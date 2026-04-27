Ο Ζόχραν Μαμντάνι βάζει μια queer αρχειονόμο να φυλάξει τη μνήμη της Νέας Υόρκης

Δημοσιεύθηκε 27.04.2026 13:35

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, διόρισε τη Σον(τά) Σμιθ-Κρουζ στην υπηρεσία που διαχειρίζεται τα δημοτικά αρχεία της πόλης, σε μια περίοδο όπου η ιστορική μνήμη και η πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα έχουν μετατραπεί σε πεδίο πολιτικής σύγκρουσης.

Ο δήμαρχος της πόλης διόρισε τη Shawn(ta) Smith-Cruz ως επικεφαλής του Department of Records and Information Services, της υπηρεσίας που διαχειρίζεται τα δημοτικά αρχεία, τη δημοτική βιβλιοθήκη και την πρόσβαση των πολιτών σε δημόσια έγγραφα και κυβερνητικά δεδομένα.

Η Smith-Cruz είναι βιβλιοθηκονόμος, αρχειονόμος και συγγραφέας, με σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, δημόσια αρχεία και κοινοτικά αρχειακά εγχειρήματα. Μέχρι πρόσφατα ήταν επικεφαλής της βιβλιοθήκης του Barnard College, ενώ έχει εργαστεί επίσης στο New York University, στο CUNY Graduate Center, στη Brooklyn Public Library και στο StoryCorps.

Το ενδιαφέρον της τοποθέτησης δεν βρίσκεται μόνο στο βιογραφικό της. Η Smith-Cruz αυτοπροσδιορίζεται ως queer και λεσβία, έχει υπάρξει συντονίστρια στα Lesbian Herstory Archives και έχει δουλέψει πάνω σε αρχειακά και εκθεσιακά έργα που αφορούν κοινότητες οι οποίες συχνά λείπουν από την επίσημη ιστορία. Ανάμεσά τους και οι Salsa Soul Sisters,η πρώτη λεσβιακή οργάνωση μη λευκών γυναικών στη Νέα Υόρκη.

Στην προσωπική της ιστοσελίδα, η ίδια περιγράφει τη δουλειά της με έναν τρόπο που μοιάζει σχεδόν προγραμματικός: «Queerness permeates», γράφει. Και αμέσως μετά ρωτά: «When is the work not queer?» πότε, δηλαδή, η δουλειά δεν είναι queer;

Η τοποθέτησή της έρχεται σε μια στιγμή όπου τα αρχεία, τα δημόσια δεδομένα και η ιστορική μνήμη δεν είναι πια ουδέτερα τεχνικά ζητήματα. Στις ΗΠΑ, οι αντιπαραθέσεις γύρω από το πώς καταγράφεται η LGBTQ+ ιστορία, ποια δημόσια δεδομένα παραμένουν προσβάσιμα και ποιες κοινότητες εξαφανίζονται από θεσμικές αφηγήσεις έχουν αποκτήσει νέο πολιτικό βάρος.

Η ίδια η Smith-Cruz συνέδεσε τον νέο της ρόλο με την ιστορία της Νέας Υόρκης και ειδικά με το Stonewall. Μιλώντας στο The Advocate, σημείωσε ότι η πόλη έχει μια πολύ πλούσια ιστορία γύρω από το Stonewall και ότι η διαφύλαξή της δεν αφορά μόνο τις γνωστές οργανώσεις ή τα ονόματα που ήδη έχουν καταγραφεί, αλλά και ανθρώπους και ομάδες των οποίων οι φωνές δεν ακούστηκαν ή δεν τεκμηριώθηκαν ποτέ.

«Η πρόσβαση σε κυβερνητικά αρχεία, έγγραφα και δεδομένα είναι δημοτική ευθύνη», ανέφερε στη δήλωσή της για τον διορισμό της. Όπως είπε, στόχος της είναι να διαφυλάξει ένα πιο πλήρες αποτύπωμα των ιστοριών της Νέας Υόρκης, αντιπροσωπευτικό των πολλών κοινοτήτων της πόλης.

Η επιλογή της Smith-Cruz εντάσσεται και σε ένα ευρύτερο μοτίβο της δημαρχίας Μαμντάνι, η οποία έχει δώσει έμφαση σε πρόσωπα με εμπειρία στη δημόσια υπηρεσία, την κοινοτική εργασία και τις οργανώσεις βάσης. Τον Μάρτιο, ο Μαμντάνι δημιούργησε το πρώτο Mayor’s Office of LGBTQIA+ Affairs της Νέας Υόρκης και όρισε επικεφαλής την Taylor Brown, την πρώτη ανοιχτά τρανς γυναίκα που αναλαμβάνει ηγετική θέση σε δημοτική υπηρεσία της πόλης.

Για τη Smith-Cruz, η αρχειοθέτηση δεν είναι απλώς η τακτοποίηση του παρελθόντος. Είναι μια πολιτική πράξη πρόσβασης: ποιος μπορεί να βρει πληροφορίες, ποιος αναγνωρίζεται μέσα στα δημόσια αρχεία, ποια ιστορία σώζεται και ποια αφήνεται να χαθεί.

Σε μια εποχή όπου ακόμη και η μνήμη μπορεί να σβηστεί με μια διοικητική αλλαγή, ο Ζόχραν Μαμντάνι βάζει στο κέντρο των αρχείων της Νέας Υόρκης μια γυναίκα που ξέρει ότι το αρχείο δεν είναι αποθήκη. Είναι μάχη για το ποιος υπήρξε, ποιος καταγράφηκε και ποιος έχει δικαίωμα να μείνει ορατός.

Με στοιχεία από The Advocate, NYC.gov, LGBTQ Nation