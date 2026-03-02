37οι ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ | Ξεκίνησε η μεγάλη γιορτή του Νεανικού Θεάτρου

Δημοσιεύθηκε 02.03.2026 13:21

Από τις 25 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι και τις 30 Μαρτίου 2026

Ένα υπέροχο θεατρικό ταξίδι ξεκίνησε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 για τα 56 σχολεία Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, δημόσια και ιδιωτικά, από τις περιφέρειες Λευκωσίας, Λάρνακας-Ελεύθερης Αμμόχωστου, Λεμεσού και Πάφου, που λαμβάνουν μέρος στους φετινούς Παγκύπριους Σχολικούς Αγώνες Θεάτρου που συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου.

Παιδιά και εκπαιδευτικοί γεμάτοι ενθουσιασμό καλούν όλους εμάς να τους χαρίσουμε το πιο θερμό μας χειροκρότημα γεμίζοντας τους χώρους των παραστάσεων.

Επιτροπές Ειδικών των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Άννα Γιαγκιώζη, Ηθοποιός, Μουσικός

Μαρία Καρασούλα, Ηθοποιός

Μαριάννα Σάντη, Ηθοποιός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ελένη Αναστασίου, Θεατρολόγος, Σκηνοθέτιδα

Θεοδώρα Ανδρέου, Ηθοποιός, Θεατροπαιδαγωγός

Άννα Χριστοδουλίδου, Θεατρολόγος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Χάρις Πισσουρίου, Ηθοποιός

Νικολέττα Προκοπίου, Θεατρολόγος, Ηθοποιός

Γιάννης Χατζηπαρασκευάς, Ηθοποιός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

Χαρά Γεωργιάδη, Ηθοποιός

Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Θεατρολόγος, Ηθοποιός

Κωνσταντίνος Μελίδης, Δρ Κλασσικής Φιλολογίας

Δείτε το Πρόγραμμα Παραστάσεων και το Πρόγραμμα με τα αναλυτικά στοιχεία παραστάσεων κάθε σχολείου εδώ.

Επισυνάπτεται η αφίσα των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

Οι Παγκύπριοι Σχολικοί Αγώνες Θεάτρου συνδιοργανώνονται από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.