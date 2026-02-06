Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Θέατρο
Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Παραστάσεων του ΘΥΜΕΛΗ 2026
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 06.02.2026 11:21
Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Παραστάσεων του ΘΥΜΕΛΗ 2026

Έχει συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης Παραστάσεων (ΕΑΠ) που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ το 2026. Η θητεία της Επιτροπής ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, μετά από εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στις 23/1/2026 στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, οι θεατρικοί φορείς εξέλεξαν ως μέλη της ΕΑΠ τους Αθηνά Βιολάρη, Δημοσιογράφο, Μάριο Κωνσταντίνου, Ηθοποιό-Φιλόλογο, Παντελή Μάκη, Θεατρολόγο-Πρόεδρο Δ.Σ. «Βιβλιοτρόπιο», Μαρία Μιχαήλ, Ηθοποιό, και Σταύρο Μιχαήλ, Θεατρολόγο-Λογιστή.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού διόρισε ως μέλη της ΕΑΠ τους Ήρα Αιμιλιανίδου, Νομικό, Σάββα Γεωργίου, Ιστορικό, Αθανασία Καζαμία-Ντέρη, Φιλόλογο, και Θεοχάρη Πέτρου, Αρχαιολόγο.

Το Υφυπουργείο αναφερόμενο στην αποστολή της Επιτροπής και τη διαδικασία σημειώνει ότι η ΕΑΠ έχει ως αποστολή την αξιολόγηση της ποιότητας των θεατρικών παραγωγών που ανεβάζουν οι θεατρικοί φορείς οι οποίοι λαμβάνουν χορηγία μέσω του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ. Για τον σκοπό αυτό, προσθέτει, η Επιτροπή παρακολουθεί τις παραγωγές και προχωρεί σε αξιολόγηση την οποία υποβάλλει στο Υφυπουργείο Πολιτισμού για περαιτέρω χειρισμό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου.

Επισημαίνεται ότι η ΕΑΠ απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη τα οποία προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο των Γραμμάτων και των Τεχνών, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτούς τους τομείς, με επιδίωξη να καλύπτονται όσο το δυνατό περισσότερα προφίλ του Κύπριου θεατή. Πέντε μέλη της εκλέγονται απευθείας από τους θεατρικούς φορείς μέσα από εκλογική διαδικασία που διοργανώνει το Υφυπουργείο Πολιτισμού και τέσσερα μέλη διορίζονται από την Υφυπουργό Πολιτισμού, προστίθεται.

(ΚΥΠΕ/ΠΧ/ΓΒΑ)

Tags

ΘΟΚ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΘΥΜΕΛΗ 2026
Επιτροπή Αξιολόγησης Παραστάσεων
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα