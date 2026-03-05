Ανοιχτή Πρόσκληση από τον ASSITEJ Κύπρου, για δημιουργία νέας θεατρικής παραγωγής για παιδιά 0–6 ετών

Δημοσιεύθηκε 05.03.2026 14:00

Το Κέντρο Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα – ASSITEJ Κύπρου ανακοινώνει Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μιας νέας θεατρικής παραγωγής για παιδιά πολύ νεαρής ηλικίας (0–6 ετών), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “The Right Time”.

Το πρόγραμμα «The Right Time», που θα υλοποιηθεί την περίοδο 2026–2030, συντονίζεται από την ομάδα La Baracca (Ιταλία) και υλοποιείται με τη συνεργασία 13 διεθνών εταίρων από όλη την Ευρώπη. Στόχος του είναι η διερεύνηση της σχέσης του χρόνου και της καλλιτεχνικής εμπειρίας στις παραστατικές τέχνες για πολύ μικρά παιδιά, μέσα από δημιουργία νέων έργων, καλλιτεχνικές φιλοξενίες και διεθνείς συνεργασίες.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επαγγελματικές θεατρικές ή καλλιτεχνικές ομάδες, καθώς και σε επαγγελματίες δημιουργούς (σκηνοθέτες ή χορογράφους) με έδρα την Κύπρο. Οι αιτητές καλούνται να προτείνουν μια καλλιτεχνική προσέγγιση που να συνδέεται με τη θεματική του προγράμματος, η οποία διερευνά τη σχέση μεταξύ Χρονολογικού Χρόνου (χρόνος της ζωής) και Βιωματικού Χρόνου (χρόνος επί σκηνής).

Οι επιλεγμένοι/ες καλλιτέχνες/καλλιτέχνιδες θα συμμετάσχουν επίσης σε διμερή καλλιτεχνική φιλοξενία με την ομάδα Artika (Ελλάδα) και θα παρουσιάσουν την παραγωγή τους στο Διεθνές Φεστιβάλ Mitsikouri 2027 (πρεμιέρα), καθώς και σε χώρα-εταίρο του προγράμματος για σειρά παραστάσεων. Το έργο προβλέπει επίσης συμμετοχή σε διεθνείς δράσεις και φεστιβάλ του δικτύου εταίρων μέχρι το 2030.

Για την υλοποίηση της παραγωγής θα δοθεί χρηματοδότηση μέχρι €20.000, ενώ ο ASSITEJ Κύπρου θα καλύψει επιπλέον σημαντικά έξοδα παραγωγής, όπως χώρο προβών, χώρο και τεχνικό εξοπλισμό για την παρουσίαση της παραγωγής στο Διεθνές Φεστιβάλ Mitsikouri, προώθηση, φωτογράφηση και βιντεογράφηση της παραγωγής.

Η πρόσκληση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για καλλιτέχνες και ομάδες στην Κύπρο να δημιουργήσουν ένα νέο έργο για τις πιο μικρές ηλικίες και να το παρουσιάσουν σε ένα διεθνές καλλιτεχνικό πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 3η Απριλίου 2026.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας: https://forms.gle/AC3qp5JH8W5DNUib7

Για περισσότερες πληροφορίες: +357 99846645

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης.