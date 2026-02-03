«Ο Τόπος εν οι άνθρωποι»: Θεατρικά Εργαστήρια μνήμης, φαντασίας & συλλογικής ταυτότητας

Δημοσιεύθηκε 03.02.2026 10:23

Θεατρικά, συμμετοχικά εργαστήρια, θα πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένες ορεινές κοινότητες της Κύπρου τα οποία σχεδιάστηκαν ώστε να αξιοποιήσουν τις ιστορίες, τις μνήμες και τα βιώματα των ανθρώπων της κάθε περιοχής, κάτω από την καθοδήγηση εμψυχωτών που έχει προσλάβει ο ΘΟΚ ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Η κάθε δράση θα λειτουργεί ως πλατφόρμα έκφρασης και δημιουργικότητας για μικρούς και μεγάλους, με θεατρικά εργαλεία και τεχνικές, και με στόχο την ενίσχυση της συνοχής, της φαντασίας και της συλλογικής ταυτότητας. Παράλληλα, θα λειτουργήσει ως ευκαιρία καταγραφής ιστοριών του τόπου, και ενδυνάμωσης της ταυτότητας και της κοινότητας.

Απώτερος στόχος των εργαστηρίων είναι η ενδυνάμωση της δημιουργικής φωνής της κοινότητας, η ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των γενεών, η πολιτιστική ανανέωση με βάση τις ίδιες τις εμπειρίες των κατοίκων, και η δημιουργία μιας τοπικής, ζωντανής θεατρικής αφήγησης. Θα μελετηθούν επίσης τρόποι διάχυσης του υλικού που θα προκύπτει, όχι μόνο στις κοινότητες που εμπλέκονται αλλά και εκτός.

Φεβρουάριος - Μάρτιος 2026

Κάθε Σάββατο 10:00 - 13:00

Τα εργαστήρια προσφέρονται δωρεάν στο κοινό.

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

Πρώτη συνάντηση 7 Φεβρουαρίου 2026 / Αίθουσα Πολιτισμού Αγ. Μαρίνας Ξυλιάτου

Εμψυχωτής: Στέλιος Καλλιστράτης

Πληροφορίες: 99893677

◾ Ευπρόσδεκτοι είναι κάτοικοι της κοινότητας και των γύρω περιοχών από 12 έως 112 χρόνων. Οι συναντήσεις θα έχουν ως κεντρικό άξονα τους ίδιους τους συμμετέχοντες και τις αναμνήσεις τους ή τις ιστορίες που είτε ξέρουν είτε θα ανακαλύψουν και αφορούν την κοινότητά μας. Στοχεύοντας στη δημιουργία γέφυρας ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, το «είμαι» και το «γίνομαι», το εργαστήρι προσδοκεί τη συνεργασία, συνύπαρξη και συν-δημιουργία παιδιών και ενηλίκων.

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ

Σανατόριο Κυπερούντας

Εμψυχώτρια: Μικαέλλα Θεοδουλίδου

Πληροφορίες: 99849586

◾ Μύθοι και αλήθειες ενός τόπου φορτισμένου, ενός τόπου «μίασμα», αλλά και ανακούφισης και φροντίδας, πλέκονται σε μια ζωντανή αφήγηση. Πώς το τότε συναντά το τώρα και ανασαίνει ξανά; Οι μνήμες, οι φωνές και οι ψυχές του χθες αναδύονται στο σήμερα, αναζητώντας λύτρωση και γαλήνη. Ένα ζωνάνεμα αναμνήσεων, όπου το θέατρο γίνεται πράξη μνήμης και συλλογικής ανάσας. Ένα μοίρασμα που φέρνει τους ανθρώπους τούτου του τόπου πιο κοντά, εκφράζονται, ακούν και ακούγονται, αναδεικνύοντας αβίαστα την «ψυσχή» και την «λαλιά» της Κυπερούντας.

ΛΑΝΙΑ

Αίθουσα Εκδηλώσεων Λάνιας

Εμψυχώτρια: Νικολέττα Προκοπίου

Πληροφορίες: 99948286

◾ Το εργαστήρι απευθύνεται σε ενήλικες, καθώς και παιδιά από 7 ετών που μιλούν ελληνικά ή/και αγγλικά, κατοίκους της κοινότητας και των γύρω περιοχών. Οι συναντήσεις θα έχουν ως κεντρικό άξονα τους ίδιους τους συμμετέχοντες και τις αναμνήσεις τους ή τις ιστορίες που είτε ξέρουν είτε θα ανακαλύψουν και αφορούν τη Λάνια. Στοχεύοντας στη δημιουργία γέφυρας ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, το «είμαι» και το «γίνομαι», το εργαστήρι προσδοκεί τη συνεργασία, συνύπαρξη και συν-δημιουργία παιδιών και ενηλίκων. Θα πούμε, θ’ ακούσουμε και θα ζωντανέψουμε ιστορίες της Λάνιας και των ανθρώπων της, αφήνοντας ένα δέντρο, ένα λεωφορείο και μια φωτογραφία να πυροδοτήσουν τη φαντασία μας. Ελάτε να παίξουμε θέατρο!

ΦΟΙΝΙ

Πολιτιστικό Κέντρο Φοινιού

Εμψυχώτρια: Στέλλα Συμεού

Πληροφορίες: 99301991

◾ Ευπρόσδεκτοι έφηβοι & ενήλικες από τις κοινότητες της περιοχής.

Στόχος είναι μέσα από την συνύπαρξη ανθρώπων από τρεις διαφορετικές γενεές, να δημιουργήσουμε θεατρικά, αναβιώνοντας ιστορίες του τόπου που θα αλιεύσουμε ως ομάδα. Μέσα από τη διαδικασία θα επιχειρηθεί η ανάπτυξη της εκτίμησης του τόπου και των ανθρώπων του αλλά και η εμπλοκή με την παράδοση και τους θησαυρούς της, συνειδητοποιώντας πως τίποτα δεν είναι δεδομένο.