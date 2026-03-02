«Το Νησί» επιστρέφει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων σε Λεμεσό και Λευκωσία

Δημοσιεύθηκε 02.03.2026 11:31

«Το Νησί», μετά τη θερμή υποδοχή από το κοινό και τις πετυχημένες παραστάσεις σε Λεμεσό και Λευκωσία, επιστρέφει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Θέατρο ΕΘΑΛ και στο WhereHaus 612. Ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο, προϊόν έρευνας και μυθοπλασίας, που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και καταγεγραμμένες αφηγήσεις, εστιάζει στο συλλογικό τραύμα της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας, φωτίζοντας τις δύο όψεις μιας διαιρεμένης ταυτότητας και αναδεικνύει τη βία που υπέστησαν άνθρωποι λόγω της πίστης ή της καταγωγής τους.

Με την παραγωγή αυτή η ΕΘΑΛ, σε συνεργασία με την Point To Contemporary Theater, εγκαινίασε τη θεματική της για τη θεατρική περίοδο 2025-2026 με άξονα τη γλώσσα, τις κοινότητες, την επικοινωνία, τον διάλογο, την πολυπολιτισμικότητα και τη συλλογική μνήμη του νησιού μας.

Η ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία αποτέλεσε αφετηρία για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου θεατρικού έργου που αναδεικνύει την ιστορία, τη συλλογική μνήμη και τον πολιτισμό της Κύπρου. Σκοπός δεν είναι να δοθεί ένα μάθημα ιστορίας, αλλά, μέσω της μυθοπλασίας, να δημιουργηθεί ένας χώρος στο θέατρο όπου ο θεατής θα δει – μέσα από τη συνύπαρξη δύο αντίθετων φωνών – το ενδεχόμενο της συμφιλίωσης και της αποδοχής.

Η παράσταση δεν αναζητεί τη «θέση», αλλά την παρατήρηση: δύο σώματα σε μια φυλακή που μαθαίνουν να σέβονται τη σιωπή του άλλου. Και μέσα από αυτή τη σιωπή, γεννιέται κάτι πιο δυνατό από τη συμφωνία: η συνύπαρξη! Το έργο επικεντρώνεται σε δύο άνδρες που μοιράζονται το ίδιο κελί σε φυλακή της αποικιοκρατικής Κύπρου μεταξύ 1955–1959: έναν Ελληνοκύπριο μαχητή της ΕΟΚΑ και έναν Τουρκοκύπριο δάσκαλο, που κατηγορείται για ένοπλη επίθεση σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για το αίτημα της διχοτόμησης. Οι δύο χαρακτήρες προέρχονται από αντίπαλους κόσμους και κουβαλούν εθνικές, γλωσσικές και ιδεολογικές αντιθέσεις. Ωστόσο, μέσα από την καθημερινότητα της φυλακής, την καταπίεση, τη βία των ανακρίσεων και τη σιωπή της απομόνωσης, έρχονται αντιμέτωποι με τη συνθήκη του Άλλου.

**Η παράσταση περιλαμβάνει έντονη λεκτική και σωματική βία καθώς και σκληρές, ρεαλιστικές εικόνες.

Περίληψη έργου:

Ο Αντρέας και ο Ιμπραχήμ ζουν δύο πολύ διαφορετικές ζωές, με διαφορετικές πεποιθήσεις και καταβολές. Ο ένας Έλληνας, ο άλλος Τούρκος, ο ένας γεωργός και ο άλλος δάσκαλος, ο ένας χριστιανός, ο άλλος μουσουλμάνος. Οι κατακτητές τους πετάνε στο ίδιο κελί μέχρι να ομολογήσουν, ο ένας για επίθεση σε αστυνομικό και ο άλλος για μια δολοφονία. Ή μέχρι να αλληλοσκοτωθούν. Ο σκοπός φαίνεται να επιτυγχάνεται αρχικά, αλλά η παρουσία του Άλλου, αλλάζει την ιστορία τους. Και, όπως ακριβώς στην Αρχαία Τραγωδία, το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι: ποιου το Δίκαιο θα επικρατήσει;

Πληροφορίες παραγωγής:

Κείμενο: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος - Μιχάλης Κολοκοτρώνης

Δραματουργική επεξεργασία: Μιχάλης Κολοκοτρώνης - Αχιλλέας Γραμματικόπουλος

Σκηνοθεσία: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος

Σκηνικά/Κοστούμια: Γιώργος Γιάννου

Μουσική Σύνθεση/Σχεδιασμός ηχητικών τοπίων: Χριστίνα Γεωργίου

Stage fight and impact coaching: Άνθη Κάσινου

Σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Πετεινάρης

Βοηθός σκηνοθέτης: Μιχάλης Κολοκοτρώνης

Επί σκηνής: Γιώργος Ευαγόρου, Izel Seylani

Φωνή Άγγλου Ανακριτή: Δημήτρης Δημητρίου

Φωνή Επικουρικού Αστυνομικού: Çağdaş Polili

Φωτογραφίες: Γιώργος Γιάννου

Σχεδιασμός προωθητικού υλικού: ARTemis Graphics & Visual Communication

Μετάφραση αποσπασμάτων στα Τουρκικά: Çağdaş Polili

Επιμέλεια προγράμματος: Γιάννα Γεωργιάδου

Κατάλληλο για άτομα 15 ετών και άνω

Παραστάσεις:

Λεμεσός – Θέατρο ΕΘΑΛ:

06, 07 Μαρτίου 2026 | 20:30

08 Μαρτίου 2026 | 18:30

Λευκωσία - WhereHaus 612 :

13, 14, 16 Μαρτίου 2026 | 20:30

Εισιτήρια: Sold Out Tickets https://soldoutticketbox.com/tonisi26

Τιμές εισιτηρίων:

€15 κανονικό

€10 μειωμένο (μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες, ηθοποιοί, άνεργοι, ΑΜΕΑ, συνταξιούχοι)

€7 για κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (με επίδειξη της κάρτας στο ταμείο)

Πληροφορίες: 25877827