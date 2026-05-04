«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ»: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για Θέατρο και Χορό - Αυτές οι δράσεις θα λάβουν επιχορήγηση (πίνακας)

Δημοσιεύθηκε 04.05.2026 16:59

Στο θέατρο, θα χρηματοδοτηθούν μόνο οι 19 πρώτες στην κατάταξη, ενώ στον χορό οι πρώτες 22, έστω κι αν εξασφάλισαν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Από τις 75 έγκυρες αιτήσεις, θα επιχορηγηθούν μόλις οι 41 προτάσεις από τους τομείς του χορού και του θεάτρου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» (2026–2030), που ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Το συνολικό ποσό ξεπερνά τις €443.000, εκ των οποίων €273.328 κατευθύνονται στον τομέα του χορού και €169.936 στον τομέα του θεάτρου.

Θέατρο: 48 αιτήθηκαν, 45 ήταν έγκυρες αλλά 19 θα επιχορηγηθούν

Συγκεκριμένα, για τον τομέα του Θεάτρου, στο φετινό Πρόγραμμα υποβλήθηκαν συνολικά 48 αιτήσεις. Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 26 αιτήσεις από Φορείς και 22 από Ομάδες Φυσικών Προσώπων. Από το σύνολο των αιτήσεων, 45 ήταν έγκυρες αιτήσεις, και από αυτές οι 44 συγκέντρωσαν βαθμολογία τουλάχιστον 70 μονάδες. Εξαιτίας της στενότητας του κονδυλίου χρηματοδοτήθηκαν οι 19 πρώτες στον Πίνακα Κατάταξης, με συνολικό ποσό €169,936.00.

Σκοπός του Σχεδίου Στήριξης Θεατρικής Δημιουργίας και Ανάπτυξης Φορέων και Ομάδων Φυσικών Προσώπων είναι να αποτελέσει τη βάση για στοχευμένη δημόσια στήριξη που θα προσφέρεται σε φορείς και ομάδες φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της θεατρικής δημιουργίας, των οποίων οι δραστηριότητες συμβάλλουν στην προβολή και ανάδειξη των δημιουργών και των έργων τους, στη δημιουργικότητα, την κινητικότητα, καθώς επίσης και στη συμμετοχή του κοινού.

Χορός: Οι 22 πρώτες θα επιχορηγηθούν από τις 30 έγκυρες προτάσεις

Για τον τομέα του χορού, στο φετινό Σχέδιο υποβλήθηκαν 39 αιτήσεις, 30 από Φορείς και 9 από Ομάδες Φυσικών Προσώπων, από τις οποίες οι 30 ήταν έγκυρες και όλες συνολικά έλαβαν βαθμολογία τουλάχιστον 70 μονάδες. Εξαιτίας τις στενότητας του κονδυλίου χρηματοδοτήθηκαν οι 22 πρώτες στον πίνακα κατάταξης με συνολικό ποσό €273.328.

Μέσω του Σχεδίου Στήριξης Φορέων και Ομάδων Φυσικών Προσώπων στον τομέα του χορού στηρίζεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων που προβάλλουν και αναδεικνύουν χορογραφικά έργα, υποκινώντας το ενδιαφέρον και την ενεργό συμμετοχή του κοινού σε δραστηριότητες χορού στην Κύπρο, ενθαρρύνουν τη χορογραφική δημιουργικότητα, στηρίζουν την κινητικότητα του χορογραφικού έργου και των δημιουργών του τομέα στην Κύπρο και στο εξωτερικό, και τα οποία παρέχουν ευκαιρίες επιμόρφωσης των μελών-επαγγελματιών τις χορευτικής κοινότητας σε θέματα χορού στην Κύπρο.

Τι ισχύει για εγκρίσεις και επιλαχόντες

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον όρο ΙΓ.2 του Σχεδίου, σε περίπτωση που αιτητής εγκριθεί και αποδεχθεί χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ 2026, μόνο η μία από τις δύο αιτήσεις που έχει υποβάλει στο Πρόγραμμα Πολιτισμός ΙΙΙ είναι δυνατόν να εγκριθεί, και αυτή είναι η αίτηση που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία.Όλοι οι αιτητές θα λάβουν γραπτώς απαντήσεις για τις αιτήσεις τους.

Σε περίπτωση μη αποδοχής χορηγίας, θα χρηματοδοτηθεί η αμέσως επόμενη δράση στον Πίνακα Κατάταξης.

Τα αποτελέσματα τις αξιολόγησης αποτελούν συνάρτηση των Κριτηρίων Αξιολόγησης του Προγράμματος, όπως αυτά αναγράφονται στην ανακοίνωση του Σχεδίου.