασκαλίας στα σχολεία.

Ο κ. Βουτούρης αναφέρθηκε επίσης στο καθεστώς απασχόλησης των ηθοποιών, υπενθυμίζοντας ότι οι μόνιμοι ηθοποιοί έχουν καταργηθεί εδώ και χρόνια και ότι οι συνεργασίες πραγματοποιούνται πλέον μέσω συμβολαίων βραχείας διάρκειας, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παραγωγής.

(ΚΥΠΕ/ΘΝΕ/ΗΦ)