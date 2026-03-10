Ξεκίνησε η προπώληση για την παραγωγή της Κεντρικής Σκηνής του ΘΟΚ «Μεταφράσεις»

Δημοσιεύθηκε 10.03.2026 13:17

Το έργο του σπουδαίου συγγραφέα του ιρλανδικού θεάτρου Μπράιαν Φρίηλ που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Κύπρο, σε σκηνοθεσία Patrick Myles.

Γραμμένο το 1980, το εμβληματικό έργο του Φρίηλ μας μεταφέρει στην Ιρλανδία του 1833, σε μια περίοδο ριζικών εξωτερικών και εσωτερικών ανακατατάξεων. Σε ένα υπαίθριο αγροτικό σχολείο στο Ντόνεγκαλ, μια μικρή κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρώτη βρετανική χαρτογράφηση της χώρας και τον εξαγγλισμό των ιρλανδικών τοπωνυμίων, αλλά και με την αντικατάσταση της παραδοσιακής εκπαίδευσης από το νέο εθνικό σύστημα εκπαίδευσης. Καθώς ο τόπος μετονομάζεται και η ντόπια γλώσσα μετασχηματίζεται, όσα θεωρούνταν σταθερά και οικεία αρχίζουν να κλονίζονται, σηματοδοτώντας τη σταδιακή απώλεια της πολιτισμικής ταυτότητας και το βίωμα του ξεριζωμού.

Μέσα από τη σύγκρουση παλαιών και νέων θεσμών, ο Φρίηλ φωτίζει την πολυπλοκότητα της γλώσσας ως φορέα ιστορικής μνήμης και συλλογικής εμπειρίας. Ο ίδιος έχει περιγράψει τις Μεταφράσεις ως «ένα έργο για τη γλώσσα», όμως η γλώσσα εδώ δεν είναι απλώς εργαλείο επικοινωνίας: γίνεται πεδίο εξουσίας, παρεξήγησης, επιβολής και αντίστασης. Η χαρτογράφηση και η ονοματοδοσία δεν λειτουργούν ως ουδέτερες διοικητικές πράξεις, αλλά ως μηχανισμοί που επανακαθορίζουν τη σχέση μιας κοινότητας με τον τόπο της. Η γραφή του Φρίηλ, άλλοτε πικρή και τρυφερή, σκληρή και ευαίσθητη, και άλλοτε λυρική και χιουμοριστική, ξεδιπλώνει έναν στοχασμό για τη γλώσσα και τον πολιτισμικό χαρακτήρα ενός έθνους, με τις λέξεις να αποκαλύπτουν τα όρια, τα ρήγματα αλλά και τις δυνατότητες της επικοινωνίας.

Ο σκηνοθέτης της παράστασης, Patrick Myles, ο οποίος υπογράφει και τη μετάφραση του έργου μαζί με τον συνεργάτη σκηνοθέτη του Ανδρέα Τσέλεπο, προσεγγίζει τον σφυγμό της εποχής με ρεαλιστική ακρίβεια, ενεργοποιώντας παράλληλα ένα σύστημα αναφορών που γεφυρώνει την Ιρλανδία του 19ου αιώνα με την αποικιοκρατούμενη Κύπρο.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Ανδρέας Τσέλεπος - Patrick Myles

Σκηνοθεσία: Patrick Myles

Συνεργάτης Σκηνοθέτης: Ανδρέας Τσέλεπος

Σκηνικά: Έλενα Τερέπεη

Κοστούμια: Έλενα Κατσούρη

Μουσική: Aoife Kavanagh

Σχεδιασμός φωτισμού: Γεώργιος Κουκουμάς

Βοηθός σκηνοθέτη (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης): Μαρία Καραμπάτση

Παίζουν: Αλεξία Αλέξη, Graham Butler, Ανδρέας Δανιήλ, Nigel Hastings, Σεμέλη Κυριαζή, Μαρίνα Μανδρή, Ανδρέας Παπαμιχαλόπουλος, Γιώργος Μουαΐμης,

Μιχάλης Μουστάκας, Ανδρέας Τσέλεπος

Παραστάσεις

Λευκωσία

Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης»

Από 28 Μαρτίου 2026

Παρασκευή, Σάββατο στις 20:00 και Κυριακή στις 18:00

Πάφος

Μαρκίδειο Θέατρο

Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 στις 20:30

Λάρνακα

Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος

Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 στις 20:30

Λεμεσός

Θέατρο Ριάλτο

Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 στις 20:30

Υπερτιτλισμένες παραστάσεις

Λευκωσία

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 (αγγλικά και τουρκικά)

Σάββατο 25 Απριλίου 2026 (ελληνικά)

Λεμεσός

Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 (αγγλικά και τουρκικά)

Πληροφορίες / Εισιτήρια

Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφος ▪Ηλεκτρονικά στη σελίδα www.thoc.org.cy

▪Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717

(Τρίτη-Κυριακή 10:00-13:30 & 16:00-18:00)

Λεμεσός ▪Ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rialto.com.cy

▪Ταμείο Θεάτρου Ριάλτο, τηλ 77777745

(Δευτέρα με Παρασκευή 10:00-15:00 και τις μέρες των παραστάσεων 90 λεπτά πριν την έναρξη τους)

Τιμές Εισιτηρίων

€15 | €6 (άνεργοι, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι με την επίδειξη του αντίστοιχου αποδεικτικού εγγράφου και άτομα κάτω των 25 ετών με την επίδειξη πολιτικής ταυτότητας)

Φωτογραφίες: Αντώνης Φαρμακάς