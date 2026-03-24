Τέσσερις ιστορίες σε ένα κτήριο στην παλιά πόλη στη νέα παραγωγή της OPEN ARTS

ένα κορίτσι από γυαλί
θεοί και άνθρωποι
ο φίλος μας είναι κατα συρροή δολοφόνος
το μυστικό στο μπουκάλι
Οι μύθοι επαναλαμβάνονται και εμείς είμαστε πάντα δημιουργοί και θύματα τους.
Παίζουν (σε αλφαβητική σειρά):
Θανάσης Γεωργίου
Σοφία Καλλή
Γιάννης Καραούλης
Μυρτώ Κουγιάλη
Ανδρέας Κούτσουμπας
Αλέξανδρος Παρίσης
Λένια Σορόκου
Νιόβη Χαραλάμπους
Μετάφραση: Γiάννης Καραούλης και Αθηνά Κάσιου
Σκηνοθεσία: Αθηνά Κάσιου
Σκηνικά και Κοστούμια: Λύδια Μανδρίδου
Σχεδιασμός Φωτισμού: Καρολίνα Σπύρου
Μουσική και Σχεδιασμός Ήχου: Della
Κίνηση: Φώτης Νικολάου
Βοηθός Σκηνοθέτιδας και Παραγωγής: Στέφανη Μουρούζη
Βοηθός Σκηνής: Σωσάννα Τομάζου
Φωτογραφία: Δημήτρης Λούτσιος
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
19, 23, 26 Απρίλη & 3 Μάη στις 6:30μμ
22, 27, 28, 29 Απρίλη & 4, 5, 6 Μάη στις 8μμ
Πού: Πλουτάρχου 11, Λευκωσία 1010
Eισιτήρια: more.com
Πληροφορίες: 9653522
Παραγωγή: OPEN ARTS 2026
Kύριος Χορηγός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού - Υφυπουργείο Πολιτισμού