Με Κασσιανίδου συναντήθηκαν εκπρόσωποι του Pafos Aphrodite Festival - Στην ατζέντα και ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά, ορόσημο για την Πάφο

Δημοσιεύθηκε 28.04.2026 11:17

Γράφει η Κική Περικλέους

Στο Υφυπουργείο Πολιτισμού στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του Δήμου Πάφου, της Εταιρείας «Pafos Aphrodite Festival» και του Υφυπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για το 24ο Pafos Aphrodite Festival.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης και αναβάθμισης του φεστιβάλ, καθώς και ευρύτερα ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της πολιτιστικής σκηνής της πόλης της Πάφου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο του φεστιβάλ ως διαχρονικού θεσμού που συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της όπερας τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκύπριο επίπεδο.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις προοπτικές του ενόψει του 2027.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο 2027, μια χρονιά με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σηματοδοτεί τη διοργάνωση του 25ου Pafos Aphrodite Festival, καθώς και τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την ανακήρυξη της Πάφου ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2017.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκε ο στόχος για τη διαμόρφωση ενός δυναμικού και πολυδιάστατου καλλιτεχνικού προγράμματος, αντάξιου της σημασίας της επετείου και της πολιτιστικής παρακαταθήκης της πόλης.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ Βασιλική Κασσιανίδου, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού κ. Γιώργος Παπαγεωργίου, ο Δημαρχεύων Πάφου κ. Άγγελος Ονησιφόρου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Πάφου και Γραμματέας της Εταιρείας "Pafos Aphrodite Festival" κ. Γιώργος Πίτρος καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες και συνεργάτες του Δήμου.