Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Θέατρο
Απονεμήθηκε στη Βαλεντίνα Σοφοκλέους το Διεθνές Βραβείο Θεάτρου Ανατολίας
Δημοσιεύθηκε 11.02.2026 11:38
Απονεμήθηκε στη Βαλεντίνα Σοφοκλέους το Διεθνές Βραβείο Θεάτρου Ανατολίας

Στη Βαλεντίνα Σοφοκλέους απονεμήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου το Διεθνές Βραβείο Θεάτρου Ανατολίας, στο πλαίσιο τελετής στο Θέατρο Μασκ Κάρα, στο Φατίχ της Κωνσταντινούπολης.

Όπως αναφέρει το Διοικητικό Συμβούλιο του Θεάτρου ΡΟΗΣ σε ανακοίνωσή του, η Κύπρια ηθοποιός τιμήθηκε σε αναγνώριση για την καλλιτεχνική της διαδρομή, το ήθος και τη συμβολή της στην ανάπτυξη ενός θεάτρου που γεφυρώνει πολιτισμούς και φωνές.

Την τελετή διοργάνωσε η η Tiyatro Gazetesi, «μία από τις σημαντικότερες και πιο έγκριτες πολιτιστικές εφημερίδες της Τουρκίας, η οποία εδώ και χρόνια στηρίζει και προβάλλει το σύγχρονο θέατρο και τους δημιουργούς του σε διεθνές επίπεδο».

Στην τελετή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρευρέθηκαν καλλιτέχνες και προσωπικότητες του θεάτρου από πολλές χώρες της Ευρώπης και της Ασίας, «αναδεικνύοντας τον διεθνή και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα των βραβείων, που προάγουν τον διάλογο, τη συνεργασία και την καλλιτεχνική συνύπαρξη των λαών».

Στην αντιφώνησή της, η Βαλεντίνα Σοφοκλέους, βαθιά συγκινημένη, δήλωσε, προστίθεται, ότι «αυτό το βραβείο δεν ανήκει μόνο σε μένα. Ανήκει σε κάθε καλλιτέχνη που πιστεύει στη συνεργασία, στην ειρήνη και που θεωρεί την τέχνη οικουμενική».

 

Tags

βραβείο
ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΗ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ιεθνές Βραβείο Θεάτρου Ανατολίας
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα