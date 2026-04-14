Το Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Buffer Fringe επιστρέφει: Ανοιχτό κάλεσμα για συμμετοχές στην 11η έκδοση

Δημοσιεύθηκε 14.04.2026 12:15

Το Buffer Fringe Performing Arts Festival, που διοργανώνεται από το Home for Cooperation, είναι το μοναδικό Fringe Festival στην Κύπρο και από την ίδρυσή του έχει διακοινοτικό χαρακτήρα, τόσο ως προς την οργανωτική του ομάδα όσο και ως προς τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες και το κοινό. Από την πρώτη του διοργάνωση το 2014, το Buffer Fringe εξελίχθηκε από ένα μικρό, τοπικά ριζωμένο γεγονός στη νεκρή ζώνη σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο φεστιβάλ, αξιοποιώντας τις παραστατικές τέχνες για την ενίσχυση του διαλόγου, της συν-δημιουργίας και του θετικού μετασχηματισμού των συγκρούσεων. Μετά από δέκα συνεχόμενες διοργανώσεις, το Φεστιβάλ μπήκε συνειδητά σε παύση, προκειμένου να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του ως διακοινοτικό φεστιβάλ στη Λευκωσία.

Μετά την επετειακή 10η διοργάνωση το 2023, υιοθέτησε διετή μορφή, μια επιλογή που αντανακλά τόσο πρόθεση όσο και φιλοδοξία. Ο νέος αυτός ρυθμός επιτρέπει περισσότερο χρόνο για ακρόαση, φαντασία και συν-δημιουργία ενός φεστιβάλ που ανταποκρίνεται καλύτερα στο εξελισσόμενο καλλιτεχνικό τοπίο της Κύπρου και πέρα από αυτήν. Η παύση παρατάθηκε έως το 2025, όχι ως υποχώρηση, αλλά ως ευκαιρία για ουσιαστικότερες συνεργασίες, νέες καλλιτεχνικές συναντήσεις και προγραμματισμό που να αγγίζει κοινότητες και σύνορα με πιο βιώσιμους τρόπους. Όπως πολλοί φορείς της κοινωνίας των πολιτών και των τεχνών σήμερα, το Φεστιβάλ και το Home for Cooperation συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πραγματικές προκλήσεις, παραμένοντας ωστόσο προσηλωμένοι στη δημιουργία, τη σύνδεση και τον μετασχηματισμό.

Το Buffer Fringe είναι ένα φεστιβάλ που αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των τεχνών και του πολιτισμού στην ειρηνική συνύπαρξη και τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Η φετινή διοργάνωση επιστρέφει στις ρίζες που το καθιστούν αυτό που είναι: έναν χώρο για όσους «τολμούν να αμφισβητήσουν». Προσκαλεί καλλιτέχνες να ανταποκριθούν στο ανοιχτό κάλεσμα με ένα ατομικό ή ομαδικό έργο διάρκειας έως 45 λεπτών, το οποίο θα ενταχθεί στο τριήμερο πρόγραμμα του Φεστιβάλ τον Οκτώβριο του 2026. Η ανοιχτή αυτή πρόσκληση απευθύνεται σε καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές ομάδες από την Κύπρο και το εξωτερικό. Το φεστιβάλ δίνει έμφαση σε έργα που αναγνωρίζουν και ενσωματώνουν την αποαποικιοποιητική του προσέγγιση, την αποστολή του για οικοδόμηση της ειρήνης και τους στόχους κοινωνικής αλληλεγγύης. Γίνονται δεκτές όλες οι μορφές πειραματικής και διεπιστημονικής παραστατικής τέχνης, όπως θέατρο, μουσική, εγκαταστάσεις/εικαστικά και άλλα διακαλλιτεχνικά στοιχεία. Επίσης, ενθαρρύνονται προτάσεις συμμετοχικού χαρακτήρα, μεγάλης διάρκειας και/ή ειδικά σχεδιασμένες για συγκεκριμένους χώρους. Οι τοπικοί καλλιτέχνες ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να υποβάλουν αίτηση.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30ή Απριλίου 2026. Περισσότερες πληροφορίες εδώ