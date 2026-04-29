Τουρκοκύπριοι καλλιτέχνες μποϊκοτάρουν εκδήλωση στο «προεδρικό» καταγγέλλοντας φίμωση και διώξεις

Δημοσιεύθηκε 29.04.2026 09:45

Η τουρκοκυπριακή ένωση καλλιτεχνών και συγγραφέων ανακοίνωσε ότι δεν θα λάβει μέρος στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Τέχνης που προγραμματίζεται για την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 στο «προεδρικό» συγκρότημα.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τ/κ Τύπο, σε γραπτή δήλωσή της, η ένωση αναφέρει ότι δημοσιογράφοι «διώκονται δικαστικά», ενώ λογαριασμοί πολιτικών, εφημερίδων και «πολιτών» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλείνουν οργανωμένα. Προσθέτει ότι από το 2020, Τ/κ διανοούμενοι χαρακτηρίζονται από την Τουρκία ως απειλή για την εθνική της ασφάλεια, ενώ ο ακαδημαϊκός και καλλιτέχνης Σενίχ Τσαβούσογλου συμπεριλήφθηκε πρόσφατα μεταξύ όσων έχουν κηρυχθεί ανεπιθύμητοι λόγω των πολιτικών του απόψεων.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στον ηλικιωμένο διανοούμενο Τουργκούτ Αφσάρογλου, ο οποίος, όπως αναφέρεται, αδυνατεί να λάβει ιατρική φροντίδα εξαιτίας της κατάρρευσης του συστήματος υγείας στα κατεχόμενα, με αποτέλεσμα να απευθύνεται στον διορισμένο από την Άγκυρα αξιωματούχο ζητώντας να μάθει εάν περιλαμβάνεται σε κατάλογο «προδοτών».

«Βιώνεται μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση. Οι θεσμοί διαλύονται, ο πολιτισμός μας εξαφανίζεται μπροστά στον καταιγισμό του μεταφερόμενου πληθυσμού. Τα βουνά ανατινάζονται, οι θάλασσες μολύνονται», τονίζεται στην ανακοίνωση, η οποία καταγγέλλει ότι όλοι οι «θεσμοί», από το «προεδρικό» μέχρι τα σχολεία, υφίστανται αλλαγές από την Τουρκία.

«Σε μια περίοδο που ο λαός υφίσταται σοβαρές πιέσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται, δεν μπορούμε ως καλλιτέχνες και διανοούμενοι να συμμετέχουμε σε αυτή τη διοργάνωση», αναφέρει η ένωση και καλεί τα μέλη της αλλά και μη μέλη να μποϊκοτάρουν την εκδήλωση.

Τέλος, απευθύνει έκκληση στον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν να αναλάβει την ευθύνη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων.

ΚΥΠΕ