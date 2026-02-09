Παράθυρο logo
Ανοιχτή συζήτηση για το Θυμέλη Β' εξαμήνου - Πότε θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το Υφ. Πολιτισμού
Δημοσιεύθηκε 09.02.2026 15:50
Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, από τις 12.00 μέχρι τις 14.00 στο ισόγειο του Υφ. Πολιτισμού.

Ενόψει της επικείμενης προκήρυξης του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ για το Β΄ εξάμηνο του 2026, το Υφυπουργείο Πολιτισμού προσκαλεί του θεατρικούς φορείς, τις θεατρικές ομάδες και τους καλλιτέχνες που εμπλέκονται ενεργά στον τομέα της θεατρικής δημιουργίας του τόπου σε ανοικτή συζήτηση με αντικείμενο το Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 12.00 μ. μέχρι 2.00 μμ. στο ισόγειο του κτηρίου του Υφυπουργείου Πολιτισμού [Ιφιγενείας 27, 2007 Λευκωσία, Τηλ. 22809800].

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού προσκαλεί όλους/ες όσοι/ες ενδιαφέρονται να συμβάλουν με τα σχόλιά τους να παραστούν κατά τη συζήτηση.

Η πρόσκληση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του Υφυπουργείου Πολιτισμού για συνεχή διάλογο με τη θεατρική κοινότητα και ανατροφοδότηση για το Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ, με στόχο το συνεχή εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την αναβάθμιση του Σχεδίου, καθώς και για επίτευξη μιας πιο ισορροπημένης κατανομής των κρατικών πόρων που διατίθενται για τη θεατρική ανάπτυξη στην Κύπρο.

