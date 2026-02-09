Επανασυστήνεται η πειραματική σκηνή του ΘΟΚ: Τα πρώτα της δύο έργα που ανεβαίνουν στο θεατρικό σανίδι

Δημοσιεύθηκε 09.02.2026 16:57

Πρόκειται για τα έργα: «Η ανάθεση» της Ευρυδίκης Περικλέους-Παπαδοπούλου και «Χίλια χέρια» της Στέλλας Βοσκαρίδου.

Η Πειραματική Σκηνή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου [ΘΟΚ] επανασυστήνεται στο κοινό με δύο νέες θεατρικές παραγωγές.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του ΘΟΚ, πρόκειται για τα έργα: «Η ανάθεση» της Ευρυδίκης Περικλέους-Παπαδοπούλου και «Χίλια χέρια» της Στέλλας Βοσκαρίδου.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις παραστάσεις, καθώς και για την έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων θα ανακοινωθούν σύντομα, αναφέρει ο ΘΟΚ στην ανάρτησή του.

Τις κουίντες ανοίγει πρώτα το έργο «Η ανάθεση»

Το έργο «Η ανάθεση», σε σκηνοθεσία Αύρας Σιδηροπούλου, είναι το πρώτο έργο με το οποίο αρχίζει τη δράση της η πειραματική σκηνή του ΘΟΚ, και πιο συγκεκριμένα κάνει πρεμιέρα στις 25 Φεβρουαρίου 2026.

Στη σκηνή θα εμφανιστούν οι ηθοποιοί Νάγια Αναστασιάδου, Φώτης Αποστολίδης, Ανδρέας Βούλγαρης, Βασίλης Μιχαήλ, Έρικα Μπεγέτη και Πέννυ Φοινίρη. Τα σκηνικά υπογράφει ο Χάρης Καυκαρίδης, τα κοστούμια η Ελένη Ιωάννου, τη μουσική ο Βάνιας Απέργης, ενώ την κίνηση επιμελείται η Ήβη Χατζηβασιλείου.

Τον σχεδιασμό των βιντεοπροβολών ανέλαβε η Άρτεμις Ευλογημένου και τον φωτισμό ο Γεώργιος Κουκουμάς. Βοηθοί σκηνοθέτιδος είναι η Μαρία Χατζηστυλλή και ο Γιώργος Λίζος.

Αρχές Μαρτίου το έργο της Βοσκαρίδου

Στις 7 Μαρτίου παρουσιάζεται το έργο «Χίλια χέρια», της Στέλλας Βοσκαρίδου, σε σκηνοθεσία και κινησιολογία του Φώτη Νικολάου. Παίζουν οι Βασίλης Βασιλάκης, Έλενα Καλλινίκου, Μαρία Μασώνου, Λοΐζος Παπαγεωργίου, Λουκία Πιερίδου και Μυρσίνη Χριστοδούλου. Τα σκηνικά και πάλι φέρουν την υπογραφή του Χάρη Καυκαρίδη, οι μάσκες είναι της Μάρθας Φωκά, τη μουσική υπογράφει η Αναστασία Δημητριάδου (Nama Dama), ενώ ο φωτισμός ανήκει στον Γεώργιο Κουκουμά.

