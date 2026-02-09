Η «Δωδέκατη Νύχτα» μάγεψε το κοινό στην επίσημη πρεμιέρα της στην Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης»

Δημοσιεύθηκε 09.02.2026 16:32

Με μεγάλη επιτυχία δόθηκε, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, στην Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης», η επίσημη παράσταση της παραγωγής Δωδέκατη νύχτα, μία από τις σπουδαιότερες και πιο ξέφρενες κωμωδίες του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία του Βρετανού σαιξπηριστή σκηνοθέτη Owen Horsley.

Την παράσταση παρακολούθησαν με μεγάλο ενθουσιασμό και επιβράβευσαν με το παρατεταμένο χειροκρότημά τους εκλεκτοί καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων: η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Παπαγεωργίου, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΘΟΚ Ανθή Αντωνιάδου και τα Μέλη Αντρέας Άππιος, Κλείτος Κλείτου, Νικολέτα Κλεοβούλου, Ξενάκης Κυριακίδης, Μαρία Χαμάλη.

Στην Ιλλυρία, στο άλλοτε εύθυμο και λαμπερό μα τώρα ξεθωριασμένο παραθαλάσσιο μπαρ της Ολίβια, ναυαγεί η Βιόλα. Πιστεύοντας ότι ο δίδυμος αδερφός της χάθηκε, μεταμφιέζεται σε άντρα και μπαίνει στην υπηρεσία του δούκα Ορσίνο. Από αυτό το σημείο αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι μιας ιστορίας περίπλοκης και μπερδεμένης, γεμάτης παρεξηγήσεις και ανατρεπτικές διαθέσεις: η Βιόλα είναι κρυφά ερωτευμένη με τον Ορσίνο, εκείνος αγαπά την Ολίβια, που θρηνεί για τον χαμένο αδερφό της, και η Ολίβια ερωτεύεται τον Σεζάριο, δηλαδή τη Βιόλα. Η μέθη του έρωτα καταλαμβάνει τον ένα χαρακτήρα μετά τον άλλο, και αυτή η νέα πνοή ζωής ταράζει συθέμελα τη μελαγχολική αυτή κοινότητα. Μια συντροφιά ανθρώπων στήνει μηχανορραφίες, εξαπατά και επιδίδεται σε παιχνίδια, αποκαλύπτοντας τη γοητευτική και ταυτόχρονα σκοτεινή όψη της ερωτικής μεταμόρφωσης.

Η διασκευή του Owen Horsley παντρεύει τη θλίψη και τη χαρά σε μια κωμική και αλλόκοτη δημιουργία, με τον λόγο να έχει δύο όψεις, αφού πότε υπηρετεί την αλήθεια και πότε το ψέμα. Ο Horsley συντονίζει μια ομάδα ταλαντούχων ηθοποιών και συντελεστών με το ευφάνταστο υλικό του συγγραφέα, όπου κίνηση, μουσική και τραγούδι συγχορδίζονται με τα καμώματα και τον συναισθηματικό αναβρασμό των ηρώων. Η ρομαντική ιστορία των μεταμφιέσεων, της παρενδυσίας και της ρευστότητας των ταυτοτήτων μεταπλάθεται σε μια υπέροχη γιορτή αγάπης, κατακλυσμένη από έρωτα, ευαισθησία, μυστήριο, γέλιο, δάκρυα, ειρωνεία και τρέλα.

Ταυτότητα παραστάσης

Μετάφραση: Ρέα Φραγκοφίνου

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Owen Horsley

Σκηνικά-Κοστούμια: Πέτρος Κουρτελλάρης

Μουσική: Δημήτρης Ζαχαρίου

Χορογραφία-Κινησιολογία: Έλενα Αντωνίου

Μουσική διδασκαλία: Χριστίνα Αργύρη

Σχεδιασμός φωτισμού: Γεώργιος Κουκουμάς

Bοηθός Σκηνοθέτη: Αντρεανή Κωνσταντή

Βοηθός Σκηνογράφου-Ενδυματολόγου: Μόνικα Χατζηβασιλείου

Παίζουν: Άθως Αντωνίου, Χάρης Αττώνης, Νεκτάριος Θεοδώρου, Χάρης Κκολός, Μάριαν Κυπριανού, Παντελίτσα Λοΐζου, Μαριλύ Μήλια, Χρήστος Παπαγεωργίου, Παναγιώτα Παπακυριακού, Ελένη Σιδερά, George Siena, Κωνσταντίνος Τσίτσιος,

Στέλα Φυρογένη

Μουσικοί επί σκηνής: Θωμάς Δασκαλάκης, Ανδρέας Παντελή

Παραστάσεις

Λευκωσία

Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης»

Παρασκευή, Σάββατο στις 20:00 και Κυριακή στις 18:00

Λάρνακα

Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 στις 20:30

Λεμεσός

Θέατρο Ριάλτο

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 στις 20:30

Πάφος

Μαρκίδειο Θέατρο

Παρασκευή 3 Απριλίου 2026 στις 20:30

Η παράσταση συστήνεται για θεατές άνω των 15 ετών.

Υπερτιτλισμένες παραστάσεις

●Λευκωσία

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 (αγγλικά και τουρκικά)

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 (ελληνικά)

●Λεμεσός

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 (αγγλικά και τουρκικά)

Πληροφορίες / Εισιτήρια

Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφος ▪Ηλεκτρονικά στη σελίδα www.thoc.org.cy

▪Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717

(Τρίτη-Κυριακή 10:00-13:30 & 16:00-18:00)