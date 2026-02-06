Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής θεατρικών έργων για το Πρόγραμμα #6PLAY

Δημοσιεύθηκε 06.02.2026 16:01

Απώτερος σκοπός είναι η στήριξη της σύγχρονης κυπριακής δραματουργίας, η ανάπτυξη και ενθάρρυνση της εγχώριας δημιουργίας και η διαμόρφωση μιας ακόμα πιο ισχυρής ταυτότητας στην κυπριακή θεατρική γραφή

To Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΚΚΔΙΘ) και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ) ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους για την πραγματοποίηση της έκτης διοργάνωσης του Προγράμματος PLAY, υπό τον τίτλο #6PLAY. Στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για ανάδειξη και προώθηση της κυπριακής θεατρικής γραφής απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή καινούργιων θεατρικών έργων, τα οποία δεν έχουν παρουσιαστεί επί σκηνής, φέρνοντας κοντά συγγραφείς και πρακτικούς του θεάτρου με στόχο τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για την ανάπτυξη της εντόπιας θεατρικής γραφής, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση.

Τελευταία ημέρα υποβολής θεατρικών έργων είναι η 3η Απριλίου 2026. Περισσότερες πληροφορίες για το #6PLAY, καθώς και για τους όρους συμμετοχής (υποβολής θεατρικού έργου): www.thoc.org.cy

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέσα από το Πρόγραμμα PLAΥ, το οποίο έχει τον διπλό στόχο να αναδείξει θεατρικούς συγγραφείς αλλά και να διεγείρει το ενδιαφέρον για το ανέβασμα κυπριακών έργων από τους επαγγελματίες του θεάτρου, επιχειρείται μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση του κυπριακού θεατρικού έργου που αφορά την ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ της κυπριακής θεατρικής παραγωγής και της συγγραφικής κοινότητας.

Ο θεσμός προσβλέπει στην εύρεση και ανάδειξη νέων (όχι απαραίτητα ηλικιακά) συγγραφέων, των οποίων έργα δεν έχουν παρουσιαστεί στο κοινό. Απώτερος σκοπός είναι η στήριξη της σύγχρονης κυπριακής δραματουργίας, η ανάπτυξη και ενθάρρυνση της εγχώριας δημιουργίας και η διαμόρφωση μιας ακόμα πιο ισχυρής ταυτότητας στην κυπριακή θεατρική γραφή.

Βασική διαφοροποίηση της έκτης διοργάνωσης από προηγούμενες διοργανώσεις αποτελεί η προσθήκη τακτικών ομαδικών συναντήσεων συγγραφέων και Ομάδας Συμβούλων, ή/και Συντονιστικής Επιτροπής. Αυτές θα έχουν στόχο τη συνεχή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση των συγγραφέων που θα επιλεγούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επεξεργασίας κειμένου με τη βοήθεια Συμβούλου, και θα πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή ειδικών συνεργατών, οι οποίοι θα μπορούν να μεταφέρουν τη δική τους πείρα και γνώση μέσω εργαστηρίων (masterclass).

Ο σχεδιασμός των θεματικών των εργαστηρίων θα ακολουθεί τις διάφορες πτυχές και φάσεις της διαδικασίας συγγραφής, π.χ. δομικά στοιχεία, ανάπτυξη χαρακτήρων, γλώσσα, οικονομία κλπ. Κατά τις κοινές αυτές συναντήσεις, θα πραγματοποιούνται επίσης οι «κλειστές αναγνώσεις» των έργων για άμεση και εποικοδομητική ανατροφοδότηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Πρόγραμμα PLAY, από την έναρξή του το 2012 και μέχρι τις πέντε διοργανώσεις που ακολούθησαν, κατάφερε αδιαμφισβήτητα να αλλάξει το θεατρικό τοπίο της Κύπρου, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές ως προς την πρόσληψη του κυπριακού θεατρικού έργου, τόσο από τους ίδιους τους δημιουργούς όσο και από το κοινό. Ταυτόχρονα, έδωσε την ευκαιρία σε σκηνοθέτες και άλλους συντελεστές του θεάτρου να εργαστούν πάνω σε πρωτότυπο υλικό και προσέλκυσε νέο κοινό στις θεατρικές αίθουσες.

