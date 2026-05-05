Η φωτογραφία του Jahi Chikwendiu που κέρδισε Πούλιτζερ

Δημοσιεύθηκε 05.05.2026 07:53

Φωτογραφία του Jahi Chikwendiu, φωτογράφου της Washington Post, που δείχνει τη Shay Martin και τον Tanner Martin μετά τη γέννηση της κόρης τους, Amy Lou. Ο Tanner είχε διαγνωστεί με καρκίνο παχέος εντέρου σταδίου 4 το 2020, σε ηλικία 25 ετών.

Ο Jahi Chikwendiu της Washington Post βραβεύθηκε με Πούλιτζερ, στην κατηγορία feauture photography για «ένα σπαρακτικό και βαθιά συγκινητικό φωτογραφικό δοκίμιο» που καταγράφει μια οικογένεια τη στιγμή της γέννησης του πρώτου παιδιού της, ενώ ο πατέρας πεθαίνει από καρκίνο.