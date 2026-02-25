Τέταρτος κύκλος παραστάσεων για το έργο «Η Τελευταία Συνεδρία του Φρόιντ»

Δημοσιεύθηκε 25.02.2026 08:33

Δύο ισχυρές προσωπικότητες του 20ου αιώνα θα παραδώσουν για τέταρτη φορά την υπαρξιακή τους ξιφασκία. Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026. Αυτή τη φορά, το μοναδικό φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας θα μετατραπεί στο γραφείο του Φρόιντ, όπου ο Βαρνάβας Κυριαζής και ο Ανδρέας Αραούζος θα παραδώσουν το δημοφιλές τους θεατρικό ντουέτο «Η Τελευταία Συνεδρία του Φρόιντ».

Ο βραβευμένος Αμερικανός συγγραφέας Mark St. Germain, με ιδιαίτερη κλίση στην ιστορική μυθοπλασία, φαντάζεται μια πρώτη και τελευταία συνάντηση του θρυλικού συγγραφέα Σι Ες Λιούις με έναν από τους σημαντικότερους διανοούμενους του 20ου αιώνα, τον Σίγκμουντ Φρόιντ, το 1939. Δύο μέρες μετά την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, στο γραφείο του Φρόιντ στο Χάμπστεντ στο Λονδίνο, ο Αυστριακός πατέρας της ψυχανάλυσης και τρανός άθεος θα συνομιλήσει με τον Ιρλανδό συγγραφέα (μελλοντικά διάσημο για Τα Χρονικά της Νάρνια), γνωστό για τη μεταστροφή του και τα γραπτά του στο Χριστιανισμό. Η συνομιλία – αναπόφευκτα, ευγενικά μα και προκλητικά – περιστρέφεται γύρω από την ύπαρξη του Θεού, την κόρη του Φρόιντ, τη συγκάτοικο του Λιούις, το τραύμα του Λιούις ως στρατιώτης στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και την αυτοκτονία που ο Φρόιντ σχεδιάζει (και, ιστορικά, θα διαπράξει είκοσι μέρες αργότερα).

«Θα ήθελα να βλέπω περισσότερη ντροπή.Το να παραδέχεσαι την κακή σου συμπεριφορά δεν τη δικαιολογεί.»

Φουαγέ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026, στις 4.00 μμ και στις 7.00μμ

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026, στις 8.30 μμ

Διάρκεια: 75 λεπτά

Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Εισιτήρια €16

ticketmaster.cy / 7777 7040 / ACS Courier