Τα έργα που θα υποβληθούν για συμμετοχή στο Πρόγραμμα #6PLAY θα μελετηθούν από Ομάδα συμβούλων επεξεργασίας κειμένου, αποτελούμενη από επαγγελματίες του θεάτρου προκειμένου σε πρώτη φάση να δοθεί ανατροφοδότηση σε κάθε συγγραφέα.

Στη δεύτερη φάση του προγράμματος θα επιλεγεί μικρός αριθμός έργων για να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας με τη βοήθεια των συμβούλων επεξεργασίας κειμένου. Προτεραιότητα για συμμετοχή σε αυτή τη φάση θα δοθεί σε έργα συγγραφέων που δεν έλαβαν μέρος στη διαδικασία επεξεργασίας κειμένου των πέντε προηγούμενων διοργανώσεων του PLAY, καθώς και σε νέους συγγραφείς, των οποίων έργα δεν έχουν παρουσιαστεί στο κοινό.

Η διαδικασία επεξεργασίας των έργων θα περιλαμβάνει τακτική συνεργασία του συγγραφέα με τον Σύμβουλο για περίοδο επτά μηνών, καθώς και τακτικές ομαδικές συναντήσεις, με τη συμμετοχή και ειδικών συνεργατών, οι οποίοι θα μπορούν να μεταφέρουν τη δική τους πείρα και γνώση μέσω εργαστηρίων (masterclass), στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας. Σε αυτές, θα διοργανωθούν «κλειστές» αναγνώσεις, κατά τις οποίες ο/η συγγραφέας θα έχει την ευκαιρία να ακούσει το έργο του/της, καθώς και να λάβει σχόλια με στόχο την τελική επεξεργασία του έργου.

Το Πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2027 με τις σκηνοθετημένες αναγνώσεις των έργων τα οποία θα ολοκληρωθούν μέσα από τη διαδικασία επεξεργασίας και θα αξιολογηθούν ως έτοιμα για σκηνική παρουσίαση. Η παρουσίαση των έργων θα γίνει από επαγγελματίες του θεάτρου σε σκηνοθετημένη ανάγνωση, ανοιχτή στο κοινό.

Την Ομάδα συμβούλων επεξεργασίας κειμένου της έκτης διοργάνωσης απαρτίζουν οι: Μαρία Καυκαρίδου, φιλόλογος, θεατρολόγος, Μαρία Κυριάκου, σκηνοθέτης, Μιχάλης Παπαδόπουλος, θεατρικός συγγραφέας.

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΘΟΚ - Μαρίνα Μαλένη, θεατρολόγος, Λειτουργός Θεατρικής Ανάπτυξης ΘΟΚ, Κυριακή Αργυρού, Θεατρολόγος ΘΟΚ - και δύο εκπροσώπους του ΚΚΔΙΘ - Σταύρος Σταύρου, διαχειριστής πολιτισμού και Μέλος Δ.Σ. ΚΚΔΙΘ, Χρίστος Γεωργίου, θεατρολόγος, Διευθυντής ΚΚΔΙΘ.

Οι συμμετέχοντες/-ουσες δημιουργοί που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο, θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά ένα μόνο θεατρικό τους έργο, σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές: Έργο στην κοινή νεοελληνική ή το κυπριακό ιδίωμα, το οποίο ολοκληρώθηκε και είναι σε διαδικασία επεξεργασίας, το οποίο δεν έχει εκδοθεί ή/και έχει παρουσιαστεί δημόσια ή/και αποτελεί διασκευή ή/και απόδοση υφιστάμενου κειμένου ή έργου.

Υποβάλλονται μόνο θεατρικά έργα και δεν γίνονται δεκτά κείμενα που έχουν γραφτεί για σχολικές εκδηλώσεις, ραδιοφωνική μετάδοση ή άλλες δραστηριότητες.

Συμμετοχές που δεν πληρούν τα πιο πάνω δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι συμμετοχές θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@ccoiti.org.cy.

Διευκρινίζεται ότι με κάθε αποστολή συμμετοχής θα πρέπει να ζητείται οπωσδήποτε απόδειξη παραλαβής.

(ΚΥΠΕ/ΔΝ/ΓΒΑ)