Με θλίψη αποχαιρετά την Ιωάννα Παπαντωνίου το Υφυπουργείο Πολιτισμού

Δημοσιεύθηκε 27.02.2026 08:43

Αφιέρωσε τη ζωή της στη μελέτη, τη διάσωση και την ανάδειξη της ενδυματολογικής και θεατρικής κληρονομιάς της Ελλάδας, καθώς στην μελέτη της κυπριακής λαογραφίας.

Με βαθιά θλίψη, το Υφυπουργείο Πολιτισμού αποχαιρετά την Ιωάννα Παπαντωνίου, μια εμβληματική προσωπικότητα του ελληνικού πολιτισμού, που αφιέρωσε τη ζωή της στη μελέτη, τη διάσωση και την ανάδειξη της ενδυματολογικής και θεατρικής κληρονομιάς της Ελλάδας, καθώς στην μελέτη της κυπριακής λαογραφίας.

Σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι η συμβολή της στον κυπριακό πολιτιστικό χώρο υπήρξε ουσιαστική και πολυεπίπεδη. "Μέσα από το έργο της τεκμηρίωσε και ανέδειξε την κυπριακή παραδοσιακή ενδυμασία, σε συνάρτηση με τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, ως φορέας ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής ταυτότητας. Δημιούργησε το Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου, στο οποίο σε συνεργασία με τον δάσκαλο και ερευνητή Αλέκο Ιακωβίδη μελέτησαν και την κυπριακή μουσική παράδοση".

Το Υφυπουργείο σημειώνει ότι η Ιωάννα Παπαντωνίου ενίσχυσε τη διεθνή προβολή της κυπριακής χειροτεχνικής δημιουργίας μέσω συνεργασιών και εκθέσεων. Η συνεργασία της με την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας του Υφυπουργείου Πολιτισμού, αλλά και άλλους πολιτιστικούς φορείς στην Κύπρο, υπήρξε ιδιαίτερα στενή και αδιάλειπτη, καθοδηγώντας πάντα με αγάπη και γνώση όλους τους συνεργάτες της στον κυπριακό χώρο.

Ένα από τα τελευταία όνειρα της ζωής της ήταν να αναδείξει τον πλούτο της έρευνάς της για τον κυπριακό πολιτισμό σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου, σημειώνεται.

"Η παρακαταθήκη της Ιωάννας Παπαντωνίου θα αποτελεί πολύτιμο φάρο και πηγή έμπνευσης για τις νεότερες γενιές δημιουργών και ερευνητών", σημειώνει το Υφυπουργείο Πολιτισμού και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους συνεργάτες και τους οικείους της.