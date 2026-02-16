Παράθυρο logo
ΣΧΕΔΙΟ ΘΥΜΕΛH: Οι παραγωγές που εγκρίθηκαν για το Α' εξάμηνο του 2026
Δημοσιεύθηκε 16.02.2026 12:08
"Ο Πολυέλαιος" ΕΘΑΛ συμπαραγωγή με ENACT THEATRE Φωτογράφος: @Δημήτρης Λούτσιος

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 30.12.2025, αναφορικά με τα αποτελέσματα του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ για το Α΄ Εξάμηνο του 2026 και σε συνέχεια της αποδοχής και μη αποδοχής των χορηγιών για εγκεκριμένες προτάσεις, το Υφυπουργείο Πολιτισμού δημοσιεύει στον Πίνακα που επισυνάπτεται, τον τελικό κατάλογο με τις δεκαέξι (16) εγκεκριμένες θεατρικές παραγωγές, τις περιοδείες και τα ποσά που θα διατεθούν για την πραγματοποίησή τους κατά το Α’ εξάμηνο του 2026, στο πλαίσιο εφαρμογής του εν λόγω Σχεδίου.

Οι εγκεκριμένες παραγωγές είναι:

ΕΘΑΛ (σε συμπαραγωγή με Point To & Anyhow Theatre Ensemble)

«Ματωμένα Στέφανα» – Φ.Γκ. Λόρκα

Σκηνοθεσία: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος

Χρηματοδότηση: €68.000

 

A Vendre (σε συμπαραγωγή με Humart)

«Το Βουνί» – Λουίζα Παπαλοΐζου

Σκηνοθεσία: Μαρία Κυριάκου

Χρηματοδότηση: €71.000

 

Alpha Square

«Ο Άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» – Hugh Whitemore

Σκηνοθεσία: Ελένη Αναστασίου

Χρηματοδότηση: €48.000

 

Θέατρο Αντίλογος (σε συμπαραγωγή με Σόλο για Τρεις)

«Η Πλατεία» – Ελένη Αναστασίου

Σκηνοθεσία: Άρης Κυπριανού & Ελένη Αναστασίου

Χρηματοδότηση: €61.000

 

Θέατρο Δέντρο (σε συμπαραγωγή με Υπόγεια)

«Οι βλαβερές συνέπειες του καπνού» – Λένα Κιτσοπούλου

Σκηνοθεσία: Κώστας Σιλβέστρου

Χρηματοδότηση: €58.000

 

Σατιρικό Θέατρο

«Πριν την αποχώρηση» – Thomas Bernhard

Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χαραλαμπίδης

Χρηματοδότηση: €37.265

 

Open Arts

«Glass. Kill. Bluebeard. Imp.» – Caryl Churchill

Σκηνοθεσία: Αθηνά Κάσιου

Χρηματοδότηση: €42.000

 

Θέατρο Ένα

«Ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ» – Patricia Highsmith

Σκηνοθεσία: Αντρέας Χριστοδουλίδης

Χρηματοδότηση: €47.120

 

Θέατρο Ανεμώνα

«Δυόμισυ φόνοι και ένα μπουλντόγκ» – Ρέππας & Παπαθανασίου

Σκηνοθεσία: Μαρίνος Ξενοφώντος

Χρηματοδότηση: €36.000

 

Θέατρο Δέντρο (σε συμπαραγωγή με Θεατρική Στέγη Κύπρου)

«Ο Πατέρας» – Florian Zeller

Σκηνοθεσία: Γιάννης Λεοντάρης

Χρηματοδότηση: €48.000

 

Σατιρικό Θέατρο

«Τα Ορφανά» – Dennis Kelly

Σκηνοθεσία: Νεοκλής Νεοκλέους

Χρηματοδότηση: €32.000

 

Θέατρο Διόνυσος

«Ο αδελφός του ύπνου» – Ρόμπερτ Σνάιτερ

Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χαραλαμπίδης

Χρηματοδότηση: €38.000

 

Θέατρο Ανεμώνα

«Η Κοιμωμένη του Χαλεπά» – Ιρένε Μαραντέι

Σκηνοθεσία: Αντρέας Τηλεμάχου

Χρηματοδότηση: €26.000

 

Θέατρο Ένα

«Boeing-Boeing» – Marc Camoletti

Σκηνοθεσία: Αντρέας Χριστοδουλίδης

Χρηματοδότηση: €22.000

 

Θέατρο Διόνυσος

«Namaste!» – Κωνσταντίνος Οδυσσέως

Σκηνοθεσία: Χρήστος Γιάγκος

Χρηματοδότηση: €31.000

 

Θέατρο Versus (σε συμπαραγωγή με Θέατρο Ροή)

«Απόψε δεν είμαι για κανέναν» – Χουάν Κάρλος Ρούμπιο

Σκηνοθεσία: Μαρίνος Ανωγυριάτης

Χρηματοδότηση: €38.000

 

 

 

