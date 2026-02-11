Απονεμήθηκε στη Βαλεντίνα Σοφοκλέους το Διεθνές Βραβείο Θεάτρου Ανατολίας

Στη Βαλεντίνα Σοφοκλέους απονεμήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου το Διεθνές Βραβείο Θεάτρου Ανατολίας, στο πλαίσιο τελετής στο Θέατρο Μασκ Κάρα, στο Φατίχ της Κωνσταντινούπολης.

Όπως αναφέρει το Διοικητικό Συμβούλιο του Θεάτρου ΡΟΗΣ σε ανακοίνωσή του, η Κύπρια ηθοποιός τιμήθηκε σε αναγνώριση για την καλλιτεχνική της διαδρομή, το ήθος και τη συμβολή της στην ανάπτυξη ενός θεάτρου που γεφυρώνει πολιτισμούς και φωνές.

Την τελετή διοργάνωσε η η Tiyatro Gazetesi, «μία από τις σημαντικότερες και πιο έγκριτες πολιτιστικές εφημερίδες της Τουρκίας, η οποία εδώ και χρόνια στηρίζει και προβάλλει το σύγχρονο θέατρο και τους δημιουργούς του σε διεθνές επίπεδο».

Στην τελετή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρευρέθηκαν καλλιτέχνες και προσωπικότητες του θεάτρου από πολλές χώρες της Ευρώπης και της Ασίας, «αναδεικνύοντας τον διεθνή και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα των βραβείων, που προάγουν τον διάλογο, τη συνεργασία και την καλλιτεχνική συνύπαρξη των λαών».

Στην αντιφώνησή της, η Βαλεντίνα Σοφοκλέους, βαθιά συγκινημένη, δήλωσε, προστίθεται, ότι «αυτό το βραβείο δεν ανήκει μόνο σε μένα. Ανήκει σε κάθε καλλιτέχνη που πιστεύει στη συνεργασία, στην ειρήνη και που θεωρεί την τέχνη οικουμενική».