«Η Ανάθεση» της Ευρυδίκης Περικλέους-Παπαδοπούλου στην πειραματική σκηνή του ΘΟΚ

Δημοσιεύθηκε 12.02.2026 15:36

Η σκηνοθέτις Αύρα Σιδηροπούλου και η ομάδα συνεργατών της καταπιάνονται με μια σύγχρονη αλληγορία, τοποθετημένη σε ένα φουτουριστικό, δυστοπικό σύμπαν.

Στην Ανάθεση, τέσσερις κορυφαίοι καλλιτέχνες – μια φωτογράφος, ένας ζωγράφος, ένας ποιητής και ένας μουσικός – επιλέγονται ως οι εκλεκτοί που, μέσα από το έργο τους, καλούνται να υπηρετήσουν το καλό της ανθρωπότητας. Σ’ ένα απομονωμένο artists’ residency, όπου ο έλεγχος και η επιβολή διαμορφώνουν κάθε πτυχή της ύπαρξης, η σκοτεινή πλευρά της εξουσίας διεισδύει στα όρια της ανθρώπινης αντοχής, επιβάλλοντας το παράλογο της δύναμής της. Στο νεφελώδες αυτό τοπίο, τα αδιέξοδα της ύπαρξης μεγεθύνονται μέσα από δαιδαλώδη πάθη – πόθο, μίσος, δειλία, αντιζηλία, αλαζονεία, μισαλλοδοξία, εκδίκηση – υφαίνοντας έναν καμβά ακραίας εσωτερικής και εξωτερικής σύγκρουσης.

Η σκηνοθέτις Αύρα Σιδηροπούλου και η ομάδα συνεργατών της καταπιάνονται με μια σύγχρονη αλληγορία, τοποθετημένη σε ένα φουτουριστικό, δυστοπικό σύμπαν. Η αφαιρετική αισθητική του εικαστικού, μουσικού και ηχητικού περιβάλλοντος μάς μεταφέρει από το παρόν σε ένα απροσδιόριστο μέλλον, αναδεικνύοντας την αέναη σύγκρουση της εξουσίας με τη φύση και την ταυτότητα του καλλιτέχνη.

Η σταδιακή μετάβαση από τον άνθρωπο στη μηχανή και η υπόνοια μιας μετα-ανθρώπινης συνθήκης εγγράφονται στο φαντασιακό του θεατή, ο οποίος δεν καλείται απλώς να παρακολουθήσει, αλλά να βιώσει μια εμπειρία που αμφισβητεί τα όρια της ελευθερίας, της δημιουργίας και της ίδιας της ζωής. Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπου η μηχανή διεκδικεί τη θέση του ανθρώπου, η παράσταση φωτίζει τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην εξουσία και την αντίσταση, στην προσωπική ευθύνη, στον δημιουργό και το δημιούργημά του.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Αύρα Σιδηροπούλου, Σκηνικά: Χάρης Καυκαρίδης, Κοστούμια: Ελένη Ιωάννου, Μουσική: Βάνιας Απέργης, Κίνηση: Ήβη Χατζηβασιλείου, Σχεδιασμός βιντεοπροβολών: Άρτεμις Ευλογημένου, Σχεδιασμός φωτισμού: Γεώργιος Κουκουμάς, Βοηθοί σκηνοθέτιδος: Μαρία Χατζηστυλλή-Γιώργος Λίζος

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Νάγια Αναστασιάδου, Φώτης Αποστολίδης, Ανδρέας Βούλγαρης, Βασίλης Μιχαήλ, Έρικα Μπεγέτη, Πέννυ Φοινίρη

Παραστάσεις

Φωτογραφίες: Αντώνης Φαρμακάς