Η ΕΘΑΛ ανεβάζει τα «Ματωμένα Στέφανα» του Φ.Γ. Λόρκα, στην Κυπριακή Διάλεκτο

Δημοσιεύθηκε 27.02.2026 09:30

Η παραγωγή «Ματωμένα Στέφανα», διασκευή του «Bodas de Sangre» του Φ. Γ. Λόρκα, ένα από τα κορυφαία έργα του παγκόσμιου θεάτρου, αποτελεί το δεύτερο μέρος μιας τριλογίας που ξεκίνησε με «Το Νησί» και εμβαθύνει στη θεματική της ΕΘΑΛ για το 2025-2026 «Γλώσσα, κοινότητες, επικοινωνία, διάλογος, πολυπολυτισμικότητα και συλλογική μνήμη». H πλοκή του έργου μεταφέρεται σε ένα μεικτό χωριό της Κύπρου των αρχών της δεκαετίας του 1960, όπου ο έρωτας και ο θάνατος συναντούν την πολιτική και κοινωνική διαίρεση. Μέσα από τον λόγο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, το έργο συνομιλεί με την ιστορία, τη μνήμη και τις πληγές του τόπου.

Η συγκεκριμένη διασκευή επιχειρεί να φωτίσει τη σύνθετη ταυτότητα της Κύπρου, σε μια εποχή που ο έρωτας, η τιμή και το αίμα αποκτούν τραγική επικαιρότητα. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή ηθοποιούς από τις δύο κοινότητες, ικανούς να κινηθούν ανάμεσα στη ρεαλιστική και τη λυρική γραφή, να μεταφέρουν τη σύγκρουση μέσα από τη σωματικότητα, τη σιωπή και το τραγούδι. Ηθοποιούς με εξαιρετικά προσόντα φωνής, κίνησης και λόγου, χρήσιμα για τη δημιουργία των λυρικών, απόκοσμων και μεταφυσικών σημείων της παράστασης.

Τα Ματωμένα Στέφανα δεν είναι απλώς μια κυπριακή εκδοχή του Λόρκα· είναι μια πράξη πολιτισμικής συμφιλίωσης. Μέσα από τον έρωτα και τον θάνατο, το έργο γίνεται γέφυρα ανάμεσα σε δύο κοινότητες και δύο γλώσσες. Η Κυπριακή εκδοχή της τραγωδίας του Λόρκα αποτυπώνει το παρελθόν, συνομιλεί με το παρόν και οραματίζεται ένα μέλλον όπου, ίσως, τα «ματωμένα στέφανα» να ξαναγίνουν στεφάνια ειρήνης.

Η Υπόθεση:

Η ιστορία τοποθετείται στην κυπριακή ύπαιθρο, λίγο μετά την Ανεξαρτησία. Ένας γάμος ανάμεσα σε δύο οικογένειες διαφορετικής εθνοτικής προέλευσης μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης, έρωτα και αίματος.

Η Μάνα, σημαδεμένη από τη δολοφονία του άντρα και του μικρότερου γιου της από την οικογένεια Demir, δίνει την ευχή της στον μεγάλο της γιο να παντρευτεί. Σύντομα όμως μαθαίνει πως η Νύφη υπήρξε αρραβωνιασμένη με τον Kenan, συγγενή των Demir, που συνδέεται με το παλιό αίμα ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Λίγο πριν τον γάμο, ο Kenan συναντά τη Νύφη και της ομολογεί τον πόθο του. Εκείνη τον αρνείται, όμως δεν παύει να τρέφει αισθήματα γι’ αυτόν. Τη νύχτα του γάμου, μέσα στο γλέντι, αποκαλύπτεται πως οι δυο τους το έσκασαν μαζί. Ο Γαμπρός, τυφλωμένος από οργή, τους καταδιώκει ……

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Φ. Γ. Λόρκα

Μετάφραση: Μαρίνα Δημητρίου

Διασκευή/Δραματουργική Επεξεργασία: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος- Μιχάλης Κολοκοτρώνης

Σκηνοθεσία: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτης: Μιχάλης Κολοκοτρώνης

Σκηνικά/Κοστούμια: Γιώργος Γιάννου

Μουσική-στίχοι τραγουδιών/ ηχητικά τοπία: Χριστίνα Γεωργίου

Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

Στούντιο κινησιολογικής προετοιμασίας: Μαρί Dzaghigian Ιωάννου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιάννα Γεωργιάδου

Επί σκηνής: Cevahir Caşgir , Αχιλλέας Γραμματικόπουλος, Γιώργος Ευαγόρου, Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Ραφαέλλα Καβάζη, Μελίνα Κουτσόφτα, Ανδρέας Λόντου, Κωνσταντίνα Ξενοφώντος, Ευαγγελία Ονουφρίου, Zehra Parildak, Izel Seylani, Δήμητρα Χατζηγιάννη.

Μουσικός επί σκηνής: Χαράλαμπος Παντελή

Μετάφραση κειμένου στην Τουρκική: Çağdaş Polili

Φωτογραφίες: Γιώργος Γιάννου

Επιμέλεια προγράμματος – Έρευνα: Γιάννα Γεωργιάδου

Πρεμιέρα: 17 Απριλίου 2026

Πληροφορίες: 25877827

Κύριος Χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού | Πάγιος Χορηγός: Δήμος Λεμεσού