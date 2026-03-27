Ο.Θ.Α.Κ. | Μια σκηνή, μια εποχή, μια θεατρική κληρονομιά

Δημοσιεύθηκε 27.03.2026 08:00

Ένα κομμάτι της θεατρικής ιστορίας της Κύπρου ζωντανεύει μέσα από μια φωτογραφία, που θυμόμαστε σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου

Στη φωτογραφία του φωτορεπόρτερ Μπάμπη Αβδελόπουλου, θεατές εξέρχονται από το Θέατρο «Ζήνα», στην οδό Ευαγόρου στη Λευκωσία, μετά την παράσταση «Κόκκινα Φανάρια» του Α. Γαλανού, που ανέβασε ο Ο.Θ.Α.Κ. στις 3 Νοεμβρίου 1963. Το έργο σκηνοθέτησε ο Α.Γαλανός με τους ηθοποιούς Δήμητρα Καυκαρίδου,Έλλη Παναγιώτου, Φλωρεντία Δημητρίου Κυπρούλα Ευαγγελίδου, Όλγα Ποταμίτου, Ανδρέα Μούστρα, Αντρέα Νικολή, Χρήστο Ελευθεριάδη, Τάκη Σταυρινίδη, Ανδρέα Ποταμίτη, Χρήστο Παπαδόπουλο, Τάκη Τσέλεπας και Νικία Νικολαίδη και σκηνικά του Νίκου Ζωγράφου.

Ο Οργανισμός Θεατρικής Ανάπτυξης Κύπρου ιδρύθηκε λίγο μετά την ανακήρυξη της Κύπρου ως ανεξάρτητου κράτους (Αύγουστος 1960), με επιχορήγηση του Προέδρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄. Σκοπός του ήταν η προώθηση της θεατρικής τέχνης στην Κύπρο, καθώς και η καλλιέργεια της θεατρικής παιδείας και η ανάπτυξη του κοινού.

Ο Ο.Θ.Α.Κ. παρουσίασε αξιόλογη επαγγελματική δραστηριότητα και, κατά την ταραγμένη περίοδο 1964–1966, στράφηκε και σε επιθεωρήσεις. Διαλύθηκε το 1967. Λειτουργούσε ως μη κερδοσκοπική εταιρεία και στελεχώθηκε με πολλούς από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της εποχής. Διευθυντής του ήταν ο Γεώργιος Φιλής, ενώ λειτουργούσε και διοικητικό συμβούλιο.

Οι περισσότεροι ηθοποιοί που εντάχθηκαν στη δύναμη του Ο.Θ.Α.Κ. προέρχονταν από το «Κυπριακό Θέατρο», το οποίο είχε τότε διαλυθεί. Μεταξύ των ηθοποιών που εργάστηκαν στον Ο.Θ.Α.Κ. συγκαταλέγονται οι: Νίκος Παντελίδης, Ανδρέας Μούστρα, Θάνος Πεττεμερίδης, Χάρης Παναγιώτου, Κώστας Τύμβιος, Θεόδουλος Μωρέας, Νεόφυτος Νεοφύτου, Χρίστος Ελευθεριάδης, Δήμητρα Δημητριάδου, Πίτσα Αντωνιάδου, Έλλη Κυριακίδου, Αντρέας Νικολή, Στέλιος Καυκαρίδης, Φλωρεντία Δημητρίου, Γιάννης Παπαϊωάννου, Αντρέας Μουσουλιώτης, Τζένη Γαϊτανοπούλου, Βλαδίμηρος Καυκαρίδης, Νίκος Χαραλάμπους, Νίκος Σιαφκάλης και άλλοι.

Στον Ο.Θ.Α.Κ. σκηνοθέτησαν οι Κωστής Μιχαηλίδης, Εύης Γαβριηλίδης (μόνιμος σκηνοθέτης κατά την περίοδο 1961–1962), Μόνικα Βασιλείου κ.ά.Οι πρώτες παραστάσεις του Ο.Θ.Α.Κ. δόθηκαν στο Θέατρο Παπαδοπούλου, στην οδό Αισχύλου («Δαντών» του Μπύχνερ, «Πλούτος» του Αριστοφάνη, «Η ηδονή της τιμιότητας» του Πιραντέλλο, «Ρομανώφ και Ιουλιέττα» του Ουστίνωφ κ.ά.).

Από το 1963 έως το 1968, οι παραστάσεις δίνονταν στο Θέατρο «Ζήνα», στην οδό Ευαγόρου.Το 1964, εξαιτίας των διακοινοτικών ταραχών που ακολούθησαν την ανταρσία των Τουρκοκυπρίων, ο Ο.Θ.Α.Κ. ανέστειλε προσωρινά τις δραστηριότητές του. Στη συνέχεια επανήλθε με κωμωδίες, επιθεωρήσεις και ορισμένες κυπριακές ηθογραφίες, μέχρι τη διάλυσή του.Μετά τη διάλυση του Ο.Θ.Α.Κ., ασκήθηκαν έντονες πιέσεις προς το κράτος για την ίδρυση κρατικού θεατρικού φορέα. Τελικά ιδρύθηκε ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (Θ.Ο.Κ.), ο οποίος άρχισε τη λειτουργία του το 1971.

Φωτογραφία: Εγκυκλοπαίδεια ΠΟΛΥΓΝΩΣΗ /Αρχείο Μπάμπη Αβδελόπουλου www.polignosi.com