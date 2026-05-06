Ανοιχτή Πρόσκληση Συμμετοχής για το Διεθνές Φεστιβάλ Mitsikouri 2026
Δημοσιεύθηκε 06.05.2026 11:00
Ανοιχτή Πρόσκληση Συμμετοχής για το Διεθνές Φεστιβάλ Mitsikouri 2026

Το Mitsikouri, το διεθνές φεστιβάλ παραστατικών τεχνών για παιδιά και νεαρά άτομα που διοργανώνει το Κέντρο Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα – ASSITEJ Κύπρου, ανακοινώνει ανοιχτή πρόσκληση για την επιλογή κυπριακής παραγωγής που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα του φεστιβάλ τον Οκτώβριο του 2026.

Το φεστιβάλ, που φέτος θα πραγματοποιηθεί για τρίτη χρονιά, φιλοξενεί κάθε χρόνο υψηλής ποιότητας παραγωγές από την Κύπρο και το εξωτερικό, καθώς και επαγγελματικές δράσεις, δημιουργώντας έναν δυναμικό χώρο συνάντησης καλλιτεχνών, εκπαιδευτικών και νέων θεατών ηλικίας 0–18 ετών.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε καλλιτέχνες και σχήματα που εδρεύουν στην Κύπρο και είναι μέλη του ASSITEJ Κύπρου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για παραγωγές που απευθύνονται σε παιδιά και νεαρά άτομα, συμβάλλοντας στον καλλιτεχνικό και κοινωνικό διάλογο που προωθεί το φεστιβάλ.

Η επιλογή θα γίνει βάσει των αναγκών του φεστιβάλ, του συνολικού προγραμματισμού και των οικονομικών δεδομένων. Μέσω της παρούσας πρόσκλησης θα επιλεγεί έως μία παραγωγή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 18 Μαΐου 2026

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων:

https://forms.gle/uwWnGq4MawKkVpgRA

