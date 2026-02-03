Ανοίγουν αυλαία οι 37οι Παγκύπριοι Σχολικοί Αγώνες Θεάτρου

Δημοσιεύθηκε 03.02.2026 11:50

Η αυλαία των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου ανοίγει στις 25 Φεβρουαρίου 2026, δίνοντας χώρο και φως στη θεατρική δημιουργία μαθητών και μαθητριών από ολόκληρη την Κύπρο.

Μέχρι και τις 30 Μαρτίου, 56 σχολεία Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, δημόσια και ιδιωτικά, παρουσιάζουν τη δουλειά τους σε θεατρικούς χώρους της Λευκωσίας, της Λάρνακας–Ελεύθερης Αμμοχώστου, της Λεμεσού και της Πάφου.

Η διοργάνωση αποτελεί καρπό της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη σταθερή επένδυση στη θεατρική παιδεία και τη δημιουργική έκφραση των νέων.

Οι Σχολικοί Αγώνες Θεάτρου δεν είναι απλώς μια ακολουθία παραστάσεων. Είναι μια ζωντανή μαθησιακή διαδικασία, όπου η ομαδική δουλειά, η πειθαρχία της σκηνής και η χαρά της δημιουργίας συναντιούνται. Μαθητές και εκπαιδευτικοί μοιράζονται την αγωνία της πρόβας, τη συγκίνηση της πρεμιέρας και την εμπειρία της συνεργασίας σε ένα περιβάλλον αποδοχής και αλληλοσεβασμού. Και όταν τα φώτα ανάβουν, η σκηνή γίνεται τόπος μεταμόρφωσης.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα έργων, από την αρχαία ελληνική γραμματεία και το κλασικό ευρωπαϊκό ρεπερτόριο μέχρι σύγχρονες θεατρικές γραφές, διασκευές, πρωτότυπες συνθέσεις και παραστάσεις βασισμένες στη λογοτεχνία. Κωμωδία και δράμα, κοινωνικά θέματα, εφηβικές ανησυχίες και διαχρονικά ερωτήματα συνυπάρχουν, σκιαγραφώντας τον πλούτο και τη δυναμική της σχολικής θεατρικής σκηνής.

Οι παραστάσεις είναι ανοιχτές στο κοινό και αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για γονείς, εκπαιδευτικούς, φίλους του θεάτρου αλλά και ευρύτερο κοινό να στηρίξουν έμπρακτα τους νέους δημιουργούς, χαρίζοντάς τους το πιο γενναιόδωρο χειροκρότημα.

Δείτε το Πρόγραμμα Παραστάσεων εδώ.