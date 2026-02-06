Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Παραστάσεων του ΘΥΜΕΛΗ 2026

Δημοσιεύθηκε 06.02.2026 11:21

Έχει συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης Παραστάσεων (ΕΑΠ) που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ το 2026. Η θητεία της Επιτροπής ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, μετά από εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στις 23/1/2026 στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, οι θεατρικοί φορείς εξέλεξαν ως μέλη της ΕΑΠ τους Αθηνά Βιολάρη, Δημοσιογράφο, Μάριο Κωνσταντίνου, Ηθοποιό-Φιλόλογο, Παντελή Μάκη, Θεατρολόγο-Πρόεδρο Δ.Σ. «Βιβλιοτρόπιο», Μαρία Μιχαήλ, Ηθοποιό, και Σταύρο Μιχαήλ, Θεατρολόγο-Λογιστή.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού διόρισε ως μέλη της ΕΑΠ τους Ήρα Αιμιλιανίδου, Νομικό, Σάββα Γεωργίου, Ιστορικό, Αθανασία Καζαμία-Ντέρη, Φιλόλογο, και Θεοχάρη Πέτρου, Αρχαιολόγο.

Το Υφυπουργείο αναφερόμενο στην αποστολή της Επιτροπής και τη διαδικασία σημειώνει ότι η ΕΑΠ έχει ως αποστολή την αξιολόγηση της ποιότητας των θεατρικών παραγωγών που ανεβάζουν οι θεατρικοί φορείς οι οποίοι λαμβάνουν χορηγία μέσω του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ. Για τον σκοπό αυτό, προσθέτει, η Επιτροπή παρακολουθεί τις παραγωγές και προχωρεί σε αξιολόγηση την οποία υποβάλλει στο Υφυπουργείο Πολιτισμού για περαιτέρω χειρισμό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου.

Επισημαίνεται ότι η ΕΑΠ απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη τα οποία προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο των Γραμμάτων και των Τεχνών, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτούς τους τομείς, με επιδίωξη να καλύπτονται όσο το δυνατό περισσότερα προφίλ του Κύπριου θεατή. Πέντε μέλη της εκλέγονται απευθείας από τους θεατρικούς φορείς μέσα από εκλογική διαδικασία που διοργανώνει το Υφυπουργείο Πολιτισμού και τέσσερα μέλη διορίζονται από την Υφυπουργό Πολιτισμού, προστίθεται.

(ΚΥΠΕ/ΠΧ/ΓΒΑ)