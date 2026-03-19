Επαναλειτουργεί το Θεατράκι ΡΙΚ «Α. Χριστοφίδης»

Δημοσιεύθηκε 19.03.2026 07:29

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν χθες, τα εγκαίνια επαναλειτουργίας του Θεάτρου ΡΙΚ «Ανδρέας Χριστοφίδης», στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.

Τα εγκαίνια τέλεσε η Υφυπουργός Πολιτισμού κα Βασιλική Κασσιανίδου, η οποία στον χαιρετισμό της ανέφερε:

«Η αποψινή βραδιά έχει ιδιαίτερη σημασία για εμένα γιατί μου δίνει την ευκαιρία να αναφερθώ και να τιμήσω αυτόν τον άνθρωπο που πρόσφερε όσο λίγοι στον πολιτισμό του τόπου μας με την ίδρυση και εδραίωση πολιτιστικών θεσμών της νεοσύσταστης Κυπριακής Δημοκρατίας» ανέφερε η Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ Βασιλική Κασσιανίδου σε χαιρετισμό της στην επίσημη τελετή για την επαναλειτουργία του χώρου «Θεατράκι ΡΙΚ», που φέρει το όνομα του Ανδρέα Χριστοφίδη.

Σημείωσε ότι πρόκειται για την επαναλειτουργία «ενός χώρου που είναι γραμμένος στη συλλογική πολιτιστική μας μνήμη», προσθέτοντας ότι «πρωτοβουλίες όπως αυτή είναι άξιες συγχαρητηρίων καθώς τιμούν την πορεία του χώρου αυτού και τους ανθρώπους που τον υπηρέτησαν και τον υπηρετούν».

Η Υφυπουργός εξέφρασε συγκίνηση, αναφέροντας ότι «με τον αείμνηστο Ανδρέα Χριστοφίδη και την οικογένεια του με συνδέουν ισχυροί δεσμοί φιλίας και είχα την τύχη να τον γνωρίζω προσωπικά. Η αποψινή βραδιά έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία για εμένα γιατί μου δίνει την ευκαιρία να αναφερθώ και να τιμήσω αυτόν τον άνθρωπο που πρόσφερε όσο λίγοι στον πολιτισμό του τόπου μας με την ίδρυση και εδραίωση πολιτιστικών θεσμών της νεοσύσταστης Κυπριακής Δημοκρατίας».

Αναφερόμενη στην πορεία του Ανδρέα Χριστοφίδη ανέφερε ότι ξεκίνησε να εργάζεται στο ΡΙΚ το 1964 ως διευθυντής των ελληνικών προγραμμάτων και το 1967 διορίστηκε στη θέση του Γενικού Διευθυντή. Πρόσθεσε ότι, κατά τα 16 χρόνια της θητείας του το ΡΙΚ άνθισε ως ένας ζωντανός φορέας πολιτισμού με τη δική του κλασσική ορχήστρα αλλά και το δικό του θέατρο.

«Ιδρύοντας το Θέατρο του ΡΙΚ, με την αρωγή και του σπουδαίου σκηνοθέτη μας, Εύη Γαβριηλίδη, ο οποίος σκηνοθέτησε και τον μεγαλύτερο αριθμό των έργων που παρουσιάστηκαν σε αυτό, ο Ανδρέας Χριστοφίδης έθεσε τον θεμέλιο λίθο για τον καθορισμό ενός οργανωμένου πλαισίου για το θέατρο στον τόπο μας». Ανέδειξε επίσης τον καθοριστικό του ρόλο στην εξέλιξη της πορείας του θεάτρου, καθώς και των ανθρώπων που τον υπηρετούν «τους ηθοποιούς, τους σκηνοθέτες, τους σκηνογράφους, τους ενδυματολόγους, τους μουσικούς, τους χορογράφους, τους φωτιστές, τους ηχολήπτες και όλους τους τεχνικούς που εργάζονται στο θέατρο».

Η Υφυπουργός προχωρώντας σε μια ιστορική αναδρομή για το Θεατράκι του ΡΙΚ ανέφερε ότι είχε χωρητικότητα 200 περίπου θέσεων και στεγάστηκε σε ένα λυόμενο κτήριο στην αυλή των εγκαταστάσεων του ΡΙΚ και ότι τα εγκαίνιά του τελέστηκαν το 1969 από τον τότε Υπουργό Εσωτερικών Επαμεινώνδα Κωμοδρόμο, προσθέτοντας ότι για πολλά χρόνια το Θεατράκι έδωσε μια δυναμική πνοή στο θέατρο της Κύπρου. «Στα έργα που παρουσιάστηκαν εδώ συμμετείχαν αρκετοί από τους καλύτερους Κύπριους ηθοποιούς της εποχής. Ταυτόχρονα, οι θεατρικές παραγωγές έδωσαν την ευκαιρία στο κυπριακό κοινό να παρακολουθήσει έργα κλασικού αλλά και σύγχρονου, για την εποχή, ρεπερτορίου τόσο από ξένους όσο και από Ελλαδίτες συγγραφείς», είπε.

Πρόσθεσε ότι μέσα από τα έργα που παρουσιάστηκαν έγιναν και οι πρώτες συνέργειες και ανταλλαγές με Ελλαδίτες ηθοποιούς της εποχής, σηματοδοτώντας την έναρξη «αυτού που σήμερα αποκαλούμε διαπολιτισμικός διάλογος και ανταλλαγή», σημειώνοντας ότι πολλά από τα έργα που παρουσιάστηκαν στο Θεατράκι του ΡΙΚ μεταφέρθηκαν αργότερα στην τηλεόραση γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία.

«Ο Ανδρέας Χριστοφίδης άφησε το στίγμα του τόσο εδώ όσο και σε άλλους θεσμούς που ίδρυσε, όπως το Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα. Δικαιωματικά λοιπόν το νέο Θεατράκι του Ρικ φέρει το όνομα του. Με αυτό τον τρόπο το ίδρυμα που υπηρέτησε για τόσα χρόνια και το κράτος τον τιμά και διατηρεί τη μνήμη του ζωντανή», τόνισε η Υφυπουργός, σημειώνοντας ότι «πρωτοβουλίες όπως αυτή είναι άξιες συγχαρητηρίων καθώς τιμούν την πορεία του χώρου αυτού και τους ανθρώπους που τον υπηρέτησαν και τον υπηρετούν».

Στον χαιρετισμό της η Υφυπουργός Πολιτισμού συνεχάρη επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Διεύθυνση του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για την απόφασή του να επαναλειτουργήσει το Θεατράκι του ΡΙΚ και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο εγχείρημα.

Στον χαιρετισμό του, ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ κ. Θανάσης Τσώκος ανέφερε:

«Η επαναλειτουργία του Θεάτρου ΡΙΚ δεν αποτελεί μόνο αναβίωση ενός ιστορικού χώρου, αλλά επαναβεβαίωση του διαχρονικού ρόλου του ΡΙΚ ως φορέα πολιτισμού, δημιουργίας και καλλιτεχνικής έκφρασης, που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και ανοίγει νέους δρόμους για το μέλλον».

Η επαναλειτουργία του Θεάτρου «Ανδρέας Χριστοφίδης» σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για το ΡΙΚ και τον πολιτισμό της χώρας, προσφέροντας ζωή σε έναν ιστορικό χώρο δημιουργίας, έκφρασης και καλλιτεχνικής προσφοράς, στενά συνδεδεμένο με την πορεία του θεάτρου και της τηλεόρασης στην Κύπρο.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ηθοποιοί, σκηνογράφοι, συγγραφείς, σκηνοθέτες και άλλοι καλλιτέχνες που συνδέονται άρρηκτα με την ίδρυση και τη λειτουργία του Θεάτρου του ΡΙΚ, καθώς και εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων και φίλοι των τεχνών.

Το τελετουργικό μέρος της εκδήλωσης, το οποίο διανθίστηκε με την προβολή βίντεο αφιερωμένου στην ιστορία του Θεάτρου ΡΙΚ, καθώς και με συνεντεύξεις ηθοποιών που συμμετείχαν στις πρώτες του παραστάσεις, επιμελήθηκε ο δημοσιογράφος Θεόδουλος Κουλλαπή. Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος Έλενα Μακρή Μερακλή.

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό και τη θεατρική δημιουργία, ενισχύοντας τον ρόλο του ως δημόσιος οργανισμός με διαχρονική προσφορά στην πολιτιστική ζωή του τόπου.

Με πληροφορίες/φωτογραφίες από news.rik.cy