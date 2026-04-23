«Μια φορά και… μια χώρα» | Τρεις ακόμη παραστάσεις στο Πάνθεον
Δημοσιεύθηκε 23.04.2026 15:33
Για πρώτη φορά στην Κύπρο, η μαγεία απογειώνεται με την εμφάνιση 3D ολογράμματος επί σκηνής, δημιουργώντας μια ξεχωριστή οπτική εμπειρία που εντυπωσιάζει και συναρπάζει.

Η παράσταση «Μια φορά και… μια χώρα» του θεάτρου Piccolo, επιστρέφει για 3 μόνο Κυριακές. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που ενώνει τρεις πολιτισμούς επί σκηνής. 

Πιο συγκεκριμένα, τρία λαϊκά παραμύθια από την Ιταλία (O Πεπίτο ο φτωχός), την Ινδία (Το τύμπανο) και την Κίνα (Η άδεια γλάστρα) ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια των θεατών.

Ιστορίες γεμάτες χιούμορ, συγκίνηση και διαχρονικά μηνύματα που μας θυμίζουν πως όλοι στο βάθος αναζητούμε τα ίδια πράγματα!

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Βασιλική Ανδρέου, Μάριος Στυλιανού

Διασκευή παραμυθιών: Μάριος Στυλιανού

Σκηνικά / κουστούμια: Λάκης Γενεθλής

Κούκλες: Βασιλική Ανδρέου

Κινησιολογία: Εύα Καλομοίρη

Μουσική: Στέλιος Γερασίμου

Φωτισμοί: Κ. Σιαμπτάνης

Παίζουν: Μάριος Στυλιανού, Σάββας Μενοίκου, Βασιλική Ανδρέου, Μαρία

Λοïζίδου

Πληροφορίες

«Μια φορά και… μια χώρα» από το θέατρο Piccolo

Παραστάσεις: Κυριακή 10, 17 Μαΐου και 7 Ιουνίου 2026

Ώρα έναρξης: 11.00 

Τιμή εισιτηρίου: 12 ευρώ [Ισχύει δωρεάν είσοδος σε ΑΜΕΑ, ανέργους, καλλιτέχνες και  μειωμένο εισιτήριο για πολύτεκνους].

Προπώληση εισιτηρίων: Ticketmaster (παιδικά) https://www.ticketmaster.cy/showEventInformation.html?idEvent=7532                    

Τοποθεσία: Θέατρο Πάνθεον, Λευκωσία 

 

