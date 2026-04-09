«Ο Πατέρας» | Οι παραστάσεις και η περιοδεία μέχρι τον Μάϊο

Δημοσιεύθηκε 09.04.2026 14:06

Το Θέατρο ΔΕΝΤΡΟ και η Θεατρική Στέγη Κύπρου παρουσιάζουν το πολυβραβευμένο έργο «Ο Πατέρας» του Γάλλου συγγραφέα Φλόριαν Ζελέρ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Λεοντάρη, με τον Σταύρο Λούρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα θεατρικά έργα, βραβευμένο με Molière το 2014, που συγκλόνισε κοινό και κριτικούς διεθνώς, ανεβαίνει στην Κύπρο, θέτοντας ένα καίριο ερώτημα: «Μήπως η ίδια μας η ζωή είναι μια μεγάλη ψευδαίσθηση;»

Το έργο «Le Père» μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 2021, αποσπώντας έξι υποψηφιότητες στα 93α Βραβεία Όσκαρ και κερδίζοντας τα Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου και Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του Άντονι Χόπκινς.

«Ο Πατέρας» δεν είναι απλώς μια ιστορία για την άνοια. Είναι μια βαθιά υπαρξιακή εμπειρία που τοποθετεί τον θεατή μέσα στον νου ενός ανθρώπου που χάνει σταδιακά την επαφή με την πραγματικότητα.

Χρόνος και χώρος αποσυντίθενται, πρόσωπα συγχέονται, και η βεβαιότητα καταρρέει. Ο θεατής δεν παρακολουθεί απλώς—βιώνει τη σύγχυση, το παράλογο και την αγωνία της απώλειας της ταυτότητας.

Ο Σταύρος Λούρας ενσαρκώνει έναν άνθρωπο που βλέπει τον κόσμο του να διαλύεται κομμάτι-κομμάτι, σε μια ερμηνεία υψηλών απαιτήσεων, όπου η λεπτή ισορροπία μεταξύ χιούμορ και τραγικότητας αναδεικνύει την ανθρώπινη πλευρά της άνοιας.

Η παράσταση, μακριά από μελοδραματισμούς, χρησιμοποιεί το χιούμορ ως απροσδόκητη ανάσα μέσα στο σκοτάδι, δημιουργώντας μια εμπειρία που δεν αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο.

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφέας: Φλόριαν Ζελέρ

Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Γιάννης Λεοντάρης

Σκηνικά – Κοστούμια: Λάκης Γενεθλής

Σχεδιασμός φωτισμού: Χρήστος Γωγάκης

Φωτογραφία αφίσας: Αντώνης Φαρμακάς

Αφίσα / Τρέιλερ / Φωτογραφίες: Κρίτων Δούρις

Διανομή: Σταύρος Λούρας, Αλέξανδρος Παρίσης, Βασιλική Κυπραίου, Κατερίνα Λούρα, Ονησίφορος Ονησιφόρου, Κρίστη Χαραλάμπους

Παραγωγή: Θέατρο ΔΕΝΤΡΟ

Συμπαραγωγή: Θεατρική Στέγη Κύπρου

Διεύθυνση Παραγωγής: Κατερίνα Λούρα – theatrodentroshows@gmail.com

Υπεύθυνος Προώθησης: Λέανδρος Ταλιώτης – theatrodentroshows@gmail.com

Παραστάσεις

Λευκωσία

Θέατρο Δέντρο

(Eνότητας 44Β, Παλλουριώτισσα, 1041 Λευκωσία | τηλ.: 99 520835)

Απρίλιος:

Δευτέρα & Τρίτη 20-21 Απριλίου 2026 | 20.30

Μάϊος

Κυριακή 10 Μαΐου 2026 | 19.00

Σάββατο & Κυριακή 16-17 Μαΐου 2026 | 20.30

Κυριακή 17 Μαΐου 2026 | 19.00

Σάββατο & Κυριακή 23-24 Μαΐου 2026 | 20.30

Κυριακή 24 Μαΐου 2026 | 19.00

Περιοδεία στην Πάφο

Θέατρο Μαρκίδειον

Ημερομηνία και ώρα: Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, 20.00

Διάρκεια παράστασης: 90΄

Προπώληση: Soldout Tickets: https://www.soldoutticketbox.com & στα Καταστήματα STEPHANIS & στο τηλ.: 99 520835

Τιμές εισιτηρίων: €18 κανονικό & €15 μειωμένο*

*Συνταξιούχοι, φοιτητές, μαθητές, στρατιώτες, ηθοποιοί, πολύτεκνοι, μέλη ΑΠΚΥ (με επίδειξη ταυτότητας)