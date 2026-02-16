ΣΧΕΔΙΟ ΘΥΜΕΛH: Οι παραγωγές που εγκρίθηκαν για το Α' εξάμηνο του 2026

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 30.12.2025, αναφορικά με τα αποτελέσματα του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ για το Α΄ Εξάμηνο του 2026 και σε συνέχεια της αποδοχής και μη αποδοχής των χορηγιών για εγκεκριμένες προτάσεις, το Υφυπουργείο Πολιτισμού δημοσιεύει στον Πίνακα που επισυνάπτεται, τον τελικό κατάλογο με τις δεκαέξι (16) εγκεκριμένες θεατρικές παραγωγές, τις περιοδείες και τα ποσά που θα διατεθούν για την πραγματοποίησή τους κατά το Α’ εξάμηνο του 2026, στο πλαίσιο εφαρμογής του εν λόγω Σχεδίου.
Οι εγκεκριμένες παραγωγές είναι:
• ΕΘΑΛ (σε συμπαραγωγή με Point To & Anyhow Theatre Ensemble)
«Ματωμένα Στέφανα» – Φ.Γκ. Λόρκα
Σκηνοθεσία: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος
Χρηματοδότηση: €68.000
• A Vendre (σε συμπαραγωγή με Humart)
«Το Βουνί» – Λουίζα Παπαλοΐζου
Σκηνοθεσία: Μαρία Κυριάκου
Χρηματοδότηση: €71.000
• Alpha Square
«Ο Άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» – Hugh Whitemore
Σκηνοθεσία: Ελένη Αναστασίου
Χρηματοδότηση: €48.000
• Θέατρο Αντίλογος (σε συμπαραγωγή με Σόλο για Τρεις)
«Η Πλατεία» – Ελένη Αναστασίου
Σκηνοθεσία: Άρης Κυπριανού & Ελένη Αναστασίου
Χρηματοδότηση: €61.000
• Θέατρο Δέντρο (σε συμπαραγωγή με Υπόγεια)
«Οι βλαβερές συνέπειες του καπνού» – Λένα Κιτσοπούλου
Σκηνοθεσία: Κώστας Σιλβέστρου
Χρηματοδότηση: €58.000
• Σατιρικό Θέατρο
«Πριν την αποχώρηση» – Thomas Bernhard
Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χαραλαμπίδης
Χρηματοδότηση: €37.265
• Open Arts
«Glass. Kill. Bluebeard. Imp.» – Caryl Churchill
Σκηνοθεσία: Αθηνά Κάσιου
Χρηματοδότηση: €42.000
• Θέατρο Ένα
«Ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ» – Patricia Highsmith
Σκηνοθεσία: Αντρέας Χριστοδουλίδης
Χρηματοδότηση: €47.120
• Θέατρο Ανεμώνα
«Δυόμισυ φόνοι και ένα μπουλντόγκ» – Ρέππας & Παπαθανασίου
Σκηνοθεσία: Μαρίνος Ξενοφώντος
Χρηματοδότηση: €36.000
• Θέατρο Δέντρο (σε συμπαραγωγή με Θεατρική Στέγη Κύπρου)
«Ο Πατέρας» – Florian Zeller
Σκηνοθεσία: Γιάννης Λεοντάρης
Χρηματοδότηση: €48.000
• Σατιρικό Θέατρο
«Τα Ορφανά» – Dennis Kelly
Σκηνοθεσία: Νεοκλής Νεοκλέους
Χρηματοδότηση: €32.000
• Θέατρο Διόνυσος
«Ο αδελφός του ύπνου» – Ρόμπερτ Σνάιτερ
Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χαραλαμπίδης
Χρηματοδότηση: €38.000
• Θέατρο Ανεμώνα
«Η Κοιμωμένη του Χαλεπά» – Ιρένε Μαραντέι
Σκηνοθεσία: Αντρέας Τηλεμάχου
Χρηματοδότηση: €26.000
• Θέατρο Ένα
«Boeing-Boeing» – Marc Camoletti
Σκηνοθεσία: Αντρέας Χριστοδουλίδης
Χρηματοδότηση: €22.000
• Θέατρο Διόνυσος
«Namaste!» – Κωνσταντίνος Οδυσσέως
Σκηνοθεσία: Χρήστος Γιάγκος
Χρηματοδότηση: €31.000
• Θέατρο Versus (σε συμπαραγωγή με Θέατρο Ροή)
«Απόψε δεν είμαι για κανέναν» – Χουάν Κάρλος Ρούμπιο
Σκηνοθεσία: Μαρίνος Ανωγυριάτης
Χρηματοδότηση: €38.000