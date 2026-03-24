Τέσσερις ιστορίες σε ένα κτήριο στην παλιά πόλη στη νέα παραγωγή της OPEN ARTS
Δημοσιεύθηκε 24.03.2026 11:07
Τέσσερις ιστορίες σε ένα κτήριο στην παλιά πόλη στη νέα παραγωγή της OPEN ARTS

Η Αθηνά Κάσιου σκηνοθετεί το έργο GLASS. KILL. BLUEBEARD. IMP. της Caryl Churchill

ένα κορίτσι από γυαλί 

θεοί και άνθρωποι 

ο φίλος μας είναι κατα συρροή δολοφόνος 

το μυστικό στο μπουκάλι 

Οι μύθοι επαναλαμβάνονται και εμείς είμαστε πάντα δημιουργοί και θύματα τους.  

 

 

Παίζουν (σε αλφαβητική σειρά):  

Θανάσης Γεωργίου 

Σοφία Καλλή 

Γιάννης Καραούλης 

Μυρτώ Κουγιάλη 

Ανδρέας Κούτσουμπας 

Αλέξανδρος Παρίσης 

Λένια Σορόκου 

Νιόβη Χαραλάμπους 

Μετάφραση: Γiάννης Καραούλης και Αθηνά Κάσιου 

Σκηνοθεσία: Αθηνά Κάσιου 

Σκηνικά και Κοστούμια: Λύδια Μανδρίδου  

Σχεδιασμός Φωτισμού: Καρολίνα Σπύρου 

Μουσική και Σχεδιασμός Ήχου: Della  

Κίνηση: Φώτης Νικολάου 

Βοηθός Σκηνοθέτιδας και Παραγωγής: Στέφανη Μουρούζη 

Βοηθός Σκηνής: Σωσάννα Τομάζου 

Φωτογραφία: Δημήτρης Λούτσιος 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

19, 23, 26 Απρίλη & 3 Μάη στις 6:30μμ  

22, 27, 28, 29 Απρίλη  &  4, 5, 6 Μάη στις 8μμ

Πού: Πλουτάρχου 11, Λευκωσία 1010 

Eισιτήρια: more.com 

Πληροφορίες: 9653522 

Παραγωγή: OPEN ARTS 2026 

Kύριος Χορηγός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού - Υφυπουργείο Πολιτισμού  

