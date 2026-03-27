ART SPOTTED 04: Μικαέλλα Κάσινου - Μια δημιουργική γωνιά στην πιο όμορφη γειτονιά της πόλης

Δημοσιεύθηκε 27.03.2026 16:21

Η σκηνογράφος μιλά στη σειρά ΠΟΛcast Art Spotted για την τέχνη της, τη δημιουργική διαδικασία και τα προσωπικά της πρότζεκτ.

Στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς ΠΟΛcast Art Spotted,η Μικαέλλα Κάσινου, σκηνογράφος και ηθοποιός, ανοίγει το στούντιο της στην παλιά Λευκωσία, εκεί όπου δημιουργεί τα σκηνικά, κοστούμια και ό,τι άλλο της ζητηθεί.

Η Μικαέλλα μιλά για την σκηνογραφία, τον κομβικό ρόλο που έχει αυτή η τέχνη σε θεατρικές, κινηματογραφικές αλλά και διαφημιστικές παραγωγές αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Με χαμόγελο, θυμάται τα ευτράπελα από τις πιο απαιτητικές της δουλειές αλλά και το προσωπικό της πρότζεκτ on the side, ενώ λέει πως δεν θα μπορούσε να φανταστεί τον ευατό της να κάνει κάτι άλλο πέρα από αυτό.

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο: