Πάρις Ερωτοκρίτου: Διορίστηκε νέος ΓΔ του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας - Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας

Δημοσιεύθηκε 16.03.2026 12:41

Η Nicosia For Art Ltd, διαχειρίστρια εταιρεία του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, ανακοινώνει τον διορισμό του σκηνοθέτη, παραγωγού και creative director Πάρι Ερωτοκρίτου στη θέση του Γενικού Διευθυντή του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας και του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Θεάτρου, ο φάκελός του, με το σαφές και δυναμικό του όραμα για το μέλλον, καθώς και η πολυετής εμπειρία του στα πολιτιστικά πράγματα εντός και εκτός Κύπρου, συνάδουν ουσιαστικά με τη φιλοσοφία και τον προσανατολισμό του οργανισμού.

Ως Γενικός Διευθυντής, ο κ. Ερωτοκρίτου θα έχει την ευθύνη της συνολικής χάραξης και υλοποίησης της στρατηγικής του οργανισμού, καθώς και τον συντονισμό όλων των βασικών πτυχών της λειτουργίας του συμπεριλαμβανομένων του καλλιτεχνικού προγραμματισμού και της διεύρυνσης του διεθνούς χαρακτήρα του.

Παράλληλα, θα δώσει, σημειώνεται στην ανακοίνωση, «ιδιαίτερη έμφαση στην ουσιαστική σύνδεση του οργανισμού με την κοινωνία και την πόλη της Λευκωσίας μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, κοινοτικές δράσεις και πολιτιστικές πρωτοβουλίες».

Σχετικά με τον διορισμό του κ. Ερωτοκρίτου, το θέατρο εκφράζει σε ανακοίνωση ότι: «είμαστε βέβαιοι ότι η παρουσία του θα συμβάλει ουσιαστικά στη συνέχιση της δυναμικής πορείας του Δημοτικού Θεάτρου και του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας, και στη διεύρυνση των δημιουργικών του οριζόντων.

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Πάρις Ερωτοκρίτου είναι βραβευμένος σκηνοθέτης θεάτρου και κινηματογράφου, παραγωγός και καλλιτεχνικός διευθυντής με διεθνή εμπειρία και εκτεταμένη δικτύωση στον χώρο των παραστατικών τεχνών. Είναι αριστούχος απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος σκηνοθεσίας της Βασιλικής Ακαδημίας Θεάτρου του Λονδίνου (RADA), απόφοιτος της Ανώτερης Δραματικής Σχολής Αθηνών (Θεοδοσιάδη), καθώς και της Νομικής Σχολής του King’s College London.

Έχει εργαστεί σε σημαντικά θέατρα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως το Barbican, το Royal Shakespeare Company, το Bush Theatre και το National Youth Theatre UK, ενώ έχει συνεργαστεί στενά με διεθνώς αναγνωρισμένους δημιουργούς όπως ο Declan Donnellan OBE (Χρυσός Λέοντας Βενετίας, Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, Olivier Awards, Pushkin Award), η Nadia Latif (Royal Shakespeare Company, Young Vic, Almeida Theatre London) και ο Kerry Michael MBE (Theatre Royal Stratford East).

Παράλληλα, διαθέτει ισχυρό επιχειρηματικό υπόβαθρο ως συνιδρυτής της ψηφιακής εφαρμογής για το θέατρο «Stagedoor». Το 2010 ίδρυσε τη θεατρική εταιρεία Fresh Target Theatre Ensemble, της οποίας οι παραγωγές άφησαν ισχυρό στίγμα στα θεατρικά πράγματα της Κύπρου (Νίτσα, Άμλετ, A Slight Risk, Το μόνο πράγμα που χρειάζεται να ξέρετε για τον Derrida, H Νέα Τάξη Πραγμάτων κ.ά.). Έχει επίσης συνεργαστεί με τον ΘΟΚ σε σημαντικές παραγωγές όπως Πυρκαγιές, Ριχάρδος Γ΄ και Λυσσασμένη Γάτα.

Το 2015 ίδρυσε το θέατρο Σπούτνικ στη Λευκωσία, το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς καλλιτεχνών και θεατών μέσα από το ποιοτικό ρεπερτόριό του, την υποστήριξη και προώθηση νέων δημιουργών και ομάδων, την ανάδειξη της κυπριακής δραματουργίας και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, κοινοτικών και κοινωνικών δράσεων.

Ως σκηνοθέτης έχει παρουσιάσει έργα σε όλες τις μεγάλες σκηνές και φεστιβάλ της Κύπρου, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια, το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, ο ΘΟΚ, το Θέατρο Ριάλτο, το Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου, το Φεστιβάλ Λευκωσίας, καθώς και στο πλαίσιο της Πάφος – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2017 και της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012.

Έχει επίσης συνεργαστεί με θέατρα και πολιτιστικούς οργανισμούς στην Ελλάδα (Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη, Petit Palais κ.ά.), ενώ στο εξωτερικό συμμετείχε ως δημιουργικός συντελεστής σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ και οργανισμούς όπως το Holland Festival, το Craiova International Shakespeare Festival, το Brighton Festival και το Taiwan National Theatre.

Ως παραγωγός έχει μετακαλέσει στην Κύπρο και την Ελλάδα διεθνείς παραγωγές, μεταξύ των οποίων τα Adolf, Churchill και The Fawlty Towers Dining Experience.

Το 2025 ίδρυσε και διοργάνωσε την πρώτη εκδοχή του Φεστιβάλ «Σαίξπηρ στο Βουνό», το μοναδικό φεστιβάλ αφιερωμένο στον Σαίξπηρ στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, με διεθνείς προσκεκλημένους και συνεργασίες.