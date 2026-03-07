Παράθυρο logo
Πέθανε ο αγαπημένος ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 07.03.2026 11:57
Πέθανε ο αγαπημένος ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή ο γνωστός ηθοποιός βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό χώρο

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο αγαπημένος ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης, όπως γνωστοποίησαν οι φίλοι του Ελένη Γερασιμίδου, Αντώνης Ξένος και Αγγελική Ξένου.

«Χτες το βράδυ μάθαμε, από την αγαπημένη σου Ασπασία, για το δυσβάσταχτο φευγίο σου.. Αντίο σπουδαίε μας Χρήστο.. πολυτάλαντε καλλιτέχνη! Λάμπρυνες αυτό τον τόπο με την πολυσήμαντη υποκριτική σου, την υπέροχη φωνή και ποίησή σου!! Καλή δύναμη στην Ασπασία σου, στην Κατερίνα σου και σε όλους τους οικείους», αναφέρουν στην ανακοίνωση στο Facebook. 

Πηγή: skai.gr

