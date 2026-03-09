Παράθυρο logo
Θέατρο
Αναβάλονται οι παραστάσεις του έργου «Περιμένοντας τον Γκοντό»
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 09.03.2026 12:11
Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας ανακοινώνει ότι οι παραστάσεις του έργου «Περιμένοντας τον Γκοντό», οι οποίες ήταν προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν στις 12 και 13 Μαρτίου, αναβάλλονται λόγω της δύσκολης και αβέβαιης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Οι νέες ημερομηνίες πραγματοποίησης των παραστάσεων θα ανακοινωθούν το συντομότερο δυνατόν.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν ακύρωση των εισιτηρίων τους και επιστροφή χρημάτων, αποστέλλοντας email στο support@more.com μέχρι και 21/3/26. 

Λυπούμαστε ειλικρινά για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία και σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και τη στήριξή σας.

 Για πληροφορίες είμαστε στη διάθεση σας στο 22797979 και theatre_production@nicosia.org.cy .

 

