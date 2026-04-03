Οι παραστάσεις που διακρίθηκαν στους 37ους Παγκύπριους Σχολικούς Αγώνες Θεάτρου

Δημοσιεύθηκε 03.04.2026 13:52

Με τεράστια επιτυχία έγιναν φέτος οι 37οι Παγκύπριοι Σχολικοί Αγώνες Θεάτρου, που συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου.

Με τη συμμετοχή 54 σχολείων από όλη την Κύπρο, οι Αγώνες έδωσαν στο κοινό θαυμάσιες παραστάσεις και στα παιδιά την ευκαιρία να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους, ανεβαίνοντας στη σκηνή για να εκφραστούν δημιουργικά.

Οι Επιτροπές ειδικών που είδαν όλες τις παραστάσεις εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το επίπεδο των παραστάσεων και ανάμεσα στα σχόλιά τους σημειώνουμε:

«… είδαμε στην πλειοψηφία τους εξαιρετικές παραστάσεις από τα παιδιά […], κάτι που μας χαροποίησε πολύ και μας συγκίνησε ιδιαίτερα. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η θεατρική παιδεία των παιδιών και η καθοδήγηση που λαμβάνουν από τους καθηγητές τους, είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο.

«Έχουμε δει πραγματικά πολύ όμορφες και συγκινητικές παραστάσεις. Υπήρξε ένας πολύ γεμάτος μήνας που μας δίνει θάρρος για το μέλλον του θεάτρου στην Κύπρο! Μακάρι κάποια ταλέντα που είδαμε μια μέρα να τα δούμε να στέκονται δίπλα μας επί σκηνής!!»

Αποτελέσματα

Περιφέρεια Λευκωσίας

Γυμνάσια

1ο Βραβείο: Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου, Και εσείς για το γιατρό; του Θανάση Λιούνη.

2ο Βραβείο: Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας, Χωρίον εκτός σύνδεσης του Γιώργου Χριστοφόρου.

3ο Βραβείο: Γυμνάσιο Γερίου «Ιωνά και Κολοκάση», Τα προξένια της Αναστασίας Πίτσιακκου.

Λύκεια

1ο Βραβείο: Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ Δασούπολης, Ο αρχοντοχωριάτης του Μολιέρου.

2ο Βραβείο: The English School Nicosia, Τα 39 σκαλοπάτια του John Buchan.

3ο Βραβείο: Λύκειο Λατσιών, Ήταν όλοι τους παιδιά μου του Άρθρουρ Μίλλερ.

Έπαινος: Λύκειο Ακροπόλεως, Σας ευχαριστώ πολύ γιατρέ μου! βασισμένο στο έργο Ντόκτορ Τσέχωφ του Νηλ Σάιμον.

Περιφέρεια Λάρνακας - Ελεύθερης Αμμοχώστου

Γυμνάσια

1ο βραβείο: Ειδικό Σχολείο Άγιος Σπυρίδωνας Λάρνακας, Ο Πρίγκιπας της Αιγύπτου του Σπύρου Ττοφή.

2ο βραβείο: Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου, Παιδιά στην εφηβεία, μαμάδες σε υστερία της Γλυκερίας Κακούρη.

3o βραβείο: Περιφερειακό Γυμνάσιο Λιβαδιών, Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ.

Λύκεια

1ο βραβείο: Λύκειο Παραλιμνίου, Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά.

2ο βραβείο: Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων, Το παγκάκι της Κυριακής Στυλιανού.

3o βραβείο: Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας, Το ξενοδοχείο των δύο κόσμων του Ερίκ Εμανουέλ.

Περιφέρεια Λεμεσού

Γυμνάσια

1ο Βραβείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου, Annie του Thomas Meehan.

2ο Βραβείο: Γυμνάσιο Λινόπετρας, Η ζωή μετά του Αρκά.

3ο Βραβείο: Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη Κάτω Πολεμιδιών, Οδύσσεια...αλλιώς της Παναγιώτας Πραστίτου.

Λύκεια

1ο Βραβείο: Λύκειο Πολεμιδιών, Οι ηλίθιοι της διπλανής πόρτας, διασκευή του έργου Οι ηλίθιοι του Νηλ Σάιμον.

2ο Βραβείο: Λύκειο Λινόπετρας, Έρως Απαθής ή Έρως Εμπαθής, θεατρική σύνθεση βασισμένη στα διηγήματα Έρως-Ήρως και Όνειρο στο Κύμα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

3ο Βραβείο: Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου, Φουέντε Οβεχούνα του Λόπε δε Βέγκα.

Περιφέρεια Πάφου

Γυμνάσια

1ο βραβείο: Γυμνάσιο Παναγιάς Θεοσκέπαστης, Brainstorming (Ιδεοθύελλα) των Ned Glasier, Emily Lim and Company Three.

2ο βραβείο: The International School of Paphos, Disconnected της Στέφανης Μαυροκορδάτου.

3o βραβείο: Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς, Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά.

Λύκεια

1ο βραβείο: Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου, Γκόλφω forever του Ντίνου Σπυρόπουλου.

2ο βραβείο: Γυμνάσιο-Λύκειο Πολεμίου, Ο αυτοκράτορας Τζόουνς του Ευγένιου Ο΄Νηλ.

3ο βραβείο: Λύκειο Κύκκου Πάφου, Η θαυμαστή μπαλωματού του Φ. Γ. Λόρκα.

Οι Τελετές Βράβευσης θα γίνουν στις 5 και 6 Μαΐου 2026 στην Κεντρική Σκηνή Εύης Γαβριηλίδης. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σε κατοπινό στάδιο.