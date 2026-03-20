Τιμή σε Μπεμπεδέλη, Καυκαρίδη, Παπαλαζάρου και Πόπη στα Βραβεία της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ

Δημοσιεύθηκε 20.03.2026 16:00

Το βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς, απονεμήθηκε στην Πόπη Αβραάμ, εις μνήμην της πρόωρα χαμένης σκηνοθέτιδας, δραματουργού και δασκάλας Αλεξίας Παπαλαζάρου, ενώ το βραβείο Θεατρικής Πολιτιστικής Προσφοράς απονεμήθηκε στους διακεκριμένους δημιουργούς Δέσποινα Μπεμπεδέλη και Στέλιο Καυκαρίδη, ως αναγνώριση της πολύχρονης και ουσιαστικής τους συμβολής στο κυπριακό θέατρο.

Η εκδήλωση, που τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί θεσμός για τον θεατρικό και ευρύτερο καλλιτεχνικό χώρο της Κύπρου, «αποτέλεσε μια βραδιά τιμής, αναγνώρισης και βαθιάς συγκίνησης για ανθρώπους που έχουν αφιερώσει τη ζωή και το έργο τους στο θέατρο και στον πολιτισμό αλλά έχουν και επιδείξει αξιοζήλευτη κοινωνική δράση υπέρ των αγώνων του λαού μας και των εργαζομένων», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Κλαδική Καλλιτεχνών Θεάτρου της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ «συνεχίζει με συνέπεια να στηρίζει, να τιμά και να αναδεικνύει τους ανθρώπους του θεάτρου, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός ζωντανού και δυναμικού πολιτιστικού τοπίου», αναφέρεται τέλος.